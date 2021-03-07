新冠肺炎・最新｜消息：今增大概15宗確診　75.8萬劑復必泰抵港

撰文： 王潔恩 朱海棋 黃詠榆 黃穎津 陳嘉慧 孔繁栩 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 袁澍 最後更新日期： 2021-03-07 13:36

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心周六（6日）公布，新增8宗確診個案，4宗屬本地個案，當中2宗無源頭，有十多宗初步確診。累計兩人打疫苗後死亡，均為長期病患，注射科興疫苗，當局會調查與疫苗有無關聯。

【13:17】政府公布由復星醫藥與BioNTech合作研發的復必泰疫苗今日第二次付運抵港。今日運抵香港的疫苗約有75.8萬劑，連同上月底抵港的58.5萬劑疫苗，合計共有約134.3萬劑復必泰疫苗運抵本港，較政府原先預計100萬劑多三成。

發言人表示，今日70多萬劑復必泰疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

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油麻地梁顯利檢測承辦商金域疑失3月3、4日檢測樣本 至今未公布

【12:30】新冠肺炎持續，不少市民會到社區檢測中心接受檢測，《香港01》接獲投訴，指位於油麻地的檢測中心近日遺失檢測者資料，無法通知陰性者結果，恐亦未能把陽性者送入醫院隔離治療。投訴人稱，該中心的職員向他指出，在本月3、4日到中心接受檢測者，其資料都已遺失，承辦商無法得知檢測者的任何資料，故無法通知相關人士。



記者今日（7日）以市民身份前往油麻地梁顯利社區檢測中心查詢，有承辦商職員透露，大批於3月3日曾接受免費檢測人士，不知道因何緣故，收不到檢測結果，前來中心查詢；致電熱線查詢時，職員則形容梁顯利社區中心「有啲問題」。

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【12:27】消息指，今天新增大概15宗確診，並將設疫情記者會。

比較多款新冠疫苗保險 身故最高賠20萬 學者：條款苛刻噱頭居多

【11:00】接連有兩名市民接種疫苗不久後因不同原因身故，死因仍有待解剖後了解是否跟接種疫苗的副作用。港府設立的疫苗保障基金需證明有關人士的身故或嚴重不良反應要確定與接種有關等才可獲賠償，若市民想得進一步保障，購買保險產品可得到高額賠償？

《香港01》記者比較5間保險公司，港府所購買的新冠疫苗均能受保障，但要求要獲得門診醫生證明因疫苗而產生世衛規定下的疫苗不良反應才能受到保障，保障均包括住院現金保障及恩恤身故保障，其中有保險公司設計的方案，只適用於現有客戶，或需連同其他人壽及醫療保險一同購買，部份計劃的保障日期亦止6月30日，限期較短，亦有保險公司只接受18歲至65歲人士申請，要得到保險賠償，要受多方限制下。

婦女節│羅致光：女性抗疫貢獻明顯 周一將與特首分享支援政策

【10:00】勞工及福利局局長羅致光今日（7日）發表網誌，提到在對抗新冠肺炎疫情下，女性的貢獻尤為明顯，除了領軍人物都是女性外，許多醫護、院舍照顧員均是女性，她們無懼挑戰，緊守崗位，悉心照顧病患、扶持老弱，值得社會肯定。



羅透露，明日會與行政長官及婦女事務委員會主席，以視像形式，分享政府不同政策局及部門對婦女的支援政策及措施。接種疫苗出現嚴重異常事件 張建宗：明白感擔心 會做好監察工作【08:30】政務司司長張建宗指，明白部分人可能因疫苗注射異常事件而感到擔心，但始終要以科學為本看疫苗安全，相信專家的意見；政府會本著公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，做好疫苗接種和監察工作，回應社會關注，以保障公眾健康，讓市民安心。



張建宗又談及K11 Musea群組的確診個案不斷增加，配合衞生防護中心防疫抗疫需要，政府即時擴大「安心出行」的通知網，發放K11 Musea相關場地資料讓「安心出行」程式用戶下載，由2月19日至26日曾到訪K11 Musea近200個相關場地及有掃描「安心出行」二維碼的市民會收到感染風險通知，呼籲收到通知的市民要盡快接受檢測。科興疫苗｜55歲女接種後中風不治 腦科醫生：較罕見但難判斷關係

【00:16】本港周六（3月6日）出現第二宗接種疫苗後死亡的個案， 一名55歲、患長期病的女子接種內地科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。

腦神經科專科醫生張德輝直言，個案年紀較輕，一中風已立刻入院，而且屬於缺血性中風，一般而言情況都不會太危急，但這個案卻在9小時後去世，是較為罕見。他又稱，若疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，但未能知疫苗是否會在打針後3天仍對血壓造成影響，坦言較難判斷中風與疫苗之間的關係。

接種疫苗｜兩人打科興頭暈或麻痺送院 首日300人打BioNTech

強制檢測大廈｜增7地點 天水圍天富苑4座大廈上榜

政府周六（6日）晚上就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測名單，包括兩宗源頭不明個案居住的灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，另外天水圍天富苑有4座大廈上榜，包括齊富閣、善富閣、逸富閣、雅富閣。

另外，紅鸞道18號祥祺中心A座5樓有辦公室亦須強制檢測。所有人於2月21日至3月6日期間，身處有關地點超過兩小時，須於3月8日或之前完成檢測。

確診大廈食肆｜增6餐廳上榜 退休翁傳染期光顧將軍澳多間茶記

周六（6日）公布新增8宗確診個案，當中4宗屬本地個案，有2宗源頭不明，有關個案居住的廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，列入強制檢測公告。



據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增6間餐廳上榜，其中75歲退休翁於3月3日有病徵，同日去過坑口村的敘好粉麵茶餐廳、寶林商場大快活，發病翌日到富寧花園商場的南豐餐廳小廚。此外，下午公布暫有四宗初步確診個案未明源頭，有個案潛伏期內亦有光顧多間餐廳。

▼袁國勇早前示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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昨日總覽：新冠肺炎．3.5｜增11宗確診 長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

復必泰疫苗．片段直擊│袁國勇自行打BioNTech疫苗：正呀！正嘢嚟

新冠疫苗｜醫護率先打BioNTech復必泰 稱不少同事先觀望

▼K11 MUSEA重開▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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