油麻地梁顯利檢測中心疑失3月3、4日檢測樣本　至今未公布

撰文： 黃詠榆 鄭翠碧 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-07 14:04

新冠肺炎持續，不少市民會到社區檢測中心接受檢測，《香港01》接獲投訴，指位於油麻地的檢測中心近日遺失檢測者資料，無法通知陰性者結果，恐亦未能把陽性者送入醫院隔離治療。投訴人稱，該中心的職員向他指出，在本月3及4日到中心接受檢測者，其資料都已遺失，承辦商無法得知檢測者的任何資料，故無法通知相關人士。 記者今日（7日）以市民身份前往油麻地梁顯利社區檢測中心查詢，有承辦商職員透露，大批於3月3日曾接受免費檢測人士，不知道因何緣故，收不到檢測結果，前來中心查詢；致電熱線查詢時，職員則形容梁顯利社區中心「有啲問題」。 翻查資料該中心的承辦商是「金域」。記者正就事件向食物及衞生局查詢。

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從事私營醫療機構的Y小姐（化名）對《香港01》記者稱，她近日曾到馬哥孛羅香港酒店，該酒店近日被列入強制檢測大廈名單，其公司要求她必須有陰性結果才可上班。

她在3月4日中午時分到位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心接受檢測，手機有短訊提示，指當局已經收到她的樣本瓶。但等待兩日，一直未收到結果。

投訴人3月4日接受檢測 至今未有結果未能復工



她曾經致電承辦商「金域」的熱線查詢，但無人接聽，周六（3月6日）只好再到檢測中心查詢，獲職員告知，所有在本月3、4日到中心接受檢測者，其資料都已遺失，而且由於承辦商無法得知檢測者的任何資料，也無法通知相關人士再做檢測。

她直斥當局做法馬虎，完全無通知，「我等唔到陰性結果就返唔到工，年假已經用完，現在可能要扣無薪假。」她認為政府要正視問題及嚴懲承辦商，為了獲得陰性報告，她只好再做多一次檢測。

由「金域」營運的油麻地檢測中心時常擠滿檢測者，大排長龍。（資料圖片／歐嘉樂攝）

承辦商職員：有約60人稱收不到檢測結果



記者今日（7日）以市民身份前往油麻地梁顯利社區檢測中心查詢，有承辦商職員透露，大批於3月3日曾接受免費檢測人士，不知道因何緣故，收不到檢測結果，前來中心查詢，涉及約五、六十人，「好多人都係咁樣，3號嗰日唔知咩事」，建議記者除了致電熱線查詢，亦可立刻再做一次，以盡快得到結果。

該職員又指，中心一向會將結果交至衞生署，「衞生署嗰邊發生咩事我就唔知道。」她相信與遺失檢測樽無關，「衞生署成日啦，有時吐口水（深喉唾液測試），一個禮拜都無」，亦不知與資料不齊全有無關係。

油麻地梁顯利社區檢測中心有熱線電話，供未收到陰性短訊市民查詢。（黃詠榆攝）

她強調油麻地檢測中心一向很快可出結果，是次事件異常，解釋一向流程是中心採樣，化驗所進行化驗後，再將結果傳給衞生署，「訊息（檢測結果）係由衞生署傳畀你，唔係金域（承辦商）傳比你。」

記者其後再追問，是否因系統出錯，導致本月3及4日檢測人士的資料遺失，職員則回應「系統應該無咩錯」，強調一切由衞生署解答，又指正常不會發生類似事件，「日日都有幾千人嚟做。」

熱線職員：梁顯利社區中心「有啲問題」

《香港01》記者今日致電查詢熱線，職員承認，梁顯利社區中心「有啲問題」，職員指檢測後理應在24至48小時內有檢測結果報告，但現時出現滯後，中心主任已向承辦商反映問題，市民可致電熱線，提供姓名及檢測編號查詢進度。