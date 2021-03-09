老有所醫與嘉諾撒醫院合作　為基層長者供免費換關節手術

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-09 08:00

不少長者都會受膝關節退化引致的痛症所困擾，然而公立醫院新症輪候時間長，部份人更要耐痛等候三至四年方能進行關節置換手術。「老有所醫慈善基金」與嘉諾撒醫院合作，為基層長者提供免費關節置換手術，由見醫生、術前檢查、手術至復康服務亦是費用全免。 參與計劃的李婆婆表示，做手術前痛楚感覺達到滿分十分，日常不能夠隨心所欲活動，痛楚更是難以用筆墨形容；幸在機緣巧合下留意到是次計劃，得知可以免費做手術「開心到不得了」，期望康復後可以繼續到公園耍太極，重拾人生樂趣。

李婆婆最終在今年3月3日完成了關節置換手術，得知可以免費做手術，她形容「開心到不得了」。（曾凱欣攝）

「老有所醫慈善基金」與嘉諾撒醫院合作，提供免費關節置換手術計劃，針對65歲以上、有需要的基層長者，由見醫生、術前檢查、做手術的過程只需三個星期，連同術後的復康服務亦是費用全免，豁免了近16萬的手術費；同時助長者解決需要忍受痛楚下，長時間輪候公立醫院手術的痛苦。

受痛症困擾 李婆婆:冇咗人生樂趣

參與計劃、72歲的李婆婆，曾經在公立醫院進行左腳的換膝手術，但自去年9月，右膝的關節亦突然開始疼痛，當晚「喺𨋢門口都返唔到屋企，要打電話叫先生扶入去」，其後更加要向區議員借用輪椅，到公立醫院打針止痛。

她直言，痛楚感覺「畀到十分（滿分）都可以」，日常更加不能夠隨心所欲活動，「落街行三至四步，就要企一企（停一停）」，痛楚難以用筆墨形容。原本熱愛耍太極的她，也因為痛症無法耍太極，形容「冇咗人生樂趣，有時想去死」。

然而，打針止痛只是治標不治本的方法，難以長遠地解決痛楚問題，但公立醫院輪候做手術的時間長，幸得計劃的協助，李婆婆才能夠盡快完成手術，解決痛症的困擾。

老有所醫慈善基金創辦人暨行政總裁招鎰安（左二）提到，現時計劃一年會為十名長者進行免費手術，但因資源有限，暫時會採用「先到先得」的原則。（曾凱欣攝）

機緣巧合下得知可免費做手術 「開心到不得了」

李婆婆最終在今年3月3日完成了關節置換手術，成為計劃首個受益的患者。她表示，能夠參與計劃全因機遇巧合，在報紙上見到負責是次手術、嘉諾撒醫院骨科專科醫生吳富源所寫的專欄，幾經波折後聯絡到「老有所醫慈善基金」的社工協助轉介。得知可以免費做手術，她形容「開心到不得了」，期望日後可以繼續到公園耍太極，「起碼有活動、（同朋友）傾下偈」。

骨科專科醫生吳富源（圖中）表示，公立醫院因為新冠肺炎疫情，不少非緊急服務停止，當中關節置換手術亦因屬非緊急手術而暫停，變相令長者輪候時間更長。（曾凱欣攝）

疫情下公立醫院停非緊急服務 痛症長者一等再等

骨科專科醫生吳富源表示，留意到公立醫院因為新冠肺炎疫情，不少非緊急服務停止，當中關節置換手術亦因屬非緊急手術而暫停，令原本至少要等候三年的手術一直延期，變相令長者輪候時間更長。

有見及此，作為「老有所醫慈善基金」中的義工醫生之一的他，開始與機構及醫院商討計劃。他提到，退化性關節炎是長者常見的疫病，除了關節炎，風濕病等都會令不少長者受膝蓋關節痛的困擾，但因為公立醫院資源所限不能夠即時做手術，故期望計劃能幫助更多長者。

除了做手術，事前亦需要做不少準備功夫，負責為李婆婆做術前檢查的張永德醫生表示，在手術前要為李婆婆先驗血及照X光等，確保李婆婆的身體狀況適合進行手術。吳富源亦指，因為李婆婆患有嚴重糖尿病，有機會影響術後的傷口埋口，亦同時增加手術感染的風險，幸好李婆婆一直有控制好血糖，加上在張醫生的評估和檢查後，認為李婆婆適合做手術。

「老有所醫慈善基金」與嘉諾撒醫院合作，提供免費關節置換手術計劃。（曾凱欣攝）

一年為十名長者提供免費手術機會

另外，計劃亦都為李婆婆提供一系列的復康服務，除了醫院的服康治療，機構亦會安排為期八星期，每星期兩次的上門服康服務，亦會患者提供家居環境的評估，協助安裝日常活動的輔助工具，例如感應夜燈、扶手、沖涼專用椅等。

老有所醫慈善基金創辦人暨行政總裁招鎰安提到，現時計劃一年會為十名長者進行免費手術，但因資源有限，暫時會採用「先到先得」的原則，亦會按患者的緊急程度安排做手術的先後次序。有興趣而又合資格的長者，可以透過網站、聯絡社福機構轉介等的方法參與計劃。