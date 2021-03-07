DSE2021│學友社調查：本地生持續減少　中學生內地台灣升學意欲減

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-07 14:05

學友社早前以問卷形式訪問超過1,700名應屆文憑試考生，發現表示「考慮內地升學」及「考慮台灣升學」的比例分別為11%及26%，兩者均按年下跌4個百分點，但考慮到台灣升學的受訪者比例，較考慮到內地升學的多一倍。

考慮到台灣升學的受訪者比例，較考慮到內地升學的多一倍。（陳嘉慧攝）

學友社估計，這是由於本地學生持續減少，本地升學機會增加。

調查亦發現，學生考慮升學的因素有所轉變，由以往多關注學費、收生要求低及報名便利因素，轉為有更長遠考慮，如學習環境及留在當地發展等。其中，有意留台發展者，由2019年的18%，增至2021年的36%。

逾九成學生指若台灣放寬港澳畢業生留台政策 增加發展意欲

此外，有逾九成受訪學生表示，若台灣放寬港澳畢業生留台政策，增加他們到台發展意欲，而表示因港府推動大灣區發展政策而考慮到內地發展的受訪者則有逾六成。

學友社學生輔導顧問吳寶城補充，對於有意到外地升學的學生，內地和台灣以外亦有不少選擇，另有學生選擇移民，亦導致到兩地升學意欲下降。

他續指，而今年學生考慮到台升學的學生比例下降，部分原因是去年受社會氣氛影響，考慮到台升學的比例增加（30%），至今年稍有回落。

到內地升學意欲下降 調查：或因擔心內地社會政治環境

至於學生到內地升學意欲下降，吳表示，部分中六學生或因擔心內地社會政治環境，影響升學意欲。但他補充，去年實際到內地升學數字並不低，又因社會氣氛影響，預期未來學生到內地升學意欲會繼續下降，但不會跌得太多，因為不少學生都有在內地生活、學習的經驗。

對於近年本地學生人數減少，學生移民增加，以及「Quit U（大學退學潮）」對本地院校有何影響，吳寶城表示，若情況持續，學生入學競爭將減少，而學校的教學質素及排名亦會受影響。