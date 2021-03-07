ADHD專注力不足9成懷疑女患者沒求醫　7成患者指疫下更難專注

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-07 15:35

有關注專注力失調及過度活躍症（ADHD）的團體，於今年初進行了一項調查，結果發現有9成ADHD懷疑女患者沒有尋求治療，當中不少人表示不知道治療渠道、方法；另外亦有7成人認為在疫情下更難專注、完成目標。關注團體提醒，女性的病徵較男性難察覺，鼓勵女士要了解更多資訊，盡早求醫。

有關注專注力失調及過度活躍症（ADHD）的團體，於今年初進行的調查發現，有9成ADHD懷疑女患者沒有尋求治療。（羅君豪攝）

調查由社企Let’s Talk ADHD及活得妙成年關注協會主辦、專注力促進會協辦，於今年1月至2月期間進行，收到1176份問卷，當中115人屬ADHD確診個案，531人屬懷疑ADHD個案，即有效問卷數目為646名女性。

調查發現，在懷疑個案中，多達97.1%（500人）受訪者，表示沒有接受任何相關治療，當中36%受訪者不知道提供治療的機構渠道；35.2%人不清楚治療方法；負擔不起醫療開支、不想食藥分別佔22.4%及21.6%。

疫情爆發逾一年，調查亦探討對ADHD患者影響。結果顯示，確診者及懷疑確診者中，有69.2%（424人）認為注意力不集中、難以完成目標；62.5%（383人）缺乏動力；60.5%（371人）健忘、延遲，甚至有62.8%（385人）出現過度購物/使用互聯網/社交媒體。另外，有近一半人認為，同事或上司在疫情期間，不能體諒他們的病徵及提出支援。

建議疑似患者可透過網上了解更多資料



專注力促進會創辦人、兒科醫生王玉珍指，自我教育部分相當重要，建議疑似患者可透過網上，了解更多資料，提醒宜參考權威網站。她強調，如果無治療，之後付出的代價反而更大。她亦指，男性病徵較女性病徵明顯，「女仔唔會周身郁，特點只係多嘢講」。

對於疫情影響，她解釋是因為在家工作、在家學習原因，患者難以進行運動等基本需要，令到專注力更難集中。

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