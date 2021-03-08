新冠肺炎・最新｜本港今日增9宗個案　當中3宗輸入4宗源頭不明

撰文： 勞敏儀 朱海棋 李恩慈 黃穎津 袁澍 張嘉敏 陳淑霞 鍾妍 陳嘉慧 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-08 14:07

本港疫情持續蔓延，周日（7日）新增16宗確診個案，累計增至11,091宗；另有10宗以下的初步確診個案，其中5宗屬源頭不明，包括在尖沙咀「星光行」東翼的「潮庭」任樓面的48歲男子、西九文化區M+博物館的65歲地盤工、居於尖沙咀華源大廈賓館的41歲女子、東湧映灣園36歲女保安員，以及35歲工程聯絡人士。 公務員事務局表示，過去每日公布的疫苗預約數字，未包括私家醫生和診所的預約數目，故「為免令公眾誤會已包括私家醫生和診所的預約數目，不再在每日新聞發佈特別提供預約數目」，只會公布接種比率。

+ 5 + 5 + 5

【14:00】​衞生署衞生防護中心公布，截至3月8日零時零分，新增9宗確診個案，當中3宗為輸入個案，包括從阿拉伯聯合酋長國抵港、從菲律賓抵港以及從巴基斯坦抵港；另有4宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連；至今本港個案累計11,100宗，包括11 099宗確診個案和一宗疑似個案。

【13:13】一名65歲女性上午11時30分於官涌接種中心注射新冠疫苗後, 於醫學監察期間出現心悸及胸部不適情況, 為安全起見召喚救護車送往伊利沙伯醫院，送院前情況穏定。





【12:50】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午2時半舉行記者，公布有關苗接種計劃事宜。特首林鄭月娥在中午記者會上表示，現時共有230萬劑復必泰及科興疫苗已抵港，陳、聶將公布最新疫苗接種計劃，令有需要人士可以盡快接種，以提升群體免疫能力。

她又表示，政府會與內地跟進，在甚麼情況下可以逐步恢復人員往來，也會與外國商討恢復通行，「我完全明白呢個對經濟復蘇、市民日常生活，都係至為重要。」

UA結業｜影迷手持6張戲飛不打算索償：佢哋都好慘 我哋小意思

【12:08】新冠肺炎疫情下，戲院曾停開多時，UA Cinemas今日（8日）宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，UA多間戲院今日全線拉閘。



手上有6張票未用的影迷到旺角UA戲院查看情況，她表示，不會就此索償，認為對比自己的損失「佢哋都好慘，我哋小意思。」



另有影迷對戲院結業感到可惜，又指上週才在旺角UA觀看《魔物獵人》的優先場，當時未感到戲院有任何結業的「跡象」。

科興疫苗｜接種者死亡、入ICU 梁子超：毋須暫停應加強公眾解說

【09:53】本港開打內地科興疫苗近兩周，有兩人離世前曾接種，及後再有長者接種後出現異常情況，需留醫深切治療部。



呼吸系統專科醫生梁子超今(8日)在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不論在本港、土耳其、南美或內地，均未見科興疫苗在廣泛使用後，會令接種者本身的慢性疾病惡化，全球亦已有幾千萬人接種，包括長者及長期病患者，基本上已確立疫苗的安全性。



他認為現階段毋須暫停接種科興疫苗，另加強公眾解說是重中之重，因不少長者接種前或有心理壓力，或誘發神經系統反應。

UA戲院全線結業：停業半年未裁員 不勝經營壓力啟動清盤遣散員工

【09:16】UA全線院線於即日起宣布結業！今凌晨傳出UA戲院結業消息，其官網亦停止運作，至今早UA Cinemas宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，亦已向百多位員工依據僱傭條例發放基本遣散費，及額外特惠金予各人備用。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

+ 10 + 10 + 10

確診食肆大廈｜3餐廳上榜 患者曾訪飛行總會餐廳、利舞臺翠亨邨

【00:01】衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有73歲退休婦潛伏期或傳染期內曾到利舞臺廣場翠亨邨、九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會及九龍仔業主會。

根據資料，這位無源頭的73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有向中醫求診，拖至3月5日才到社區檢測留樣本，其後確診。

+ 4 + 4 + 4

昨日總覽：增16宗確診反彈一倍 北角新都城佳坊地產經紀染疫

少於10宗初步確診5宗無源頭 潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫

強制檢測大廈｜新增7處所 聖保羅男女中學聖保羅書院師生要強檢

科興疫苗｜兩糖尿病患者接種後不適留醫深切治療部 一人情況危殆

華大基因發錯誤樣本瓶編號電話短訊 103名市民未能查閱檢測結果

科興疫苗｜官涌再多兩接種者送院 一人對蝦敏感打針後起風癩

▼3.7單車館公園櫻花盛放 打卡客絡繹不絕▼

+ 4 + 4 + 4

接種疫苗出現嚴重異常事件 張建宗：明白感擔心 會做好監察工作

復必泰疫苗｜第二批75.8萬劑抵港 較原先多三成 優先群組可預約

新冠疫苗接種後2人死亡 接種者指相對其他疫苗 科興副作用較少

接種疫苗前市民難評估是否合適 病人組織倡設熱線查詢解答

科興疫苗｜兩人突然離世前曾接種 醫生促勿先入為主歸咎疫苗

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

+ 12 + 12 + 12