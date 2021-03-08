新冠肺炎・最新｜確診宗數反覆　兩人接種科興疫苗後不適入ICU

本港疫情持續蔓延，周日（7日）新增16宗確診個案，另有10宗以下的初步確診個案，其中5宗屬源頭不明，包括在尖沙咀「星光行」東翼的「潮庭」任樓面的48歲男子、西九文化區M+博物館的65歲地盤工、居於尖沙咀華源大廈賓館的41歲女子、東湧映灣園36歲女保安員，以及35歲工程聯絡人士。

公務員事務局表示，過去每日公布的疫苗預約數字，未包括私家醫生和診所的預約數目，故「為免令公眾誤會已包括私家醫生和診所的預約數目，不再在每日新聞發佈特別提供預約數目」，只會公布接種比率。