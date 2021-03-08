新冠肺炎・最新｜確診宗數反覆　兩人接種科興疫苗後不適入ICU

撰文：勞敏儀朱海棋李恩慈黃穎津袁澍
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本港疫情持續蔓延，周日（7日）新增16宗確診個案，另有10宗以下的初步確診個案，其中5宗屬源頭不明，包括在尖沙咀「星光行」東翼的「潮庭」任樓面的48歲男子、西九文化區M+博物館的65歲地盤工、居於尖沙咀華源大廈賓館的41歲女子、東湧映灣園36歲女保安員，以及35歲工程聯絡人士。
公務員事務局表示，過去每日公布的疫苗預約數字，未包括私家醫生和診所的預約數目，故「為免令公眾誤會已包括私家醫生和診所的預約數目，不再在每日新聞發佈特別提供預約數目」，只會公布接種比率。
▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼
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【00:01】衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有73歲退休婦潛伏期或傳染期內曾到利舞臺廣場翠亨邨、九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會及九龍仔業主會。
根據資料，這位無源頭的73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有向中醫求診，拖至3月5日才到社區檢測留樣本，其後確診。
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少於10宗初步確診5宗無源頭 潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫
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▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼
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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼
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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼