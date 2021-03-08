新冠肺炎・最新｜確診宗數反覆　兩人接種科興疫苗後不適入ICU

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港疫情持續蔓延，周日（7日）新增16宗確診個案，另有10宗以下的初步確診個案，其中5宗屬源頭不明，包括在尖沙咀「星光行」東翼的「潮庭」任樓面的48歲男子、西九文化區M+博物館的65歲地盤工、居於尖沙咀華源大廈賓館的41歲女子、東湧映灣園36歲女保安員，以及35歲工程聯絡人士。

公務員事務局表示，過去每日公布的疫苗預約數字，未包括私家醫生和診所的預約數目，故「為免令公眾誤會已包括私家醫生和診所的預約數目，不再在每日新聞發佈特別提供預約數目」，只會公布接種比率。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

+10
+10
+10

【00:01】衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有73歲退休婦潛伏期或傳染期內曾到利舞臺廣場翠亨邨、九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會及九龍仔業主會。
根據資料，這位無源頭的73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有向中醫求診，拖至3月5日才到社區檢測留樣本，其後確診。

確診食肆大廈｜3餐廳上榜　患者曾訪飛行總會餐廳、利舞臺翠亨邨

昨日總覽：增16宗確診反彈一倍　北角新都城佳坊地產經紀染疫

少於10宗初步確診5宗無源頭　潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫

強制檢測大廈｜新增7處所　聖保羅男女中學聖保羅書院師生要強檢

科興疫苗｜兩糖尿病患者接種後不適留醫深切治療部　一人情況危殆

華大基因發錯誤樣本瓶編號電話短訊　103名市民未能查閱檢測結果

科興疫苗｜官涌再多兩接種者送院　一人對蝦敏感打針後起風癩

接種疫苗出現嚴重異常事件　張建宗：明白感擔心　會做好監察工作

復必泰疫苗｜第二批75.8萬劑抵港　較原先多三成　優先群組可預約

新冠疫苗接種後2人死亡　接種者指相對其他疫苗　科興副作用較少

接種疫苗前市民難評估是否合適　病人組織倡設熱線查詢解答

科興疫苗｜兩人突然離世前曾接種　醫生促勿先入為主歸咎疫苗

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

+4
+4
+4

▼疫情反復　3月4日起社交距離措施延續一周▼

+12
+12
+12

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。