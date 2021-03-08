新冠肺炎・最新｜醫管局委託化驗所上周四所收2萬個樣本5日仍未驗

撰文： 勞敏儀 朱海棋 李恩慈 黃穎津 袁澍 張嘉敏 陳淑霞 鍾妍 陳嘉慧 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-08 23:34

本港疫情持續，周一（8日）新增9宗確診個案，累計增至11,100宗。新增個案中，有3宗是輸入個案，本地個案中有4宗源頭未明。 政府亦公布，會擴大新冠疫苗優先接種群組，包括教師、司機、餐廳員工及外賣員等。

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【23:30】疫苗接種開始以來，隨續有接種人士不適入院。政府截至今日零時零分，過去24小時共有八宗送院個案，其中五宗無須留院，兩宗已經出院，一宗留院觀察。八宗個案中，依據接種地點，有六人是打科興疫苗；另二人則是打復必泰疫苗，其中一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於昨下午12 時 45分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院，另一為一名60歲女子，她到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，於昨下午5時35分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院。

確診大廈食肆｜增3食肆 住元朗保安曾到東涌昇薈一粥麵

【23:12】新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（8日）公布單日新增9宗確診，其中4宗源頭不明，累計個案增至11,110宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，家住元朗祥降圍的36歲東涌映灣園女保安曾到訪2餐廳，包括東涌昇薈一粥麵和映灣坊大快活，在她發病前2日，還曾到訪元朗的同益街市。

【22:46】醫院管理局委託化驗承辦商再出事。醫管局公布，由於化驗室早前出現環境污染，承辦商需要為化驗室進行徹底清潔消毒，引致部份化驗程序出現滯後，部份檢測未能按合約規定於48小時內完成及發出結果通知，局方未有公布涉事化驗所名稱。

根據承辦商的報告，較早前已完成檢測所有在3月２日或以前和大部份於３月3日接收的樣本，預計今日內可完成檢測餘下及大部分在3月4日接收而仍未處理的約2萬個樣本。公共衞生化驗服務處及三間化驗承辦商會繼續提供協助，預計在未來幾日可完成處理餘下的樣本。

醫管局表示，非常重視事件，已督促承辦商全面檢視有關化驗程序及加強應變；並會按照合約條款，向承辦商嚴肅跟進，防止再發生類似事件。

強制檢測大廈｜增7大廈 東涌映灣園聽濤軒兩幢上榜

【22:15】政府發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處七個指明地方的人士接受2病毒檢測，任何在2月23日至3月8日期間曾身處任何所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月10日或之前接受檢測。受檢人士若在3月6至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（9日）會在黃大仙橫頭磡邨宏禮樓、深水埗欽州街1-9號昌遠大厦及粉嶺綠悠軒第6座增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

【21:45】華源大廈居民陸續下樓領取物資及登記。陳嘉朗表示，接獲部分居民查詢，如上夜班怎辦、賓館員工需否帶住戶下樓等。他指，該區非華裔居民英文水平相對較好，暫未見溝通上問題，又指該大廈衛生情況一般。

【21:44】政府陸續運來物資，包括床墊、出前一丁杯麵、罐頭等，並安排三部流動檢測車。油尖旺區議員陳嘉朗在樓下開大聲公，以粵語及英語通知樓上住戶今晚檢測安排，並提供電話籲有需要市民聯絡。

回家的市民要排隊登記才能回家。居民朱先生回家時要等候警員安排，即使大廈的確診個案不多，但仍稱「相信政府（封區決定）」，加上明日放假及家中儲糧充足，故相信影響不大。在大廈賓館工作的韓先生正回去上班，認為夜晚封區對其影響不大，對於與確診者同住C座，坦言只能注重個人衛生。他指賓館以月租為主，逾半（則6、7間）房間已租出。

華源大廈在2月中曾列入強檢名單，居民李小姐直言「預咗（封區），係睇幾時」。她解釋指上月亦有確診個案，且「人多及較雜」，即使有清潔但不足夠。對於封區安排，她認為意義不大，即使今日陰性，明日亦未必無事。

3月8日晚上8時半，政府宣布將華源大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（羅君豪攝）

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尖沙咀華源大廈封區禁足檢測 青年帶哥基「出逃」不果被攔

【20:33】 近半條樂道被圍封，一批穿保護衣人士到場。有一名男士拖行李箱下樓，抱著一隻哥基，打算離開時被截停，亦有不少居民向警員了解情況。

3月8日晚上8時半，政府宣布將華源大廈列為指明「受限區域」，封區禁足強檢，有一名男士拖行李箱下樓，抱著一隻哥基，打算離開時被截停。（羅君豪攝）

大批警員衝入樂道，並拉起橙帶及設下「膠馬」，行動十分迅速。(勞敏儀攝)

【20:30】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上8時半起限制在尖沙咀樂道36-50號華源大廈為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約7時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區清零」目標。

大批警員約8時25分衝入樂道，並拉起橙帶及設下「膠馬」，行動十分迅速。有食肆仍營業，店員被警員要求返回店內。

今日是自2月23日晚上圍封新蒲崗金橋大廈及紅磡崇愛樓之後，相隔13日再次突襲封區行動。

尖沙咀華源大廈再增個案 賓館不求租戶留資料：個個聽到會走

▼3.7記者直擊華源大廈▼

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【20:16】教育局准許安排全校教職員定期進行病毒檢測的學校，可全校恢復半天面授課堂，不限於只許三分一。截至現時為止，有約1,000所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主。

當局今日宣布擴大疫苗接種計劃下優先接種組別至學校教職員（例如：幼稚園、中小學及大學教職員及支援人員、特殊學校職員、校車／保姆車司機及跟車保姆等），局方稱鼓勵教職員積極參與及支持疫苗接種計劃，以保障教職員及學生的健康。

【20:10】勞工處設於長沙灣政府合署十樓的勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科、職業醫學組（九龍）和職業安全服務行動科（九龍區），由於早前有兩名於該樓層辦公的員工確診而暫停該樓層所有服務櫃檯，處方今日公布，由明日（9日）起恢復櫃檯服務；不過根據衞生防護中心的建議，小額薪酬索償仲裁處的服務櫃檯仍然暫停，於3月18日才恢復提供服務。

科興疫苗｜專家委員會維持長者優先接種 慢性病過敏史人士須謹慎

【19:40】林文健指，現在2隻可以接種的疫苗，都已經專家委員會評估，當疫苗在全世界都是大量使用時，而所有的嚴重個案已審視沒足夠證據與疫苗使用有關，故維持接種疫苗效益高於風險的做法。

【19:30】陳凌峯指，專家組大約每周開一次會，如有嚴重事件例如死亡或送往深切治療部的個案，則會即時通知傳媒，因為明白大家關注。他透露，陸續收到好多個案，專家組會做好多資料搜集，然後才做因果評估，預告本周四在網上公布第一批數字，如有主動監察數字都會主動公布。

【19:20】林文健補充，與疫苗接種有關的死亡個案或致傷/殘個案，要取得政府特設的賠償金，要滿足兩個條件，即由註冊醫生證明有關及經專家評估後，認為個案與接種疫苗有關或不確定或不能排除關連，賠償條件便可成立。

【19:05】孔繁毅指，全球已有4400萬人接種科興疫苗，當中有56宗死亡個案報告，而香港則有3宗，但現時皆未有證據指向死亡與疫苗接種有關，故一切要等最終報告。

【18:50】孔繁毅指，就第一宗死亡個案，今早有同伊利沙伯醫院病理科醫生溝通，上周有去現埸睇解剖，而報告指病人有嚴重冠心病、心肌梗塞、肺水腫衰竭死亡，但詳細的分析仍在進行中，仍需要一段時間，希望盡快有完善的報告，但化學步驟需要時間。故個案是否可完全排除間接關係，最終仍要依靠死因庭報告。

至於今日凌晨死亡的71歲男子個案，李卓廣指只知他在私家醫生診所接受注射，但由於看病的時間很短，到急症室求醫後很快便死亡，現時資料有限，仍需再深入了解。至於是否與病人10多20年前曾有甲狀腺問題有關，李卓廣指目前資料都是很多年的事，相信應該無直接關係。

而一名接種市民在打針後出風癩，過去亦有對蝦敏感史，孔繁毅指即使接種流感或其他疫苗都會有過敏反應，服藥後可好快控制，又指不用停打第二針，「延遲少少打第二針唔緊要嘅。」他強調如市民有任何憂慮，應找醫生諮詢。

【18:45】李卓廣指，入住深切治療部的糖尿病女子，因為接種疫苗後感到疲累，自行停止胰島素注射，他提醒病人不應自己停止胰島素注射，接種疫苗後有不適應及早找醫生診斷。

科興疫苗｜專家評定一死兩危殆與打疫苗無關 今死亡翁死因待解剖

【18:30】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日就三宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告舉行會議。專家委員會的共同召集人孔繁毅教授、專家委員會的共同召集人李卓廣醫生、衞生署衞生防護中心總監林文健醫生、衞生署助理署長（藥物）陳凌峯一同會見傳媒。

林文健指，截至昨日已有91800人接種科興疫苗，1200人接種復必泰疫苗，64%是60歲以上人士。他提到，截至3月6日下午4時，已接獲16宗非嚴重匯報事件，45宗需住院的非嚴重事件，當局非常關注每一個案。他提醒，如果本身有嚴重過敏史應先諮詢醫生意見才接種疫苗；而慢性病患者亦應先諮詢醫生評估接種疫苗風險。

孔繁毅指，衞生署於3月6日、7日及8日接獲4宗懷疑嚴重事件，2人死亡、2人要在深切治療部留醫。

第一宗個案涉及一名55歲女子，於3月6日死亡，3月2日曾接種疫苗，其初步死因是心肌梗塞，有長期病患例如高血壓、高血脂，已交死因庭研究，但解剖初步結果顯有大動脈撕裂，故出現中風，考慮資料後認為與接種疫苗無直接關係。

第二宗個案涉及一名80歲男子，現時於深切治療部留醫情況危殆。患者於3月1日接種疫苗，本身有糖尿、曾中風等初步檢資過資料後，認為與接種疫苗無關。

李卓廣指，第三宗個案涉及一名72歲女子，出現高血糖高滲壓狀態，現於深切治療部留醫。她於3月6日接種疫苗，據資料顯示其病情與其無打胰島素有關。

第四宗個案則是一名71歲男子，於今日死亡。他於3月3日接種科興疫苗，由於資料較少，病人於短時間內過身，故仍要取得更多的解剖資料才能評估因果關係。

【17:30】記者今日（8日）早上到官涌體育館視察，發現有已經預約、70多歲患高血壓的市民，因心中有疑慮，接種疫苗甚至已「摺高衫袖」的最後一刻決定放棄接種，表示「唔冒呢個險」，考慮改為預約復必泰。也有對藥物敏感的市民，特意到場諮詢醫生意見後決定接種疫苗。

科興疫苗｜接連現不適 患高血壓七旬婦「摺高衫袖」後決定放棄

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【15:17】有關簽署宣誓安排，聶德權指，現職公務員上月底簽聲明向部門交，收集緊資料， 之後會向公務員事務局掌握清楚, 初步有百多二百位無簽， 具體數字、分布資料都未曾掌握，稍後會交代。有關情況4月份會交予立法會，有公務員拒簽會啟動公務人員管理命令機制跟進， 公務員拒簽署承擔基本責任，對佢會失去信心，會按機制跟進離開公務員隊伍。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【15:10】擴大群組包括食肆員工，是否仍需要每隔14日再進行檢測才可營業？加開接種中心，額外需要多少人手？

聶德權指，第一在疫苗計劃逐步展開優先組別，是跟據聯合科學委員會框架，第3波有長者感染死亡率過，以致該組群成高風險組別，委員會建議優先；以及一些提供服務的社會運作人士， 再擴7類組別都涵蓋類別，該員工接觸較多人,屬高接觸高風險。

有關人手安排，疫苗接種中心一早規劃29間，人手亦是如此安排， 人手上的安排是沒問題，較早前有指醫管局批准員工幫手，注意到醫管局有澄清，他們都好支持計劃, 會配合員工的參與, 當然前提是不影響醫管局提供服務。至於提供的數字，會盡量透明公開，希望準確反映情況、 接種趨勢發展，亦會檢視邊合適資料掌握可適時交代。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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聶德權指，中心內的並無安排醫健通查閱，社區接種中心是方便進行疫苗接種， 醫生可在參與市民紀錄打疫苗，另外市民本身對自己情況有閞注、疑慮，很多時集中於長期病患或年紀大應翻查相關資料，而在中心內有醫護人員回答查詢。如對情況有疑問, 安排一定不接種。

對於不少不屬於年紀大, 或長期病患的人士, 疫苗接種中心方便他們接種，所以在優先組別中, 由明日開始進一步擴大，亦是合適的, 考慮到供應科興或復必泰充足, 中心準備就緒接種，新增類別優先組別人士都好希望可以接種疫苗, 因為好多行業目前要定期做檢測, 或平時都是高接觸、高感染風險, 疫苗接種亦是需要。

陳肇始指重申，如有任何臨床或嚴重異常事件，會由醫管局呈報衞生署，衞生署會公布,再重申現時成個疫情，香港至全世界， 疫苗接種屬新希望同曙光，整體現時的數據及專家意見， 批核的兩種疫苗, 認為安全、有效、有品質保證， 整體效益高於風險，除現時接種，會優先群組擴大， 對自己情況有擔心建議諮詢醫生。

陳肇始表示，每一隻疫苗都有禁忌症，如患有嚴重疾病、且病情未受控不應打科興， 如嚴重過敏人士，亦應先諮詢醫生。(梁鵬威攝)

【14:50】對於注射疫苗後有嚴重異常, 政府有否劃線，約多少宗或幾嚴重會暫緩叫停?接種前會否有醫護把關?聶德權指，有關疫苗接種途徑及安排，接種疫苗中心希望集中方便注射，復必泰涉稀釋及分5針流程要中心場地，不是一個診症地點，市民有需要知可從網上及單張， 短片得知有關資訊， 有疑問可在場醫護人員去查詢。昨日去過中心睇，發現營運者有安醫生到場,亦有不少市民詢問情況是否不能控制或屬嚴重情況。

陳肇始表示，嚴重異常事件當然關注，衞生署已有機制呈報，觀乎每日人口，每日醫院急症室都有不同急性疾病，醫管局內部都有呈報機制，每日超過9萬人打，醫管會呈報予衞生署，最重要是要評估臨床事件委員會評因果，目前未清晰事故與疫苗是否有關，目前有機制處理不同個案及作出因果評估， 期間會公開透明，如有資訊、報告會公布。

市民如對接種疫苗有任何疑問，他們去疫苗接種中心預約，網上都有疫苗資訊， 如甚麼情況不應打、注意事項，網上睇過先會接種, 如當刻見到，不清楚自己健康，都唔需要心急, 如他們去普通科睇咗醫生, 問私家醫生或醫管局門診覆診可問醫生情況。

至於醫健通方面，都希望市民下載, 因是政府的一個平台，將市民電子健康紀錄，讓公營私營醫生睇到市民病歷。



【14:40】陳肇始表示，政府新冠疫情接種自上月開始後，市民反應踴躍, 已有9.3萬人打咗第一劑，而除科興外，亦有市民預約打復必泰，下周二開始接種。

新冠疫苗｜陳肇始：慢性病患者未受控不應接種 強調效益高於風險政府尤其關注兩宗接種後嚴重異常事件，臨床專家委員會上周三已就一異常事件已開會，委員會就資料檢視，包括考慮病者病況、病歷、相關臨床數據, 疫苗相關資料及初步解剖發現，亦會基於世衞流程因果關係評估，專家認為同疫苗無直接關係。然而，要研究全面解剖報告，總結因果評估，而就第二宗嚴重異常事件，衞生署已交委員會評估， 今日會開會並適時發布評估結果，委員會今日會討論HA兩宗入ICU懷疑與疫苗嚴重事件報告會討論。

明白患有慢性病人士對疫苗接種可能有憂慮，事實上每一隻疫苗都有禁忌症，患有嚴重、且病情未受控不應打科興， 如嚴重過敏人士，亦應先諮詢醫生，建議可先問家庭或主診醫生意見， 公立醫院門診部有疫苗服務，方便病人覆診時可一併打。

科興下批本月內到港， 復必泰疫苗都有報道指歐盟會有出口管制, 政府表示非常關注, 會密切留意事態發展。第二批75萬多biontech疫苗昨日抵港, 連同上月58萬多, 合共134萬復必泰已抵港，政府同已簽訂協議的製造商有緊密聯繫, 爭取已訂購到港, 阿斯利康會商討時間表，再重申現時兩款評核安全有效，接種效益高於風險,，除了可保護自己、家人， 對疫情控制有好處， 對生活經濟回復正常帶來希望，齊接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權(左)和食物及衞生局局長陳肇始(右)公布有關苗接種計劃事宜，明早市民可預約注射復必泰，同時亦新增7個優先群組，包括餐飲業及教師。(梁鵬威攝)

新冠疫苗｜教師、飲食業、建築業等7類人周二起可預約接種

【14:31】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始公布有關苗接種計劃事宜。聶德權指，新冠肺炎接種計劃在2月26日正式展開，至今8間疫苗中心, 18間醫管局診所及私家診所可接種科興疫苗； 復必泰後日3月10日可在醫管局7間中心接種復必泰。已有29間疫苗中心當中包括8間科興，7間醫管局中心3月10日運作, 餘下14間中心



下周二起開放12間接種中心，可接種復必泰，大部分在政府場地，部分在私家醫院；明早上午9時開始，可以預約接種復必泰疫苗，每日早上9時亦會開放多一日名額供預約

復必泰增1.6萬個名額；科興每日增6千個名額。



優先接種疫苗將新增7大群組，涵蓋餐飲業, 街市、超市、便利員工及速遞員, 包外賣食品；公共交通（如的士、巴士司機鐵路車長)；註冊建築工人；物業, 保安管理處職員；幼稚園、中小學、大學教職員, 支援人員；旅遊業從業員；以及表列處所職員如健身中心、美容院員工。優先組別有130萬人，連同原先公布的5個優先組別，共有370萬人。



【14:26】據了解，一名年約六、七十歲的男子在私家診所接種科興疫苗後，今天凌晨時分到聯合醫院急症室求診。據悉他當時病情危急，但未及收入病房，已在急症室離世。

聯合醫院七旬翁急症室死亡 消息指曾到私家診所接種科興疫苗

房協延長商戶租金寬減75% 為期半年至9月30日 料收入減1.3億【14:00】​衞生署衞生防護中心公布，截至3月8日零時零分，新增9宗確診個案，當中3宗為輸入個案，包括從阿拉伯聯合酋長國抵港、從菲律賓抵港以及從巴基斯坦抵港；另有4宗為源頭不明的本地個案，其餘2宗與本地個案有流行病學關連；至今本港個案累計11,100宗，包括11 099宗確診個案和一宗疑似個案。

增9宗確診4宗無源頭 西九M+地盤工覆檢結果呈陰性

【13:13】一名65歲女性上午11時30分於官涌接種中心注射新冠疫苗後, 於醫學監察期間出現心悸及胸部不適情況, 為安全起見召喚救護車送往伊利沙伯醫院，送院前情況穏定。



【12:50】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日下午2時半舉行記者，公布有關苗接種計劃事宜。特首林鄭月娥在中午記者會上表示，現時共有230萬劑復必泰及科興疫苗已抵港，陳、聶將公布最新疫苗接種計劃，令有需要人士可以盡快接種，以提升群體免疫能力。

她又表示，政府會與內地跟進，在甚麼情況下可以逐步恢復人員往來，也會與外國商討恢復通行，「我完全明白呢個對經濟復蘇、市民日常生活，都係至為重要。」

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UA結業｜影迷手持6張戲飛不打算索償：佢哋都好慘 我哋小意思

【12:08】新冠肺炎疫情下，戲院曾停開多時，UA Cinemas今日（8日）宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，UA多間戲院今日全線拉閘。



手上有6張票未用的影迷到旺角UA戲院查看情況，她表示，不會就此索償，認為對比自己的損失「佢哋都好慘，我哋小意思。」



另有影迷對戲院結業感到可惜，又指上週才在旺角UA觀看《魔物獵人》的優先場，當時未感到戲院有任何結業的「跡象」。

科興疫苗｜接種者死亡、入ICU 梁子超：毋須暫停應加強公眾解說

【09:53】本港開打內地科興疫苗近兩周，有兩人離世前曾接種，及後再有長者接種後出現異常情況，需留醫深切治療部。



呼吸系統專科醫生梁子超今(8日)在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不論在本港、土耳其、南美或內地，均未見科興疫苗在廣泛使用後，會令接種者本身的慢性疾病惡化，全球亦已有幾千萬人接種，包括長者及長期病患者，基本上已確立疫苗的安全性。



他認為現階段毋須暫停接種科興疫苗，另加強公眾解說是重中之重，因不少長者接種前或有心理壓力，或誘發神經系統反應。

UA戲院全線結業：停業半年未裁員 不勝經營壓力啟動清盤遣散員工

【09:16】UA全線院線於即日起宣布結業！今凌晨傳出UA戲院結業消息，其官網亦停止運作，至今早UA Cinemas宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，亦已向百多位員工依據僱傭條例發放基本遣散費，及額外特惠金予各人備用。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

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確診食肆大廈｜3餐廳上榜 患者曾訪飛行總會餐廳、利舞臺翠亨邨

【00:01】衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有73歲退休婦潛伏期或傳染期內曾到利舞臺廣場翠亨邨、九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會及九龍仔業主會。

根據資料，這位無源頭的73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有向中醫求診，拖至3月5日才到社區檢測留樣本，其後確診。

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昨日總覽：增16宗確診反彈一倍 北角新都城佳坊地產經紀染疫

少於10宗初步確診5宗無源頭 潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫

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▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼