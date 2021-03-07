天價車價｜拍賣自訂車牌W破紀錄成交　車牌專家：可升值至4000萬

撰文： 黃偉倫 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-07 20:58

運輸署今日（7日）下午復辦新春車牌拍賣會，焦點落在單一字母自訂車牌「Ｗ」，經過116口叫價，以「天價」2,600萬元由一男子投得，打破2016年新春車牌拍賣會上「28」創下的舊紀錄，高出近800萬元。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰不諱言低估成交價，他預計最高1,800萬元。他指「Ｗ」是頂級車牌，就算用家花3,000萬元爭得也不算昂貴，「W有Winner（贏家）的意思，用家可以威咗先」，更預期未來可能升值至3、4000萬元；不過有學者指成交價偏高，或與個人偏好有關，亦因競投激烈所致。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼

+ 7 + 7 + 7

+ 4 + 4 + 4

車牌W經116口叫價 5號牌男子擊退33號牌男子

大約下午3時30分，｢W｣車牌於第一節拍賣會壓軸登場，底價5,000元，每口叫價至少1,000元，不過第一口價，已高達500萬元，為底價的1,000倍，現場即時哄動，每口叫價亦升到至少10萬元。

單一字母車牌W由持5號牌的男子以2,600萬元投得，高出底價5,199倍。（鄭子峰攝）

競投持續激烈，每口叫價之後升至最少20萬元，最後階段只餘下5號牌及33號牌競投者爭奪車牌。最終大約3時50分，經過116口叫價後，｢W｣車牌以2,600萬元成交，為底價5,199倍，由5號牌競投者獲得，全場報以掌聲。他未有回應傳媒查詢便離開。

(鄭子峰攝)

車牌專家：數千萬元對部分買家「當散紙」

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，原本預計｢W｣車牌以1,300萬元至1,800萬元成交，豈料現時超出下限一倍。不過他認為如以用家角度出發，即使花上3,000萬元購買車牌亦不算昂貴，「始終係頂級車牌，W有Winner（贏家）的意思，用家可以威咗先，而且時間可令車牌升值，始終佢係獨一無二。」他直言，數千萬元對部分買家而言只算是九牛一毛、「當散紙」，更預料長遠而言｢W｣車牌可升值至3、4000萬元。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰 (鄭子峰攝)

指「96」號車牌成交過低 恢復通關後有望升值

今日一共拍賣45個車牌，不過除了「W」車牌，，顏文翰認為，其餘車牌都未有超出其預算，部分甚至過平。他舉例今日第二高成交價為316萬元的「96」號車牌，該車牌是現時剩下的雙字數車牌中最為美觀。他續指，車牌市場中，不少需求來自內地人，現時封關下，令到今日普遍競投未算激烈，而且由於會場有人數限制，更變相令部分買家無法進場。他估計日後通關後，「96」號車牌最少升價至500萬元。

中大莊太量：「W」車牌成交價偏貴

中文大學經濟系副教授莊太量指，車牌競投於國際間亦見流行，非本港獨有，無字頭單位及雙位數字車牌於本港有價有市，更擁升值潛力，當中尤以號碼「8」的組合叫價力最高，「華人迷信好意頭」，但他認為「W」車牌成交價偏貴，預料短期內亦難以升值。

莊太量估計，車牌天價成交，或與個人偏好有關，亦因競投激烈所致，「都有幾個人同佢爭，仲要實力有返咁上下。」