200億購福利設施　議員追問進度　何啟明：涉商業交易會適時交代

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-08 13:41

立法會福利事務委員會今日（8日）討論幼兒照顧服務的長遠規劃，席上多名議員追問有關200億元購買社會福利設施計劃的進度。勞福局副局長何啟明強調，政府已「全速去買」，疫情對購買工作沒太大影響，最大因素是否符合適合要求。對於目前的進度，他則稱因涉及商業交易，不想影響市場價格、意欲，會適時再向委員會公布。

社會福利署表示，已透過不同發展項目，包括賣地計劃、私人土地作福利用途特別計劃等，期望在未來3至4年，增設10所幼兒中心，增加約900個資助幼兒中心服務名額。社署亦計劃，由2021-22年度起，透過購置物業計劃，分階段額外提供共約1000個長全日制幼兒中心服務名額。

民建聯鄭泳舜追問，局方現時用了多少錢、購買了多少物業。（資料圖片）

席上多名議員追問購置計劃進度。民建聯鄭泳舜說，相關計劃已是在2019年財政預算案提出，當時承諾了於3年內，購買160物業，追問局方現時用了多少錢、購買了多少物業，計劃增設的10間幼兒中心的進度為何。

勞福局副局長何啟明指，由於涉及商業交易，不想影響市場價格、意欲，會適時向委員會公布。（資料圖片／張浩維攝）

勞福局副局長何啟明指，財委會在去年6月先批出相關款項，強調政府已「全速去買」，重點是有沒有「啱心水、啱市民」的物業，社署、產業署已正做調查、洽談。他又指，由於涉及商業交易，不想影響市場價格、意欲，會適時向委員會公布。



蔣麗芸建議局方考慮租地方 不應購置物業

民建聯蔣麗芸則提議，局方應考慮租地方，而不應購置物業，認為時移世易，「無人攞200億去買，租地方仲抵」。不過，社署助理署長（家庭及兒童福利）彭潔玲解釋，需要買的原因是租金會有浮動，加上幼兒中心有嚴格規格，又指目前已有部分福利服務處所，是以租物業方式。

民建聯蔣麗芸則提議，局方應考慮租地方，而不應購置物業。（資料圖片／盧翊銘攝）

議員建議政府應確實掌握疫情、經濟與家暴關係



另外，會上亦探討了支援家庭暴力及性暴力受害人措施，最新數據顯示去年新登記的保護兒童個案為940宗，較前年1006宗按年跌7%，虐待配偶數字同樣下跌11%。何啟明表示，相關數字僅反映新呈報個案，明白到坊問不少專門熱線，疫情下無論查詢、求助，都錄得一個新增的趨勢，目前亦正在了解相關原因。社署亦表示，署方設立的熱線沒將家暴求助數字分類，故沒有備存相關情況。

勞工界潘兆平認為，相關數字與機構有差異，很多人反映家庭經濟原因、疫情問題，造成很大壓力，認為政府應確實掌握與家暴的關係。未來面對疫情反覆、失業率持續上升，有機會影響家庭關係，質問政府有何應對措施。

何啟明回應指，整體疫情下市民困在家，是整個抗疫問題，故暫時未有額外措施。彭潔玲補充，社署一直有密切關注情況，在疫情下社工會做更多電話、視像聯絡。