本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，衞生署昨日（8日）公布新增9宗確診個案，有3宗是輸入個案，8宗本地個案中有4宗源頭未明，包括一名居於賓館的家庭主婦，累計增至11,100宗。相隔13日政府再次展開突襲封區強制檢測行，目標為該名主婦居住的尖沙咀華源大廈。政府清晨宣布完成檢測，無發現確診個案。
教師、司機、餐廳員工及地盤工人等七個範籌市民，今起（9時）可以優先群組身份，預約接種科興或復必泰疫苗。兩款疫苗都有不好消息，昨出現第三名接種科興疫苗後死亡個案，但同時首次有接種復必泰的居民不適入院，不過毋須留院。
【07:50】政府發聲明，指已完成尖沙咀指明「受限區域」（尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約500名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約約520戶（包括30多間賓館的約180 個房間），約約260戶／房間（包括賓館內約100個房間）沒人應門。
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新冠疫苗｜兩婦打復必泰感灼熱出皮疹 6人打科興後不適 全入院
【00:01】疫苗接種開始以來，隨續有接種人士不適入院。政府公布本周日（7日）共有八宗送院個案，其中五宗無須留院，兩宗已經出院，一宗留院觀察。
八宗個案中，依據接種地點，有六人是打科興疫苗；另二人則是打復必泰疫苗，其中一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於昨下午12 時 45分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院，另一為一名60歲女子，她到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，於昨下午5時35分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後無須留院。
【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（8日）公布單日新增9宗確診，其中4宗源頭不明，累計個案增至11,110宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，家住元朗祥降圍的36歲東涌映灣園女保安曾到訪2餐廳，包括東涌昇薈一粥麵和映灣坊大快活，在她發病前2日，還曾到訪元朗的同益街市。
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