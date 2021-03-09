本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，衞生署昨日（8日）公布新增9宗確診個案，有3宗是輸入個案，8宗本地個案中有4宗源頭未明，包括一名居於賓館的家庭主婦，累計增至11,100宗。相隔13日政府再次展開突襲封區強制檢測行，目標為該名主婦居住的尖沙咀華源大廈。政府清晨宣布完成檢測，無發現確診個案。

教師、司機、餐廳員工及地盤工人等七個範籌市民，今起（9時）可以優先群組身份，預約接種科興或復必泰疫苗。兩款疫苗都有不好消息，昨出現第三名接種科興疫苗後死亡個案，但同時首次有接種復必泰的居民不適入院，不過毋須留院。