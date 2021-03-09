撰文： 袁澍 勞敏儀 鄭翠碧 鄭秋玲 鄧穎琳 李恩慈 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-09 16:12

本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，衞生署昨日（8日）公布新增9宗確診個案，有3宗是輸入個案，8宗本地個案中有4宗源頭未明，包括一名居於賓館的家庭主婦，累計增至11,100宗。相隔13日政府再次展開突襲封區強制檢測行，目標為該名主婦居住的尖沙咀華源大廈。政府清晨宣布完成檢測，無發現確診個案。 教師、司機、餐廳員工及地盤工人等七個範籌市民，今起（9時）可以優先群組身份，預約接種科興或復必泰疫苗。兩款疫苗都有不好消息，昨出現第三名接種科興疫苗後死亡個案，但同時首次有接種復必泰的居民不適入院，不過毋須留院。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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【16:10】消息指，今天新增大概20宗確診個案，超過一半是輸入個案。

復必泰疫苗｜兩人接種後不適 公務員打針前查閱文獻：信數據

【13:38】復必泰疫苗到港後，港府正安排小部分人優先接種，並於明天（10日）開放予指定優先群組公眾接種。港府昨晚公布，一名49歲女子在曉光街體育館接種復必泰疫苗後，感胸部不適及灼熱，被送往聯合醫院；亦有一名在龍琛路體育館接種復必泰的60歲女子，手現皮疹，被送往北區醫院。目前兩人情况穩定毋須留院。



今日（9日）繼續有受邀優先接種復必泰疫苗人士，前往曉光街體育館接種復必泰。有到場打針的公務員指，事前已自行做充足評估，曾查閱有關復必泰疫苗的文獻，認為「信數據，多過信自己個人觀感」。

新冠疫苗｜接連多人打針後不適送院 長者無懼：政府唔會搵我哋笨

【13:36】本港早前再出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，涉及一名55歲女子及71歲男子，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評定，55歲死者與疫苗無直接關係，而71歲死者待解剖後方可評估。

在官涌社區疫苗接種中心不少長者表示對科興疫苗仍抱有信心，認為「科興適合中國人接種」。亦有長者斥政府宣傳不足，沒有向市民提供足夠資訊，但指「政府唔會搵我哋笨嘅。」此外，亦有長者因服用類固醇的藥物，即場被拒絕接種疫苗，更有長者見接種人數少，冀能提早接種，一樣遭到拒絕。

【12:27】北京市政府日前公布，自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定。特區政府今日（3月9日）呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。

北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，為進一步做好外防輸入工作，決定統一香港入境北京旅客核酸檢測採樣標準，自3月15日零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子（六歲以下兒童以咽喉拭子作為主要採樣方式）。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。旅客在入境北京後須嚴格遵守當地疫情防控政策規定。

封區檢測｜尖沙咀華源大廈10人未檢測 已發強制檢測令

【12:24】昨日納入指明「受限區域」（即尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二一年二月二十三日至三月八日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於三月十日或之前接受強制檢測。政府今日（三月九日）上午約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約十一時三十分完結。

新冠疫苗｜再開放預約復必泰 未見搶針 多間接種中心多日有名額

【10:34】本港新冠疫苗接種計劃由上月開始，反應踴躍，政府新增12間接種中心供應復星/BioNTech的復必泰疫苗，並於今早（9日）9時在網上開放預約。網站今日運作流暢，《香港01》記者以電腦及手提電話均成功進入網站，即使過了9時仍未需要長時間等候，大約5分鐘便可以進入預約畫面，有別最初要等候超過一小時「大塞車」的情況。

新增的12間接種中心的預約時間為3月16日至3月30日。至早上9時45分，除了養和醫院社區疫苗接種中心在首日名額爆滿外，其餘的中心尚有名額。

新冠疫苗｜孔繁毅：比較疫苗死亡或異常比率 需時數月至半年

【10:10】本港累計3人在接種科興新冠疫苗後死亡，政府稱，初步認為2人死亡與接種疫苗無直接關係，餘下1人在短時間內過身，須解剖才能評估因果關係。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，比較疫苗死亡或異常比率，一般需時數月至半年。而以本港接種比率來計，四十多宗異常情況個案並不算高，當中大多屬頭暈、心悸的非嚴重個案，或與緊張情緒有關，大多人約半日至一日便會出院。他再次呼籲所有接種者主動向醫護申報病歷及身體情況，以便醫護作出建議。

新冠疫苗｜聶德權：優先群組須出示證明 街市檔販等可寬鬆處理

【10:01】政府昨日（8日）宣布擴大優先接種新冠疫苗群組，新增7個組別，今日起可預約。公務員事務局局長聶德權今日（9日）於港台節目《千禧年代》上表示，這批優先群組人士需要提供公司發出的證明，如職員證等。至於街市檔販等較難提供證明的人士，政府會寬鬆處理。

【07:50】政府發聲明，指已完成尖沙咀指明「受限區域」（尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約500名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約約520戶（包括30多間賓館的約180 個房間），約約260戶／房間（包括賓館內約100個房間）沒人應門。

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▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜兩婦打復必泰感灼熱出皮疹 6人打科興後不適 全入院

【00:01】疫苗接種開始以來，隨續有接種人士不適入院。政府公布本周日（7日）共有八宗送院個案，其中五宗無須留院，兩宗已經出院，一宗留院觀察。

八宗個案中，依據接種地點，有六人是打科興疫苗；另二人則是打復必泰疫苗，其中一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於昨下午12 時 45分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院，另一為一名60歲女子，她到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，於昨下午5時35分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後無須留院。

確診大廈食肆｜增3食肆 住元朗保安曾到東涌昇薈一粥麵

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（8日）公布單日新增9宗確診，其中4宗源頭不明，累計個案增至11,110宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，家住元朗祥降圍的36歲東涌映灣園女保安曾到訪2餐廳，包括東涌昇薈一粥麵和映灣坊大快活，在她發病前2日，還曾到訪元朗的同益街市。

強制檢測大廈｜增7大廈 東涌映灣園聽濤軒兩幢上榜

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記者實測交樣本瓶4日無結果 醫管局自爆化驗所同日收2萬個未檢測

尖沙咀華源大廈封區禁足檢測 青年帶哥基「出逃」不果被攔

▼3.8晚上尖沙咀華源大廈封區強制檢測▼

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昨日總覽：

新冠肺炎・最新｜政府刊憲7幢樓要強制檢測 映灣園兩幢上榜尖沙咀華源大廈封區禁足檢測 青年帶哥基「出逃」不果被攔尖沙咀華源大廈再增個案 賓館不求租戶留資料：個個聽到會走科興疫苗｜專家委員會維持長者優先接種 慢性病過敏史人士須謹慎科興疫苗｜接連現不適 患高血壓七旬婦「摺高衫袖」後決定放棄新冠疫苗｜教師、飲食業、建築業等7類人周二起可預約接種

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼