違禁令在機場舉五大訴求紙牌　錢寶芬認藐視法庭罪　下午判刑

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-09 13:58

機管局於2019年獲法庭批出禁制令，禁止任何人非法妨礙或干擾機場運作。而人民力量女成員錢寶芬涉於同年9月7日違反禁制令，在機場站示威，展示寫有五人訴求的紙牌。雖然執達主任等多番警告，但錢都拒絕離開。擾攘逾一小時，錢最後被警員拘捕。錢寶芬承認刑事藐視法庭，今（9日）在高等法院處理其判刑。法官聽取陳詞後，押後至下午判刑。

案情指，機管局於2019年8月13日取得禁制令，之後獲法庭延長。於同年9月7日2時許，約40至50名示威者響應網上號召，在機場客運大樓外的巴士站聚集，機管局的職員向他們宣讀禁制令的內容。

人民力量成員錢寶芬在高等法院承認藐視法庭罪。（朱棨新攝）

錢在巴士站長櫈舉紙牌

下午3時許，錢寶芬坐在巴士站的長櫈，展示寫有五大訴求的紙牌，期間她又謂：「咁點樣叫聚集呀？吓？咁你機場咁多人...梗係多人企係個牌...手牌前面架啦。」

雖然執達主任等多番發出警告，但錢未有離開。有警員隨後向錢指，她妨礙執達主任執行禁制令，惟錢未有離開，反問一人如何妨礙禁制令。」她又著警員不要碰她，及大叫：「香港人加油」。警員最終近5時拘捕她，錢反問：「佢話我刑事藐視法庭，話我坐喺度等巴士咋喎，等巴士點樣犯法呀？」

律師指錢未用暴力亦未說粗言

錢的代表律師指，錢的角色非組織者，單獨一人行事。本案涉及和平示威，錢未有使用暴力和說出粗俗的說話，最終遵從指示，沒有反抗。

法官又查問錢的普通襲擊案底，錢的代表律師回應指，該案為錢在高等法院襲擊保安，被判緩刑。法官質疑，被告在干犯本案中時，仍在緩刑期間，並難言有良好品格。

案件編號：HCMP231/2020