兩男偷車牌撞正警員　一人開車欲逃終中兩槍被截　認逾20罪候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-09 16:11

兩男夜深往偷車牌時遇上警員，其中一人脫身欲開車逃走並駛向警員，警員為截停車輛先後開了3槍，開車男身中兩槍後大叫：「我中咗槍，我偷車咋。」兩男今(9日)在區域法院承認人偷竊、襲警及危險駕駛等共20項罪名。辯方律師指首被告腋下中槍受傷，位置接近要害，可令他即時喪生，他表示日後欲重新做人，望法庭輕判。區域法院暫委法官張志偉將案件押後至本月19日判刑，二人須還押。

兩名被告：陳傑瑛（27歲）和陳偉堂（43歲），承認控罪包括盜竊、企圖盜竊、偽造文件、襲擊警務人員、抵抗警務人員、無牌駕駛、危險駕駛、管有危險藥物，以及管有攻擊性武器等罪。首被告另涉一宗要脅的士司機案，他今亦承認串謀有意圖傷人、偷車和行車記錄儀、偽造文件和傷人等7罪。其中首被告共認19罪，次被告則認兩罪，兩人合共承認逾20項罪名。

兩警欲制服兩被告遇襲

案情指2019年11月16日凌晨，二人在荃灣一幢工業大廈外，拿着扳手和螺絲批對一車輛有所動作，該車門有損壞。兩名警員見狀上前查看，首名被告陳傑瑛手持扳手掙扎，用腳踢警員，警員用警棍打他，糾纏間警員手部輕傷。次名被告陳偉堂則以螺絲批企圖襲擊警員，並即被制服在地。

首被告中槍後稱我偷車咋

首被告逃脫成功並上車欲逃時，向警員方向高速倒車，警員擎槍警告不果，為制止首被告而向他的上半身開槍，但首被告仍繼續駛向警員，相隔一、兩秒後，警員再開第二槍。但車輛引擎仍在加速，警員最終開出第三槍。首被告稱：「我中咗槍，我偷車咋。」他的右手腋下和左手手臂中槍，二人當場被捕。

警方在被告的車上搜出開山刀等物品。(詳看下圖)

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車上有毒品及開山刀等

該車的匙膽插有螺絲批，警方在車上並檢獲0.4克冰毒和吸服裝置、開山刀等。兩名被告共承認20項控罪。辯方求情時指，首名被告認罪和有悔意，他中槍位置接近要害，可令他當時喪生，他表示日後欲重新做人，望法庭輕判。

首被告認另涉要脅的士司機案

首名被告亦涉及另一宗案件，指他和兩人於2019年10月29日凌晨，在西貢手持開山刀要脅一名的士司機下車，司機舉手服從，他割傷司機雙手。

案件編號：DCCC 424/2020、DCCC 719/2020