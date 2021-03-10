新冠肺炎．最新｜昨初確診少於10宗　復必泰疫苗今起全面接種

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 鄭翠碧 袁澍 鄧穎琳 孔繁栩 李恩慈 陳淑霞 朱海棋 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-10 06:00

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（9日）公布新增21宗確診個案，累計增至11,121宗；昨初步確診個案少於10宗，當中3宗源頭不明，包括觀塘香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）活動助理、葵涌海峰花園1座58歲男住客、西營盤健身中心URSUS FITNESS工作27歲男員工，料今日（10日）轉為確診。

繼科興疫苗後，港府向德國BioTEch及復星醫藥訂購的復必泰疫苗，今起率先在醫院管理局主理的七個社區疫苗接種中心，為12個優先組別開始接種。衞生署昨晚公布，再接獲一宗懷疑接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，一名有長期病患的51歲男子於3月3日在源禾路體育館接種一劑科興疫苗，8日到伊利沙伯醫院急症室求醫，晚上轉往深切治療部，情況危殆。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

病毒檢測｜總結一年「十甩轆」 慎防一子錯抗疫功虧一簣

【07:00】疫情一年，政府經常強調要透過病毒檢測「早發現」患者，但檢測工作卻不停出現「甩漏」，有檢測商遺失市民資料，實驗室懷疑受污染出現「假陽性」等，而近期更甚，因需恢復經濟活動而導致檢測量大增，承辦商應付不來而山現滯後，有患者交了樣本瓶數日才確診，令播毒風險增加。本文總結檢測方面「十甩轆」，當局必須防範，勿讓一個小過失而令抗疫功虧一簣。

強制檢測大廈｜增4住宅大廈3工作地點 渣打銀行、安達人壽上榜

▼銅鑼灣海饌累計4名食客確診（累計至3月9日）▼

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​新冠疫苗｜兩婦打復必泰血壓上升、出皮疹 五人打科興後不適送院

【00:01】新冠疫苗接種開始進入第三周，政府昨晚（9日）公布，周一（8日）共有7宗送院個案，其中5人接種科興疫苗，分別出現呼吸急促、異常胸部疼痛、左手臂痲痺等，其中一人感到左邊手腳虛弱及暈眩，一度留院治療。另有2人接種復星／BioNTech的復必泰疫苗，分別血壓上升及皮膚出現皮疹。

新冠疫苗｜單日4.27萬人預約 復必泰佔七成 科興接種率降至64%

【00:01】政府公布最新疫苗接種數字，截至昨晚8時的過去24小時，約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，較昨日再少8個百分點，再創新低。

目前累計約113,500人接種了第一劑疫苗，其中約110,500人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

昨日總覽：新冠肺炎・3.9｜增21宗確診 多6人接種科興疫苗後不適 一人危殆

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新冠疫苗｜71歲男死者曾在晴朗醫療中心打針 診所停為新症接種

確診大廈食肆｜增10食肆 西營盤婦食勻美心皇宮、北京樓、潮江春

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（9日）公布單日新增21宗確診，其中8宗是本地個案，4宗源頭不明，累計個案增至11,121宗。據衞生防護中心昨晚公開確診者行蹤報告，有10間食肆曾有確診者到訪，遍布港島、九龍和新界。

個案編號11118的49歲無業女曾在潛伏期和傳染期到訪7間餐廳，當中四間都屬美心旗下的餐廳，包括太古城2期的北京樓、上環無極限廣場的潮江春及信德中心的美心皇宮、尖沙咀星光行的星巴克。

銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳4食客確診 部份人屬於名潮食館群組

海饌海鮮牛扒餐廳四客染疫 負責人：倘檢測呈陰性冀周三復業

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