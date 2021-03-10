新冠肺炎．3.10｜7人打疫苗後入院　科興及復必泰各有一人需留院

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 鄭翠碧 袁澍 鄧穎琳 孔繁栩 李恩慈 陳淑霞 朱海棋 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-11 00:10

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增8宗確診個案，累計增至11,129宗。新增個案中，包括2宗屬輸入個案、本地感染則有6宗，當中3宗源頭不明。無源頭個案，包括觀塘香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）活動助理、葵涌海峰花園1座58歲男住客、西營盤健身中心URSUS FITNESS工作27歲男員工。今日將不設疫情記者會。 衞生署表示，URSUS FITNESS另出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案，現正跟進調查個案感染是否有關聯。衞生防護中心呼籲曾於3月1日至10日到訪URSUS FITNESS人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122。 繼科興疫苗後，港府向德國BioNTech及復星醫藥訂購的復必泰疫苗，今起率先在醫院管理局主理的七個社區疫苗接種中心，為12個優先組別開始接種。其中位於中山紀念公園體育館的接種中心，一名外籍人士懷疑接種復必泰疫苗後感不適送院，據了解，事主目前情況穩定。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜陳肇始澄清肌肉注射不需經血管 不會引致心臟病

【23:58】政府正推行新冠疫苗接種計劃，食物及衞生局局長陳肇始今天（10日）在社交平台發帖，指有虛假信息稱「氣泡打入血管，就好容易心臟出事或腦中風」。她澄清指，接種中心的醫護人員會確保針筒和針咀內沒有空氣，而採用肌肉注射方式接種新冠疫苗，不需經由血管，所以不會將空氣注入血管內，不會引致心臟病或腦中風。



另外，衞生署製作最新的宣傳單張，詳列不應接種兩種疫苗的人士，以及在接種前應先諮詢醫生的事項，包括「驚厥、癲癇(腦癇)、腦病或精神疾病史」人士、「曾在任何注射後暈倒」人士等等。

新冠疫苗｜7人打疫苗後入院 復必泰及科興接種者均出現喉嚨腫脹

【23:20】政府公布今日有16,800名市民接種了第一劑疫苗，當中10,900人接種科興、5,900接種復必泰，相關的疫苗接種中心整體接種率分別約為72%及91%。

當局報告昨日 （9日）共有七宗送院個案，其中五宗已經出院，兩宗留院觀察。當中一人為一名53歲男子，他到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，感到胸部痲痺，其後被送往北區醫院，情況穩定，經治療後留院觀察；另一名為79歲老翁，他到沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現心悸及感到暈眩，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

科興疫苗｜71歲男死者今午被解剖 疑死於嚴重冠心病

【23:00】新冠疫苗接種計劃如火如荼，未有因三名接種科興疫苗後離世人士暫緩或改變接種策略，其中兩名死者經政府的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會根據初步解剖報告，評估跟疫苗無直接關係。



據了解，周一（8日）凌晨在聯合醫院急症室不治的第三名死者、71歲老翁，今日（10日）下午被解剖，目前懷疑死於嚴重的冠心病。據悉，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下周一（15日）會再開會，商討這個個案。

確診食肆大廈｜增7食肆 喜韻意樂餐廳、新都會廣場敏華冰室上榜

【22:48】新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（10日）公布單日新增8宗確診，6宗為本地個案，其中3宗源頭不明，累計個案增至11,129宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有7間食肆曾有確診者到訪。

個案編號11128的58歲男士曾在潛伏期和傳染期到訪6間餐廳，包括油尖旺的頤東酒家、深水埗的意樂餐廳、泰華食堂等。

強制檢測大廈｜增7處所 天水圍4中小學污水樣本呈陽性師生須強檢

【21:50】食衞局公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處七個指明地方的人士接受冠狀病毒病核酸檢測。

住宅大廈新增一宗或以上確診個案：將軍澳常寧路2號厚德邨德安樓、西營盤第三街100-106號真光大廈。

工作場所出現一宗或以上的確診個案：西營盤薄扶林64-68號地下2-4號舖Ursus Fitness。

污水樣本持續驗出新冠病毒：天水圍天富苑金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會中學、天水圍中華基督教青年會小學、天水圍循道衞理中學。

凡於2月25日至3月10日身處上述地方人士，須於12日或之前完成檢測。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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復必泰疫苗｜林鄭月娥視察疫苗中心接種情況 籲市民「可以放心」

【21:34】行政長官林鄭月娥今日（10日）到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，視察首天為已預約優先組別接種BioNTech疫苗（復必泰）情況，並為中心的工作人員打氣，表示曾與接種疫苗疫苗經專家評估，的市民交談，「得悉他們對接種的安排感到滿意」。林鄭月娥表示，兩款經專家評估「都是安全和有效」，籲市民「可以放心」。

Ursus Fitness七名員工全確診 專家：健身室集合所有高危因素

【21:30】位於西營盤的健身中心「Ursus Fitness」爆發新冠肺炎，該健身中心今天（10日）有一名27歲男員工確診，另再有4名員工和5名客人初步確診，群組累計10人感染。該健身中心在去年12月曾於社交平台發布片段，片段可見有人在中心內做運動時無戴口罩，或將口罩戴在下巴位置。一名確診員工晚上向《香港01》，全部7名員工都確診。



有專家指出，健身室集合了所有高危因素，即使戴了口罩，病毒亦可能於口罩側邊的空隙噴出來，若無戴口罩就更易造成傳播，加上會共用健身器材、更衣室等設施，風險更高，一旦有人鬆懈，就容易造成爆發，促請當局研究健身中心是否採取有效的防疫措施，「每次有爆發，喺社區都增加好多傳播鏈，清零就無期。」

復必泰疫苗｜澳門六旬翁接種5日後胸口痛入院 當地首宗嚴重事件

【20:33】澳門衛生局疾病預防控制中心公布，接獲一宗新型冠狀病毒疫苗接種後嚴重不良事件通報。患者為67歲男性，於3月5日在仁伯爵綜合醫院經健康評估，未發現禁忌症，之後接種了一劑新型冠狀病毒mRNA疫苗(即BioNTech／復星醫藥的復必泰疫苗)，昨晚（9日）出現左胸痛，休息後緩解，今日症狀再次出現並加重，到醫院急診就診，心電圖顯示心肌缺血，臨床診斷為急性冠狀動脈綜合徵，現已收入院，患者目前平穩，明早將進行心導管介入檢查。

衛生局稱此宗嚴重不良事件已交由「新冠病毒疫苖接種後不良事件評估工作小組」分析，明天召開會議討論。

因心肌缺血入院的六旬翁，在仁伯爵綜合醫院留院。（資料圖片）

接種疫苗｜教育局向全港學校發信籲教職員接種 20人可集體預約

【20:07】教育局今日（10日）向全港學校校長發信，包括中學、小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園／幼稚園暨幼兒中心，通知全體教職員獲獲界定為接種疫苗優先組別，鼓勵他們接種，並指15間社區疫苗接種中心可提供團體預約，如學校有20名或以上的教職員參與，可選擇集體預約。

海饌海鮮牛扒餐廳停業一日後重開 經理：剛得悉無員工確診

【20:00】衞生防護中心昨日（9日）公布，一名感染源頭不明的56歲男子，在銅鑼灣皇室大廈工作，曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳吃午餐，其後追蹤發現2月22日午市食客，累計有4名食客確診，當中一人曾到K11 MUSEA名潮食館用餐。



該餐廳今日（10日）下午5時已恢復營業，餐廳經理透露剛得悉所有員工的檢測結果為陰性，因此決定立即復業。但他預料未來數日的生意一定會受到影響。

新冠肺炎｜龍城大藥粧賣含菌量超標口罩 董事判罰5000元

【19:33】海關去年展開代號「守護者」的全港防疫產品巡查執法行動，其中一款外科口罩的總含菌量（total bacterial count）超出標準上限0.4倍。涉案藥房及其董事因供應不安全外科口罩，被控違反《消費品安全條例》，今日（10日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，各被判罰款5,000元。

新冠肺炎｜港大研究發現混合瘧疾、流感和胰臟炎藥物 可抑制病毒

【19:28】新冠肺炎疫情持續，全球至今未發現到有效治療新冠病毒的藥物。不過，香港大學醫學院微生物學系的研究團隊最近發現，聯合三種現有藥物一起使用，能抑制到新冠病毒，該三種藥物現時在部分國家用於治療瘧疾、流感和胰臟發炎。另外，該團隊又發現，一種雙功能的廣譜抗病毒肽「8P9R」亦可有效抑制到新冠病毒。該研究成果已在國際科學雜誌《自然通訊》上發表。

復必泰疫苗｜試運作期曾錄近百人甩底 政府拒交代針劑浪費量

【18:00】本港第二款疫苗復星醫藥／德國藥廠BioNTech（復必泰）上月底到港，政府上周六（6日）至周二（9日）一連4日「試業」，先為優先群組部分人士接種，藉此熟習流程，今日才正式開始接種。

《香港01》接獲消息，本周日獲安排接種者中，有近百人「甩底」，由於復必泰疫苗需要解凍及稀釋，故臨時甩底極大可能令部份針劑浪費。不過，公務員事務局及醫管局本周一至今，都拒絕交代棄置針劑數字。有藥劑師解釋，復必泰疫苗在室溫解凍及稀釋至5人份量後，只可保存6小時，當接種者數目並非5的倍數，便會浪費針劑。

西營盤Ursus Fitness疑爆疫 業界︰已盡力自覺防疫 憂要再停業

【17:59】本港疫情持續。西營盤健身中心Ursus Fitness疑爆疫，一名男教練列為今日確診外，仍有九名員工及學員亦初步確診。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎認為，業界過去一年多自覺加強防疫措施，形容已十分盡力，各行各業都有爆發風險，被問到會否擔心業界再受影響，他坦言有少許擔心，指政府過去勒令行業停業從無指標，「幾時停都唔知。」

新冠肺炎｜居土瓜灣美景樓老婦確診兩周不治 累計203人染疫亡

【15:01】伊利沙伯醫院發言人公布，一名86歲有長期病患的女病人（個案編號：#10953），於2月25日因肺炎，到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午9時30分離世。至今本港累計203名確診者死亡。

西營盤Ursus Fitness健身教練確診 9員工顧客初步確診恐爆疫

【14:15】衞生署今日（10日）公布新增8宗確診個案，累計增至11,129宗。新增個案中，包括2宗屬輸入個案，兩人均從菲律賓到港；本地感染則有6宗，當中3宗源頭不明。無源頭個案，包括觀塘香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）活動助理、葵涌海峰花園1座58歲男住客、西營盤健身中心URSUS FITNESS工作27歲男員工。

衞生署表示，位於西營盤薄扶林道64至68號地下2至4號舖的URSUS FITNESS，再出現9宗涉及員工及顧客的初步確診個案，衞生防護中心正跟進調查個案的感染是否有關聯。衞生防護中心呼籲曾於3月1日至10日到訪URSUS FITNESS人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

新冠疫苗｜有醫生憂出事不建議打針 醫學會促港府訂不宜接種準則

【12:46】政府開展新冠疫苗接種計劃後，本港接連出現懷疑接種科興疫苗後的異常事件報告，累計有3名接種者死亡，3人危殆。政府稱初步報告顯示，首兩宗死亡個案與新冠疫苗無關，仍難釋除市民疑慮，預約接種人數呈下降趨勢。



醫學會會長蔡堅直言，私家醫生對接種疫苗有憂慮，接連有死亡個案後，不少醫生憂「出事」，建議市民勿接種。他建議港府參考新加坡做法，制訂接種的臨床指引，方便醫生判斷市民是否適合注射，否則或影響接種率。

復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊 市民：副作用雖多仍照揀

【12:10】復星／BioNTech「復必泰」疫苗今日（10日）開放予指定優先組別人士接種，接種中心之一的中山紀念體育館，今早有約50名市民排隊。有市民指原先計劃接種科興疫苗，但「新聞一單又一單，驚㗎」，指即使知悉復必泰可能有較多副作用，都決定改變心意。亦有市民準備出國探親，故提前注射疫苗，坦言因港大微生物學系講座教授袁國勇親身上陣接種，最後決定接種復必泰。

另外，一名外籍人士懷疑在該中心，接種復必泰疫苗後感不適，現已送院。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高 臨場暫緩接種︰無理由搵命搏

【12:05】本港新冠肺炎疫苗開打，接二連三有接種者懷疑接種後感不適及死亡個案。昨再有一名51歲男子打針後，急性心肌梗塞危殆，留醫深切治療部。其接種疫苗地點沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，今早（10日）仍有大批長者如常到場打針，普遍認為是個別異常事件，無損對內地生產科興疫苗信心。



不過，有年逾60歲、以及「三高」的中港司機，因疫苗中心的在場醫生，指其血壓略高。他衡量下，終決定暫緩接種，「咁多60幾歲人出事，緊係驚啦，無理由搵自己條命搏。」

復必泰｜荔枝角公園體育館半百人排隊打針 市民：袁教授都推薦

【11:25】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民今日（10日）起可到醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗。荔枝角公園體育館今早出現約50人的人龍。

有機場職員稱，打針後針口「熱熱哋，好似辣椒咁。」被問到為何選擇復必疫苗，他反問記者，「畀你揀，大陸奶粉定外國奶粉？」亦有市民表示，接種復必泰因為保護力高，「袁國勇教授都推薦。」

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

安心出行｜薛永恒：下載量等同逾4成港人數 逾5千人接通知往檢測

【10:00】疫情未息，政府規定光顧食肆及出入政府場所等地時須使用安心出行應用程式或留下個人資料。創新及科技局長薛永恒今日（10日）透露，「安心出行」最新的累計下載量，等同四成多港人數目。累計5,000多人因曾與確診者同時出現在同一場所，接應用程式通知後，到社區中心接受免費檢測。

病毒檢測｜總結一年「十甩轆」 慎防一子錯抗疫功虧一簣

【07:00】疫情一年，政府經常強調要透過病毒檢測「早發現」患者，但檢測工作卻不停出現「甩漏」，有檢測商遺失市民資料，實驗室懷疑受污染出現「假陽性」等，而近期更甚，因需恢復經濟活動而導致檢測量大增，承辦商應付不來而山現滯後，有患者交了樣本瓶數日才確診，令播毒風險增加。本文總結檢測方面「十甩轆」，當局必須防範，勿讓一個小過失而令抗疫功虧一簣。

強制檢測大廈｜增4住宅大廈3工作地點 渣打銀行、安達人壽上榜

▼銅鑼灣海饌累計4名食客確診（累計至3月9日）▼

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​新冠疫苗｜兩婦打復必泰血壓上升、出皮疹 五人打科興後不適送院

【00:01】新冠疫苗接種開始進入第三周，政府昨晚（9日）公布，周一（8日）共有7宗送院個案，其中5人接種科興疫苗，分別出現呼吸急促、異常胸部疼痛、左手臂痲痺等，其中一人感到左邊手腳虛弱及暈眩，一度留院治療。另有2人接種復星／BioNTech的復必泰疫苗，分別血壓上升及皮膚出現皮疹。

新冠疫苗｜單日4.27萬人預約 復必泰佔七成 科興接種率降至64%

【00:01】政府公布最新疫苗接種數字，截至昨晚8時的過去24小時，約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，較昨日再少8個百分點，再創新低。

目前累計約113,500人接種了第一劑疫苗，其中約110,500人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

昨日總覽：新冠肺炎・3.9｜增21宗確診 多6人接種科興疫苗後不適 一人危殆

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新冠疫苗｜71歲男死者曾在晴朗醫療中心打針 診所停為新症接種

確診大廈食肆｜增10食肆 西營盤婦食勻美心皇宮、北京樓、潮江春

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（9日）公布單日新增21宗確診，其中8宗是本地個案，4宗源頭不明，累計個案增至11,121宗。據衞生防護中心昨晚公開確診者行蹤報告，有10間食肆曾有確診者到訪，遍布港島、九龍和新界。

個案編號11118的49歲無業女曾在潛伏期和傳染期到訪7間餐廳，當中四間都屬美心旗下的餐廳，包括太古城2期的北京樓、上環無極限廣場的潮江春及信德中心的美心皇宮、尖沙咀星光行的星巴克。

▼四任特首注射哪一款疫苗？▼

銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳4食客確診 部份人屬於名潮食館群組

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金域檢驗遇技術問題未能及時上載檢測結果 食衞局︰極不滿意

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