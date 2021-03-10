最新｜消息︰今增10多宗確診　有外籍人士疑打復必泰後不適送院

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 鄭翠碧 袁澍 鄧穎琳 孔繁栩 李恩慈 陳淑霞 朱海棋 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-10 12:59

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（9日）公布新增21宗確診個案，累計增至11,121宗；昨初步確診個案少於10宗，當中3宗源頭不明，包括觀塘香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）活動助理、葵涌海峰花園1座58歲男住客、西營盤健身中心URSUS FITNESS工作27歲男員工，料今日（10日）轉為確診。消息指，今日新增10多宗確診，今日將不設疫情記者會。 繼科興疫苗後，港府向德國BioTEch及復星醫藥訂購的復必泰疫苗，今起率先在醫院管理局主理的七個社區疫苗接種中心，為12個優先組別開始接種。其中位於中山紀念公園體育館的接種中心，一名外籍人士懷疑接種復必泰疫苗後感不適送院。 衞生署昨晚公布，再接獲一宗懷疑接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，一名有長期病患的51歲男子於3月3日在源禾路體育館接種一劑科興疫苗，8日到伊利沙伯醫院急症室求醫，晚上轉往深切治療部，情況危殆。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜有醫生憂出事不建議打針 醫學會促港府訂不宜接種準則

【12:46】政府開展新冠疫苗接種計劃後，本港接連出現懷疑接種科興疫苗後的異常事件報告，累計有3名接種者死亡，3人危殆。政府稱初步報告顯示，首兩宗死亡個案與新冠疫苗無關，仍難釋除市民疑慮，預約接種人數呈下降趨勢。



醫學會會長蔡堅直言，私家醫生對接種疫苗有憂慮，接連有死亡個案後，不少醫生憂「出事」，建議市民勿接種。他建議港府參考新加坡做法，制訂接種的臨床指引，方便醫生判斷市民是否適合注射，否則或影響接種率。

復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊 市民：副作用雖多仍照揀

【12:10】復星／BioNTech「復必泰」疫苗今日（10日）開放予指定優先組別人士接種，接種中心之一的中山紀念體育館，今早有約50名市民排隊。有市民指原先計劃接種科興疫苗，但「新聞一單又一單，驚㗎」，指即使知悉復必泰可能有較多副作用，都決定改變心意。亦有市民準備出國探親，故提前注射疫苗，坦言因港大微生物學系講座教授袁國勇親身上陣接種，最後決定接種復必泰。

另外，一名外籍人士懷疑在該中心，接種復必泰疫苗後感不適，現已送院。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

+ 8 + 8 + 8

新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高 臨場暫緩接種︰無理由搵命搏

【12:05】本港新冠肺炎疫苗開打，接二連三有接種者懷疑接種後感不適及死亡個案。昨再有一名51歲男子打針後，急性心肌梗塞危殆，留醫深切治療部。其接種疫苗地點沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，今早（10日）仍有大批長者如常到場打針，普遍認為是個別異常事件，無損對內地生產科興疫苗信心。



不過，有年逾60歲、以及「三高」的中港司機，因疫苗中心的在場醫生，指其血壓略高。他衡量下，終決定暫緩接種，「咁多60幾歲人出事，緊係驚啦，無理由搵自己條命搏。」

復必泰｜荔枝角公園體育館半百人排隊打針 市民：袁教授都推薦

【11:25】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民今日（10日）起可到醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗。荔枝角公園體育館今早出現約50人的人龍。

有機場職員稱，打針後針口「熱熱哋，好似辣椒咁。」被問到為何選擇復必疫苗，他反問記者，「畀你揀，大陸奶粉定外國奶粉？」亦有市民表示，接種復必泰因為保護力高，「袁國勇教授都推薦。」

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

安心出行｜薛永恒：下載量等同逾4成港人數 逾5千人接通知往檢測

【10:00】疫情未息，政府規定光顧食肆及出入政府場所等地時須使用安心出行應用程式或留下個人資料。創新及科技局長薛永恒今日（10日）透露，「安心出行」最新的累計下載量，等同四成多港人數目。累計5,000多人因曾與確診者同時出現在同一場所，接應用程式通知後，到社區中心接受免費檢測。

病毒檢測｜總結一年「十甩轆」 慎防一子錯抗疫功虧一簣

【07:00】疫情一年，政府經常強調要透過病毒檢測「早發現」患者，但檢測工作卻不停出現「甩漏」，有檢測商遺失市民資料，實驗室懷疑受污染出現「假陽性」等，而近期更甚，因需恢復經濟活動而導致檢測量大增，承辦商應付不來而山現滯後，有患者交了樣本瓶數日才確診，令播毒風險增加。本文總結檢測方面「十甩轆」，當局必須防範，勿讓一個小過失而令抗疫功虧一簣。

強制檢測大廈｜增4住宅大廈3工作地點 渣打銀行、安達人壽上榜

▼銅鑼灣海饌累計4名食客確診（累計至3月9日）▼

+ 4 + 4 + 4

​新冠疫苗｜兩婦打復必泰血壓上升、出皮疹 五人打科興後不適送院

【00:01】新冠疫苗接種開始進入第三周，政府昨晚（9日）公布，周一（8日）共有7宗送院個案，其中5人接種科興疫苗，分別出現呼吸急促、異常胸部疼痛、左手臂痲痺等，其中一人感到左邊手腳虛弱及暈眩，一度留院治療。另有2人接種復星／BioNTech的復必泰疫苗，分別血壓上升及皮膚出現皮疹。

新冠疫苗｜單日4.27萬人預約 復必泰佔七成 科興接種率降至64%

【00:01】政府公布最新疫苗接種數字，截至昨晚8時的過去24小時，約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，較昨日再少8個百分點，再創新低。

目前累計約113,500人接種了第一劑疫苗，其中約110,500人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

昨日總覽：新冠肺炎・3.9｜增21宗確診 多6人接種科興疫苗後不適 一人危殆

復必泰疫苗｜藥劑師料BioNTech副作用較多 留意第二劑發燒率較高

科興疫苗｜74歲翁接種6日後爆血管 許樹昌料與疫苗無關

科興疫苗｜五旬男急性心肌梗塞危殆入ICU 6日前源禾路體育館打針

新冠疫苗｜71歲男死者曾在晴朗醫療中心打針 診所停為新症接種

確診大廈食肆｜增10食肆 西營盤婦食勻美心皇宮、北京樓、潮江春

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（9日）公布單日新增21宗確診，其中8宗是本地個案，4宗源頭不明，累計個案增至11,121宗。據衞生防護中心昨晚公開確診者行蹤報告，有10間食肆曾有確診者到訪，遍布港島、九龍和新界。

個案編號11118的49歲無業女曾在潛伏期和傳染期到訪7間餐廳，當中四間都屬美心旗下的餐廳，包括太古城2期的北京樓、上環無極限廣場的潮江春及信德中心的美心皇宮、尖沙咀星光行的星巴克。

銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳4食客確診 部份人屬於名潮食館群組

海饌海鮮牛扒餐廳四客染疫 負責人：倘檢測呈陰性冀周三復業

金域檢驗遇技術問題未能及時上載檢測結果 食衞局︰極不滿意

新冠肺炎｜約10宗初步確診 海峰花園再有住客染疫 光顧10間餐廳

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

+ 12 + 12 + 12

復必泰疫苗｜兩人接種後不適 公務員打針前查閱文獻：信數據

新冠疫苗｜接連多人打針後不適送院 長者無懼：政府唔會搵我哋笨

新冠疫苗｜再開放預約復必泰 未見搶針 多間接種中心多日有名額