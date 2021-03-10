網紅Ming仔告前經理人違約　未付他每月薪酬25萬　獲賠151.2萬

著名KOL 「Ming 仔」梁嘉銘於2016年與經理人公司簽訂一份25萬月薪的合約，但經理人卻在2017年2月單方面毀約並停止向「Ming 仔」支薪。「Ming 仔」其後入稟高院要求賠償151.2萬元，經理人公司卻反稱「Ming 仔」違約在先。高院今（10日）頒下判辭，指經理人公司自提交抗辯書後便缺席所有聆訊，亦沒有提交任何文件作證據，故法庭無法信納其抗辯理由，並裁定梁勝訴；Viral Digital 需要賠償梁151.2萬元，並須繳付利息和訟費。
原告人為梁嘉銘（Ming 仔)以及其全資擁有的公司 Freeman Production Limited；答辯人為Viral Digital Studio Limited。
暫委法官藍德業在判辭簡述事件稱，梁和Viral Digitial 在2016年8月簽訂了一份為期兩年的合約，定明梁在此期間委聘Viral Digital 為其經理人公司，Viral Digital 則需每月支付梁25萬元。惟Viral Digital 自2017年1月後，便沒有支付任何款項予梁，並在同年2月單方面取消合約。
Ming 仔小資料。(詳看下圖)
經理人公司曾反索償130萬
就此，梁在2017年5月入稟高等法院，向Viral Digital 追討毀約的損失共計約151萬元；Viral Digital 則反稱梁在未經其同意下接工作、沒有申報其所得利益、拒絕參與獲委派的工作，和沒有在離港前通知Viral Digital 等，並反向梁追討接近130萬元損失。
官指被告未出庭呈證據支持論點
藍官稱，雖然Viral Digital 稱梁違約在先，但卻未有提供任何文件或證人供詞作支持，而Viral Digital 在向法庭提交抗辯書後，便缺席其後的所有聆訊，亦沒有回應法庭或提交任何文件，故法庭無法對Viral Digital 的抗辯理由給予任何比重，裁定梁勝訴，Viral Digital 需要賠償151.2萬元，並須繳付利息和訟費。
案件編號：HCA 1165/2017