網紅Ming仔告前經理人違約　未付他每月薪酬25萬　獲賠151.2萬

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-10 16:16

著名KOL 「Ming 仔」梁嘉銘於2016年與經理人公司簽訂一份25萬月薪的合約，但經理人卻在2017年2月單方面毀約並停止向「Ming 仔」支薪。「Ming 仔」其後入稟高院要求賠償151.2萬元，經理人公司卻反稱「Ming 仔」違約在先。高院今（10日）頒下判辭，指經理人公司自提交抗辯書後便缺席所有聆訊，亦沒有提交任何文件作證據，故法庭無法信納其抗辯理由，並裁定梁勝訴；Viral Digital 需要賠償梁151.2萬元，並須繳付利息和訟費。

原告人為梁嘉銘（Ming 仔)以及其全資擁有的公司 Freeman Production Limited；答辯人為Viral Digital Studio Limited。

暫委法官藍德業在判辭簡述事件稱，梁和Viral Digitial 在2016年8月簽訂了一份為期兩年的合約，定明梁在此期間委聘Viral Digital 為其經理人公司，Viral Digital 則需每月支付梁25萬元。惟Viral Digital 自2017年1月後，便沒有支付任何款項予梁，並在同年2月單方面取消合約。

Ming 仔小資料。(詳看下圖)

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經理人公司曾反索償130萬

就此，梁在2017年5月入稟高等法院，向Viral Digital 追討毀約的損失共計約151萬元；Viral Digital 則反稱梁在未經其同意下接工作、沒有申報其所得利益、拒絕參與獲委派的工作，和沒有在離港前通知Viral Digital 等，並反向梁追討接近130萬元損失。

官指被告未出庭呈證據支持論點

藍官稱，雖然Viral Digital 稱梁違約在先，但卻未有提供任何文件或證人供詞作支持，而Viral Digital 在向法庭提交抗辯書後，便缺席其後的所有聆訊，亦沒有回應法庭或提交任何文件，故法庭無法對Viral Digital 的抗辯理由給予任何比重，裁定梁勝訴，Viral Digital 需要賠償151.2萬元，並須繳付利息和訟費。

案件編號：HCA 1165/2017