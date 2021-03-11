泛民47人初選案｜法庭今處理兩被告保釋覆核　黃碧雲獲准保釋

撰文： 呂樂謙 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-11 10:53

民主派47人因參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權一案，國安法指定法官蘇惠德經4天馬拉松式審訊後，最終批准其中15人保釋；律政司後申請覆核其中11人的保釋申請，將由高院法官杜麗冰於今（11日）、明和下周一審理，其中高院今日將會首先處理黃碧雲和伍健偉二人的申請。黃碧雲獲准保釋。

官拒絕律政司覆核申請

法庭今早先處理黃碧雲的申請，法官杜麗冰聽畢律政司的陳辭後，拒絕律政司所提的覆核，並批准黃的保釋申請。杜官作出裁決後，現場亦有傳出輕輕的歡呼聲，黃則反應平靜。

其保釋條件為10萬元現金加10萬元人事擔保、不得離港、交出所有旅遊證件、由凌晨12時到7時遵守宵禁令、每週到警署報到4次以及在報稱地址居住，即依舊如總裁判官蘇惠德所批出的保釋條件一樣。

官要黃交出已過期的BNO

旅遊證件方面，黃碧雲的代表律師稱，早前已經交出所有有效的旅遊證件，只餘下一本已經過期的BNO 護照尚未交出，唯杜官聽聞後亦要求黃交出，故黃需派人先回家取回護照交到法庭才可獲釋。

今早法庭未有人排隊等候入庭旁聽的情況，庭外亦沒有等候入庭的人龍，到庭的大部份人士為被告的親友。但仍有不少警察在庭外戒備。並有警員背著各式的旗幟以備不時之需。

黃碧雲及伍健偉原獲准的保釋條件。(詳看下圖)

官拒剔除保釋報道限制

杜官在審訊伊始便稱，已經詳閱部分傳媒向法庭申請剔除有關保釋報導限制的信件，指明白傳媒的責任在於向公眾作報導，亦明白公開司法的重要性，故法庭的做法一向為開放審訊予傳媒和公眾人士旁聽。惟杜官又稱，作為法官，她也有職責保障所有被告的利益和將來聆訊的穩妥性，考慮再三後決定駁回傳媒的申請，不會剔除有關保釋報導的限制。

早前已獲保釋的4人。

仍有待保釋覆核的9人。

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案件編號：HCCP 113,117/2021