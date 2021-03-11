泛民47人初選案｜高院處理兩保釋覆核　黃碧雲准保　伍健偉被拒

撰文： 呂樂謙 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-11 12:25

民主派47人因參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權一案，國安法指定法官蘇惠德經4天馬拉松式審訊後，最終批准其中15人保釋；律政司後申請覆核其中11人的保釋申請，由高院法官杜麗冰於今（11日）、周六和下周一審理，高院今先處理黃碧雲和伍健偉二人的申請。杜官聽畢陳辭後，即拒絕律政司對黃碧雲的覆核，黃准以原有條件擔保外出。但同樣面對保釋覆核的伍健偉，杜官卻稱未能確信伍不會繼續作出危害國家安全的行為，裁律政司覆核成功，撤銷伍的保釋，伍須繼續還柙。伍離庭前向支持者稱：「各位撐住，10年後見。」

今早法庭未見有人排隊等候入庭旁聽的情況，庭外亦沒有等候入庭的人龍，到庭的大部份人士為被告的親友。但仍有不少警察在庭外戒備。並有警員背著各式的旗幟以備不時之需。

伍保釋被拒有親友情緒激動

有公眾得悉伍無法保釋之後情緒激動，在庭外叫罵，亦有親友在離庭時激動落淚，並在法院大堂與保安口角。

有3至4個中年支持者之後到高等法院停車場外等候，警察隨即廣播599G條例，即限聚令的規定，要求不要進行多於4人的聚集。之後部份人士亦有散開。

今早法庭外的情況。(詳看下圖)

官拒絕律政司對黃的覆核

法庭今早先處理黃碧雲的申請，法官杜麗冰聽畢律政司的陳辭後，拒絕律政司所提的覆核，並批准黃的保釋申請。杜官作出裁決後，現場亦有傳出輕輕的歡呼聲，黃則反應平靜。

其保釋條件為10萬元現金加10萬元人事擔保、不得離港、交出所有旅遊證件、由凌晨12時到7時遵守宵禁令、每週到警署報到4次以及在報稱地址居住，即依舊如總裁判官蘇惠德所批出的保釋條件一樣。

黃碧雲原獲准的保釋條件如下，杜官准她以同樣條件擔保外出。(詳看下圖)

官要黃交出已過期的BNO

旅遊證件方面，黃碧雲的代表律師稱，早前已經交出所有有效的旅遊證件，只餘下一本已經過期的BNO 護照尚未交出，唯杜官聽聞後亦要求黃交出，故黃需派人先回家取回護照交到法庭才可獲釋。

官稱未能確信伍不會再作危害國家安全行為

法庭批出黃的保釋後，休庭片刻便接續審理伍健偉的保釋申請。法庭聽畢雙方陳詞後，杜官指法庭未能確信伍不會繼續危害國家安全的行為，裁定律政司覆核得直並撤銷伍的保釋；伍需要還押監房看管。

伍在步進囚室時，向旁聽席大叫天水連線的口號「願粹我命」，旁聽的觀眾隨即回應「捍衛我城」，伍再叫「全民自救」，旁聽席則回應道「打破宿命」。伍的保釋被撤銷後，他離庭向旁聽席的人說：「各位撐住，10年後再見。」之後便步回囚室。

伍健偉在裁判法院原本獲准保釋及其原獲的保釋條件。(香港01製圖)

官拒絕剔除保釋報道限制

杜官在審訊伊始便稱，已經詳閱部分傳媒向法庭申請剔除有關保釋報導限制的信件，指明白傳媒的責任在於向公眾作報導，亦明白公開司法的重要性，故法庭的做法一向為開放審訊予傳媒和公眾人士旁聽。惟杜官又稱，作為法官，她也有職責保障所有被告的利益和將來聆訊的穩妥性，考慮再三後決定駁回傳媒的申請，不會剔除有關保釋報導的限制。

這宗涉及47人的案件，法庭今再批准一名被告保釋，連同早前已獲保釋的4人，本案已有5人獲准保釋，餘下被告將於稍後再面對不同的保釋訴訟。(詳看下圖)

上周已獲保釋的4人。

律政司要求作保釋覆核的9人，他們的申請將會在周六及下周一進行。

+ 3 + 3 + 3

未獲保釋的32人中，有22人會行駛其8日上庭一次的權利，並於周五再到西九法院申請保釋。(詳看下圖)

+ 16 + 16 + 16

10 名被告放棄每8日上庭一次作保釋覆核的被告如下。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

47人的案件已押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP 113,117/2021