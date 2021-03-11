新冠肺炎．最新｜消息︰今增逾20宗確診　47歲男疑接種科興後不適

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 袁澍 鄭翠碧 林穎嫺 朱海棋 梁煥敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-11 13:40

本港新冠肺炎疫情低位徘徊，有伺機反彈之勢。衞生署昨（10）公布新增8宗確診個案，累計增至11,129宗。其中西營盤Ursus Fitness一名健身教練確診，另有4名員工及5名顧客初步確診。不過疫情爆發情況或更嚴重，一名該健身中心確診員工表示，全部7名員工都中招，即這個「健身群組」今日（11日）恐大增約10人確診，而該中心顧客主要是居港外籍人士。消息指，今日超過20宗確診。

復必泰及科興疫苗正進行全面接種，教育局昨發通告，呼籲列入優先群組的教職員接種疫苗。與此同時，食衞局昨晚公布，天水圍天富苑及附近四間學校的污水渠樣本，持續驗出對新冠病毒呈陽性反應，因此刊憲指示四間學校師生及教員，必須在今日或明日強制檢測，以找出是否有隱形患者，為爆疫以來最多學校列入強檢名單。檢測承辦商「相達」表示，截至中午，尚未發現確診個案。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼食衞局最新接種疫苗提示▼

強制檢測｜天水圍四校強檢 家長順道檢測︰停課太多已無進度可言

【13:28】本港新型肺炎疫情持續，天水圍有四間學校，因污水樣本持續呈陽性，師生及到訪人士需在星期五（12日）前完成檢測。四間學校分別為天水圍天富苑旁的金巴崙長老會耀道小學、中華基督教青年會小學、中華基督教青年會中學和天水圍循道衞理中學。



有家長認為強制檢測可保障安全，自己亦順道在學校接受檢測。她表示，就讀小六的女兒本月底便要考升中試，剛復課數天又再次停課，怕影響女兒學習。另有小五學生家長表示，最近一、兩年多次停課，「都唔會有咩進度啦！」

▼3月11日，天水圍天富苑附近4間學校師生及教員強檢情況▼

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復必泰｜望接種後可通關赴日本旅行 陳先生：日本人都係打呢支

【13:15】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開始，優先組別市民昨日（10日）起可到醫院管理局營運的7間社區疫苗接種中心，接種復星/BioNTech復必泰疫苗。今日(11日)為復必泰疫苗接種第二日，荔枝角公園體育館今早平均每半小時有20多個市民進出。



不少到來打針的市民表示，主要是為了保障自己健康，以及希望可以盡快外出旅遊而打針，更有市民說，「我個仔喺美國係博士，研究基因，佢話呢支好啲。」他又指，不少地方都選擇使用復必泰疫苗，認為有更多地方認可比較安心，「以色列都要去美國買針，事實上佢哋打完之後效果真係好好。」

【13:03】消息指，今日超過20宗確診。

健身室爆疫風險高 梁子超：14日一檢或已幾代傳播 應7日一檢

【12:23】西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，累計10人中招。呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）指，運動時呼吸較急促，病毒排放量會較高，室內空氣亦不流通，有可能令疫情一觸即發，惟現時相隔14日才檢測的做法，相隔太久，或會爆發幾代傳染，建議當局應縮短至「7日一檢」。

【12:12】官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢向《香港01》表示，今早約9時45分，一名47歲男士接種科興疫苗後10多分鐘因頭暈送院。該市民向接種中心指，自己無病患史，接種中心為他量度血壓血糖時，指數都正常。事主在中心職員陪同下，被送往伊利沙伯醫院。官涌疫苗接種中心及後補充，據悉該名男士沒有長期病患，但曾有「暈針」紀錄，送院前清醒，一切維生指數正常。

強制檢測｜突擊抽查深水埗昌遠大厦 11人無檢測共罰5.5萬元

【11:32】深水埗欽州街昌遠大厦早前被納入強制檢測樓宇名單，政府今早（11日）突擊檢查，發現昌遠大厦250人中，有11人沒有依時檢測，已向他們發出強制檢測令，以及定額罰款5,000元。當局又強調，若涉事人士拒從強檢令，可再罰2.5萬元及監禁6個月。

深水埗昌遠大廈早前被納入強制檢測。（Google Map截圖）

新冠疫苗｜西醫：逾半人甩底冇打針 梁子超：心理壓力增中風危機

【10:41】新冠肺炎疫苗開打近半個月，出現3宗接種後死亡個案，連同多人接種後不適送院，社會對接種疫苗感到人心惶惶。西醫工會流行病委員會主席陳培光今（11日）表示，其診所約有一半人預約接種人士「甩底」。他坦言若有人在診所接種疫苗後身故，私家醫生會「幾麻煩」，社會或會歸咎醫生，惟政府又要求診所簽署合同，不會就接種疫苗徵收附加費，醫生難以免費在打針前為接種者診斷身體狀況。



呼吸系統專科醫生梁子超則指，長期病患和年長人士不適合打疫苗是嚴重錯誤的說法，強調現時未有數據顯示，滅活疫苗會引發心臟病或中風，又指沿用多年的流感滅活疫苗甚至可以減低此方面的風險，呼籲市民以平常心看待。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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新冠肺炎｜專家指再放寬防疫措施不安全 料兩個月後才有望清零

【08:00】新冠肺炎疫情持續，本港近日確診宗數徘徊在十宗左右，但亦有暗湧，昨天（10日）突然爆發健身中心「Ursus Fitness」群組，累計10名員工及顧客感染。四人限聚令、食肆晚市堂食等防疫規例下周三午夜屆滿，是否再有放寬空間？

有專家認為目前放寬未必是安全，估計未必能夠再放寬。至於本港何時才能達至「清零」，有專家坦言，或在一個月後才有望達至每天一、兩宗個案，而「清零」更可能在兩個月後才出現。

確診食肆大廈｜增7食肆 喜韻意樂餐廳、新都會廣場敏華冰室上榜

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（10日）公布單日新增8宗確診，6宗為本地個案，其中3宗源頭不明，累計個案增至11,129宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有7間食肆曾有確診者到訪。

個案編號11128的58歲男士曾在潛伏期和傳染期到訪6間餐廳，包括油尖旺的頤東酒家、深水埗的意樂餐廳、泰華食堂等。

昨日總覽：新冠肺炎．3.10｜增8宗確診 3人打科興4人接種復必泰不適入院

新冠疫苗｜7人打疫苗後入院 復必泰及科興接種者均出現喉嚨腫脹

科興疫苗｜71歲男死者今午被解剖 疑死於嚴重冠心病

新冠疫苗｜陳肇始澄清肌肉注射不需經血管 不會引致心臟病

復必泰疫苗｜林鄭月娥視察疫苗中心接種情況 籲市民「可以放心」

復必泰疫苗｜澳門六旬翁接種5日後胸口痛入院 當地首宗嚴重事件

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

西營盤Ursus Fitness健身教練確診 9員工顧客初步確診恐爆疫

Ursus Fitness七名員工全確診 專家：健身室集合所有高危因素

西營盤Ursus Fitness疑爆疫 業界︰已盡力自覺防疫 憂要再停業

強制檢測大廈｜增7處所 天水圍4中小學污水樣本呈陽性師生須強檢

接種疫苗｜教育局向全港學校發信籲教職員接種 20人可集體預約

復必泰疫苗｜試運作期曾錄近百人甩底 政府拒交代針劑浪費量

復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊 市民：副作用雖多仍照揀

新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高 臨場暫緩接種︰無理由搵命搏

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼