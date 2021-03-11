新冠肺炎．最新｜Ursus Fitness疫情嚴峻　料約10員工顧客轉確診

撰文： 鄭秋玲 勞敏儀 袁澍 鄭翠碧 林穎嫺 朱海棋 梁煥敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-11 07:00

本港新冠肺炎疫情低位徘徊，有伺機反彈之勢。衞生署昨（10）公布新增8宗確診個案，累計增至11,129宗。其中西營盤Ursus Fitness一名健身教練確診，另有4名員工及5名顧客初步確診，不過疫情或更差，一名該健身中心確診員工表示，全部七名員工都中招，即這個「健身群組」今日（11日）恐大增約10人確診，該中心顧客主要是居港外籍人士。

復必泰及科興疫苗正進行全面接種，教育局昨發通告，呼籲列入優先群組的教職員接種疫苗。與此同時，食衞局昨晚公布，天水圍天富苑及附近四間學校的污水渠樣本，持續驗出對新冠病毒呈陽性反應，因此刊憲指示四間學校師生及教員，必須在今日或明日強制檢測，以找出是否有隱形患者，為爆疫以來最多學校列入強檢名單。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼食衞局最新接種疫苗提示▼

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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新冠肺炎｜專家指再放寬防疫措施不安全 料兩個月後才有望清零

【08:00】新冠肺炎疫情持續，本港近日確診宗數徘徊在十宗左右，但亦有暗湧，昨天（10日）突然爆發健身中心「Ursus Fitness」群組，累計10名員工及顧客感染。四人限聚令、食肆晚市堂食等防疫規例下周三午夜屆滿，是否再有放寬空間？

有專家認為目前放寬未必是安全，估計未必能夠再放寬。至於本港何時才能達至「清零」，有專家坦言，或在一個月後才有望達至每天一、兩宗個案，而「清零」更可能在兩個月後才出現。

確診食肆大廈｜增7食肆 喜韻意樂餐廳、新都會廣場敏華冰室上榜

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（10日）公布單日新增8宗確診，6宗為本地個案，其中3宗源頭不明，累計個案增至11,129宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有7間食肆曾有確診者到訪。

個案編號11128的58歲男士曾在潛伏期和傳染期到訪6間餐廳，包括油尖旺的頤東酒家、深水埗的意樂餐廳、泰華食堂等。

昨日總覽：新冠肺炎．3.10｜增8宗確診 3人打科興4人接種復必泰不適入院

新冠疫苗｜7人打疫苗後入院 復必泰及科興接種者均出現喉嚨腫脹

科興疫苗｜71歲男死者今午被解剖 疑死於嚴重冠心病

新冠疫苗｜陳肇始澄清肌肉注射不需經血管 不會引致心臟病

復必泰疫苗｜林鄭月娥視察疫苗中心接種情況 籲市民「可以放心」

復必泰疫苗｜澳門六旬翁接種5日後胸口痛入院 當地首宗嚴重事件

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

西營盤Ursus Fitness健身教練確診 9員工顧客初步確診恐爆疫

Ursus Fitness七名員工全確診 專家：健身室集合所有高危因素

西營盤Ursus Fitness疑爆疫 業界︰已盡力自覺防疫 憂要再停業

強制檢測大廈｜增7處所 天水圍4中小學污水樣本呈陽性師生須強檢

接種疫苗｜教育局向全港學校發信籲教職員接種 20人可集體預約

復必泰疫苗｜試運作期曾錄近百人甩底 政府拒交代針劑浪費量

復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊 市民：副作用雖多仍照揀

新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高 臨場暫緩接種︰無理由搵命搏

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼