黎智英等涉8.18集會　控方指政治集會受公安條例規管　防暴力發生

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-11 16:52

壹傳媒集團創辦人黎智英等9名民主派人士，涉前年8月18日參與民陣「流水式集會」，被控組織未經批准集結等罪，法官裁定表面證供成立。案件今（11日）在西九龍法院續審，全部被告選擇不作自辯，辯方亦不會傳召證人作供，控辯雙方即展開結案陳辭。代表控方的資深大律師余若海先作陳辭，他指政治集會受《公安條例》規管，而條例亦已平衡個人的權利與自由，但和平集會也可演變成暴力事件，該條例就是要防範嚴重暴力事件發生。

被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，被控組織未經批准集結和參與未經批准集結兩罪。區諾軒及梁耀忠早前認罪，其餘7人否認控罪。

案中8名被告。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

主控官余若海反駁辯方指在憲法層面上對和平遊行集會自由構成不合比例的限制，他引述2005年梁國雄及另二人就舉行未經批准集結等罪成上訴至終審法院一案，終院裁定刑事化組織和參與未經批准集結為合憲。

政治集會受《公安條例》規管

余若海陳詞時稱，基本法保障表達自由，但集會自由不是絕對，公眾集會不只須和平進行，且須是合法。他提到，以學術和宗教等目的進行的公眾集會均不受《公安條例》規管，惟不包括政治集會。

條例已平衡個人權利及自由

余續指，《公安條例》已平衡市民的個人權利、集會自由和表達自由，和平和暴力示威並非簡單二元分立，和平集會可演變成暴力事件。

組織或參與未經批准集結的最高刑罰為監禁5年，他指出訂立最高刑罰是為了防止嚴重破壞或傷亡事件發生，相關刑罰並無造成寒蟬效應。

案件編號：DCCC536/2020

2019年8月18日維園有大規模集會。(詳看下圖)