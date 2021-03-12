新冠肺炎．最新｜ 消息：今增約60宗確診　大多涉URSUS Fitness

撰文： 李恩慈 朱海棋 鄭秋玲 張嘉敏 梁煥敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-12 12:44

本港周四（11日）急增22宗確診，另有逾40宗初步確診個案，其中西營盤URSUS Fitness爆疫，令該群組增加16宗確診（包括6名職員及10名顧客）和逾30宗初步確診，累計逾50人染疫，3月1日至9日曾到訪URSUS Fitness的240多人要檢疫。 此外，初步確診亦包括12歲石硤尾白田天主教小學女學生、將軍澳保良局羅氏基金中學一名教師，以及54歲家庭主婦。

新冠肺炎｜西營盤星輝大廈3人違強制檢測 政府今早7時封鎖大廈

【12:44】西營盤星輝大廈早前因有人確診，全幢大廈居民需要接受強制檢測。中西區民政事務處聯同警方、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊今(12日)早約7時封鎖星輝大廈，要求居民出示強制檢測期限內的檢測結果證明，當中有3人違反強制檢測公告。

【12:32】消息稱，今日新增約60宗確診，大多涉URSUS Fitness健身中心群組。

曾接種疫苗人士死亡 許樹昌：未必有關 籲無過敏者依時打第二劑【09:45】新冠疫苗接種計劃早前正式開展，至今出現4宗接種疫苗後死亡的個案，部分市民對接種疫苗有憂慮。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）商台節目表示，當局將於今日發稿，公布疫苗接種臨床指引，重申接種原則是，長期病患者只要病情控制得宜，就可接種疫苗。他續指，如市民接種第一劑疫苗後未有過敏反應，便應依時接種第二劑，毋須擔心，否則影響疫苗成效，「功力未夠」。



對於昨日再多一人接種疫苗後死亡，許樹昌表示，由於死者在接種疫苗後，相隔9日才死亡，估計兩者未必有直接關係。他又指，現時市民恐慌，源於不了解冠心病在香港的情況。＇



【09:30】據了解，本周一（8日）有一名消防考生曾到訪消防及救護學院體能訓練中心，周三（10日）獲告知初步確診，據知，連該名考生，當日共有41人出席考核。

新冠肺炎｜健身中心半百人染病 許樹昌：數字驚人 再爆發須停開【09:00】新冠肺炎疫情反覆，URSUS Fitness更引發逾半百人染疫群組。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於商台節目表示，個案數字驚人，確診者涉多個行業，顯示病毒可能已擴散至不同地方，假如陸續有其他健身中心爆發，可能須再度停開健身中心。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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▼食衞局最新接種疫苗提示▼

昨日總覽：

增22宗確診大反彈 Ursus Fitness大爆發 累計逾50人染疫

暫錄逾40宗初步確診 涉兩學校 URSUS Fitness 240人須檢疫

URSUS Fitness爆疫 至少牽連6間健身室須關門

強制檢測大廈｜Ursus Fitness大爆發 牽連港島多幢豪宅要檢測

科興疫苗｜70歲婦、67歲翁上周二接種 今日1死1危殆 皆有長期病

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:01】據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，16宗該群組個案申報18個地址，逾八成位於中西區，不少是半山豪宅，如翠海別墅、寶翠園等。另外，新增5間餐廳上榜，主要在中上環，足跡來自該群組兩宗個案，分別到訪過4間餐廳，當中有無病徵患者同日到訪Starbucks星巴克咖啡兩間分店。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness群組患者多人住半山 增4餐廳上榜

▼3月11日，天水圍天富苑附近4間學校師生及教員強檢情況▼