泛民47人初選案｜21被告作保釋覆核　黃之鋒朱凱廸等6人放棄申請

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-12 12:52

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，21人不獲保釋，今（12日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核，案件由國安法指定法官蘇惠德審理，開審前法院外再現排隊旁聽的人龍。法庭會分三批進行，屬首批處理的梁國雄、岑子杰及袁嘉蔚等，其保釋覆核被拒絕。第二批的被告包括黃之鋒、朱凱廸等6人亦放棄申請。第三批的6名被告，亦有3人放棄申請，包括岑敖暉等3人雖有作申請但被拒。21人中已有20人放棄或申請被拒。法庭將處理毛孟靜的申請。各被告亦有趁出庭機會與公眾席的親友揮手飛吻，亦有人趁機會利用犯人欄的咪說話。

21名被告保釋申請的最新狀況。(詳看下圖)

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被告趁機向家人飛吻揮手

保釋覆核申請分三節進行，第一節有7名被告，第二節有8人，第三節則有6人。庭內安排了這24個記者席，而家屬可坐在公眾席，其他人士需要在延伸庭觀看直播。傳媒有向法庭申請豁免報道限制，惟蘇官指考慮到被告利益而拒絕。

包括袁嘉蔚、岑子杰和梁國雄等首批被告進庭時， 梁國雄在開庭前多次向公眾席飛吻，區諾軒則擺出OK和心心手勢，岑子杰亦有揮手，袁嘉蔚和岑子杰共擺出心心手勢，梁晃維不時和袁交談。吳政亨和毛孟靜則表現平靜。

岑敖暉上庭與何桂藍擁抱

到第二批被告出庭時，身型較矮小的黃子悅說：「我好似大人之中嘅小朋友。」吳敏兒和鄒家成向公眾席豎起拇指。

到第三批被告入庭後，名被告有向公眾席揮手，何桂藍和岑敖暉擁抱，岑敖暉更稱：「倉底夠人，出面要人。」岑敖暉等人表示於赤柱監獄還柙的膳食不俗，何桂藍感謝支援在囚人士的組織「石牆花」。

西九龍法院外再現排隊等候旁聽的人龍。(詳看下圖)

+ 8 + 8 + 8

袁嘉蔚陳詞落淚哽咽

首批7名被告的申請在早上約10時開始，並在約1小時內全部處理過。區諾軒稱不進行保釋覆核申請，梁國雄和岑子杰的保釋覆核被很快被拒，3人均放棄每8天申請保釋覆核的權利。吳政亨、梁晃雄、袁嘉蔚的申請隨後被被拒，他們均保留每8天保釋覆核權利，下周五（19日）再訊。袁嘉蔚今並沒有律師代表，她親自陳詞時落淚哽咽。蘇惠德指其被告沒有提出重大環境改變（material change），袁嘉蔚的保釋覆核被拒絕。毛孟靜代表律師呈交文件陳詞，總裁判官蘇惠德將押後12時再處理毛孟靜保釋覆核。

黃之鋒朱凱廸等6人放棄申請

第二組申請保釋覆核的被告，包括：馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱迪、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒和鄒家成。在早上11時半前先後進庭，並在約12分鐘內已全部處理完成。其中黃之鋒、胡志偉、朱凱迪、尹兆堅、鄒家成和馮達浚等6人，均表示不繼續保釋覆核，亦放棄每8天申請保釋覆核的權利。馮離開犯人欄還押時，朱凱迪輕拍他的肩膀。黃子悅和吳敏儀有作申請，但均被拒絕。蘇官有向各被告稱，他們有權向高等法院再作申請。

岑敖暉余慧明申請被拒

第三組的6名被告在約中午12時進任法庭，包括：何桂藍、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽和余慧明。何桂藍、楊岳橋、林卓庭沒有再作申請，岑敖暉、王百羽、余慧明保釋覆核則被拒，部份仍保留每8天申請保釋覆核的權利，亦有被告趁離開犯人欄時向咪高峰說說，岑說：「越爛嘅牌越要比心機打。」王百羽離庭時則說：「屋企人，我愛你，朋友，等我。」余慧明則說：：「各位手足頂住，香港人加油。」

7名被告上周決定放棄8日上權利

7名被告早前已表示放棄8天後申請保釋覆核的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、李嘉達、譚凱邦、劉頴匡和范國威。另戴耀廷亦放棄再作保釋申請。

而獲准保釋的15名被告當中有11人被律政司提出覆核，法官昨拒絕律政司就黃碧雲的覆核申請，批准她保釋，並批准律政司就伍健偉的覆核，伍健偉不獲保釋，須繼續還押。

至今已有5人獲准保釋，及他們的保釋條件。(詳看下圖)

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11人有待律師司覆核其保釋，並會於周六及下周一聆訊。(詳看下圖)

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47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：WKCC813/2021