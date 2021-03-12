Ursus Fitness爆疫　中西區市民移師户外練拳　運動難長期戴口罩

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-12 14:06

新冠肺炎疫情持續，西營盤Ursus Fitness健身室爆發群組，政府於午夜收緊措施，強制健身室人士佩戴口罩。於中山紀念公園，中午時份有市民於户外健身，他稱因近日健身中心爆發群組，安全起見於户外健身。他稱，健身室人士自律戴口罩，但空氣不流通，加上運動時始終難長時間戴口罩，會暫時於户外健身。

於中午時份，中山紀念公園有數名市民健身及作拳擊訓練。陳先生稱，每星期會做一次健身，過往疫情嚴重時亦曾由健身室轉到户外訓練。由於近日有健身室爆發感染群組，小心起見決定再次轉到户外訓練，「始終健身室先有沙包嗰啲，逼不得已先出嚟。」

市民陳先生稱，每星期會做一次健身，由於近日有健身室爆發感染群組，故再次轉到户外訓練。（洪業銘攝）

他稱，依他所見，大部分使用健身室的人士自律，會盡量戴上口罩，但始終空氣不流通，加上打拳、洗澡時需要脫下口罩，「一開始都會戴（口罩），但做做吓都係要除。」他稱，暫時會先於户外訓練，就算之後重返健身室都會戴上口罩，「命仔緊要。」他又稱，不少健身教練受疫情影響，已經多時沒有收入，擔心會再關閉健身中心，「對大家都冇好處。」

市民林先生表示，戴口罩健身訓練，既能保護自己，而且訓練效果較好。（洪業銘攝）

另一名健身的市民林先生，於公園戴上口罩訓練。他稱，一來為保護自己，二來近半年發現戴上口罩訓練較好，會盡量戴口罩。他於每周會訓練拳擊及健身三次，之前亦會間中到健身室及户外訓練。

他稱不擔心健身室爆發疫情，認為只要做好個人防疫措施便可，「邊度都有機會（感染）」他稱，依他的觀察，大部分健身教練有戴口罩，惟健身人士較少戴，「大部分都有戴，但中間唞氣飲水都要除。」他會繼續到健身室訓練，自己會盡量於少人時間到訪，而若疫情再轉嚴峻則會留家。