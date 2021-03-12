Netflix發訊息要求共享用戶證明同住　擬禁非同住用戶共享帳號

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-12 16:03

據《BBC》報導，影視串流平台Netflix正在測試新功能，要求共有帳戶的使用者驗證他們與帳戶擁有人同住，有聲音指，此舉擬為禁止非同住用戶共享賬戶舖路。

報導指，近日Netflix用戶登入平台時，用戶需要以短訊或電郵收取驗證碼，以證明自己與賬戶擁有人同住，才可繼續使用該帳戶。Netflix發言人回應《BBC》指，這項測試是用於確認當下的使用者有經過授權才可使用該平台。

據觀察，香港Netflix用戶未在測試範圍內，暫不會收到相關訊息。

Netflix現時提供不同訂閱計劃，最多容許同時四人使用Netflix播放影片，不少人會與親友、甚至會於網上尋找不認識的人分擔費用。而Netflix使用條款上寫明，Netflix服務任何觀賞內容僅供用戶個人使用，不可作為商業用途，也不得分享予用戶家庭成員以外的人士。

Netflix在2016年初進入香港市場，改變不少港人觀看影視節目的習慣。雖然Netflix未有公開香港地區用戶數量，但根據網站流量統計網站Alexa，至去年10月，Netflix.com於香港地區的流量排名第24位，只計影片串流平台的話，Netflix排行第二，第一位為YouTube。