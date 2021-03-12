5歲女童疑遭親父繼母虐殺　何栢良稱女童若及早治療　應不會喪命

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-12 16:46

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭發其8歲兄X也疑遭虐待案續審，何栢良醫生今出庭作供，他根據Z的醫療狀況，講述其病情。他指女童Z因受細菌感染，最終出現敗血症，他估計Z死前1至2星期受到感染。何稱細菌感染可用抗生素治療，照顧者亦應能察覺出患者的病癥，他認為若Z得到及時受到治療，應不會死去。何又指，敗血症是嚴重疾病，若未有合適治理，病人一定會死。

Z的肩及膝傷口有感染情況

何栢良醫生為港大感染及傳染病中心總監，他根據女童Z的驗屍報告等資料，撰寫其報告。何指，在女童Z的身上多處驗出有腸炎沙門氏菌和金黃葡萄球菌，因該兩種細菌入體內，導致敗血症而不治。

估計死前1至2星期感染

何指，細菌經腸入血，再經血液感染其他器官，估計Z死前一、兩星期感染。此外，Z身上有逾100個創傷，尤其在左肩和右膝的傷口更深入軟組織，亦出現感染情況。同時，Z的胸腺細小，影響其免疫系統，扺抗能力下降。

何栢良醫生作供時稱，敗血症是嚴重疾病，若未適時介入治理，病人一定會死。(朱棨新攝)

受虐創傷令細菌可侵入身體

何又解釋，Z受虐待受傷，減低其免疫能力，且Z因受虐致身體上有創傷，從而令細菌可入侵其身體。若能在早期發現，並用抗生素等介入，阻止細菌由腸入血，其腦腹炎等情況不會出現。

敗血症未及時治理一定會死

何又指，即使出現敗血症，若能及早治療，提供抗生素，死亡機會大減。他強調，敗血症是嚴重的疾病。若遲介入或未有治理，病人一定會死。

照顧者應能發現相關病癥

法官則問及，一般人能否觀察出以上情況的嚴重性。何指，以他在瑪麗醫院睇症超過25年的經驗，認為照顧者會發現到相關病癥。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

案件的時序。