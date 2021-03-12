空姐牛肉飯襲便衣警　男生慢步走近以光線射人　官稱非巧合裁罪成

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-12 19:48

男生涉嫌在空姐牛肉飯店內拍攝便衣警，又用電筒用強方照射警長，案件今(12日)在西九龍法院裁決，裁判官認為被告事發前放慢腳步接近警長，並以光線在警長臉上停留過，可見非剛巧照射到事主，裁定被告一項普通襲擊罪成，被告准繼續保釋，案件押後至3月30日判刑。

被告何梓洋（24歲）報稱學生，被控一項普通襲擊罪，指他去年1月14日在深水埗西九龍中心美食廣場內的食肆空姐牛肉飯，襲擊一名警長。

被告何梓洋被裁定一項普通襲擊罪成。(資料圖片)

官信警員未有誇大傷勢

辯方早前質疑警長遇襲後反應異常，沒立刻找光線源頭，裁判官黃士翔稱呈堂片段解像度低，各人遇襲後可有不同反應，又指電筒照射的光度頗強，不認為警長誇大傷勢，醫院分流站護士非醫生，警長其後才向醫生表示眼睛不適也為合理。

辯方曾質疑警員證供可信性，裁判官指當時另一作供警員正處理其他事情，聽不到被告說「死黑警」不足為奇，故信納兩名警員的證供。裁判官裁定被告以電筒光線導致他人身體痛楚，構成毆打。

被告放慢腳部走近警長

裁判官認為當時警長腰間配槍令衣服隆起，被告不難以知道他是警員，而且被告事發前放慢腳步接近警長，光線在警長臉上停留過，並非剛巧照射到他，裁定被告有意圖襲擊他。

案件編號：WKCC2595/2020