新冠肺炎・直播｜今增47宗確診　大部份屬URSUS健身群組

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 馬煒傑 曾凱欣 麥凱茵 梁煥敏 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 16:30

本港新冠肺炎疫情出現反彈。衞生署昨日（12）公布新增60宗確診個案，累計增至11,211宗。西營盤健身中心URSUS Fitness群組已累計64人確診，不少患者在中環金融公司工作。另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關，這個群組很大可能由第五大爆發群組，升上第三，僅次於歌舞群組、以及酒吧與樂隊群組。

【15:03】本港新型冠狀病毒疫情反覆，URSUS Fitness群組累計至少64宗確診個案。政府昨（12日）公布，所有在健身室工作的人士於明日（14日）前接受檢測，今日（13日）在愛丁堡廣場流動採樣站中，就有不少於健身工作的人士排隊檢測。



有健身教練坦言擔心如政府再要求健身室停業會「手停口停」，再加重經濟壓力。該教練又無奈指，如健身室要再次停業亦沒有辦法，只可逆來順受。

URSUS Fitness爆疫｜健身教練須兩日內做檢測 憂再停業手停口停

【14:13】政府常言，長期病患未受控者不宜接種新冠肺炎疫苗，有消息指衛生署本於昨天公布疫苗指引，惟最終未有出現。據了解，衛生署將於下周初發出指引，並跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，不會就血壓及血糖等訂立明確指標。內科醫學院委員許樹昌表示，未有科學數據支持指標，加上長者常有血管硬化問題，容易出現血壓高，「如果劃一上壓150、160就唔准打，咁好多人都會貿然無得打，反而唔好。」他又說，新加坡衞生當局訂立的接種指引值得參考。

政府下周發疫苗指引 不包血壓、血糖等指標 許樹昌：無科學根據

香港內科醫學院制訂有關接種新冠肺炎疫苗的聲明。（受訪者提供）

【13:15】本港新型冠狀病毒疫情反覆，中環多個辦公室出現確診個案，而附近如半山區的住宅亦須完成強制檢測。今日（13日）在愛丁堡廣場的流動採樣站大排長龍，人龍由大會堂外伸延至郵政總局，估計至少近300人。



排隊採樣的市民中，有人已接種科興新冠疫苗第一針，惟仍未接種第二劑，故仍擔心遂再進行檢測：「疫苗都可能未發到作用，又未打第二針」。另外居於須強制檢測大廈的市民排隊，該名市民坦言不擔心疫情，進行檢測只為完成政府要求。

URSUS Fitness爆疫｜中環海濱採樣站排長龍 已打科興市民再檢測

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【11:31】消息稱，本港今日新增逾40宗新冠肺炎確診個案，大部份屬於URSUS Fitness健身群組。

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▼3.12新增強制檢測48幢大廈▼

▼3.12強制檢測工作場所▼

新冠疫苗｜梁卓偉：疫苗保護力達口罩的五倍 強調好處高於風險

【10:17】港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，但口罩的保護力僅為一成半至兩成，科興疫苗的效用是口罩的3倍，復必泰疫苗更達4至5倍。他強調，專家建議批准疫苗緊急使用是經過深思熟慮，「一定係好處多過風險好多」。



現在約16萬名市民已打針，僅佔全港人口約2.2%。梁卓偉說，按此速度，估計需花兩年才能全民接種。他認為當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為他們打針。

【10:01】香港大學向師生發出通告，指因應URSUS健身群組爆發，該校理學院有兩名員工確診，另有3名理學院及醫學院員工，被列為該群組的密切接觸者需要檢疫。港大已安排為受影響範圍清潔及消毒。

新冠肺炎｜健身群組超級傳播 梁卓偉：中上環住宅污水陽性憂爆疫

【09:31】西營盤健身中心URSUS Fitness群組增至64人確診。港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，健身群組患者由曝露、發病至確診只是2至3天，已傳播幾代，數字驚人。他對於疫情「唔敢好樂觀」，呼籲所有健身室從業員，以及曾到受牽連健身室的顧客盡快接受檢測，並在取得結果前避免社交聚會。



梁卓偉續說，昨晚在西營盤、中半山、西半山一帶住宅發現數個污水樣本檢測呈陽性，但未見相關陽性或初步陽性個案，代表存在未被發現的確診個案。

URSUS Fitness爆疫｜暫累計64宗成首五大群組 專家憂第五波先兆

【08:00】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）公布新增60宗確診，為1月27日的60宗紀錄後的大反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗，該群組已累計64人確診。另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關。政府將向全港健身中心員工發強制檢測公告。



專家指出，患者涉及不同行業及界別，恐是跳舞群組的翻版釀「網絡式爆發」，是第五波疫情的先兆，強調要攔截須靠合作檢疫，未來數天要觀察跨代傳播情況。



據紀錄，本港自疫情以來，共有54個大型爆疫群組，URSUS Fitness已成第五大群組。

啟歷薄扶林分校教師確診 9歲學生全班送檢疫14天 校方反對無效

【06:13】西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計逾50人染疫，波及多間國際學校，其中薄扶林啟歷學校被當局今刊憲列入强制檢疫名單。路透社披露，該校一班8、9歲的小學生全班被衞生防護中心要求送往隔離14天，期間允許一名家長陪同。網上流傳校長Ben Dixon電郵向家長解釋，稱曾請求當局不要這樣做，但對方堅持。《彭博》則報道，確診的是一名教師，涉事班級約有 20 人學生年齡為 8 至 9 歲。

強制檢測大廈｜半山豪宅帝景園錦園大廈等48幢上榜 啟歷學校強檢

【03:46】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨（12日）公布新增60宗確診個案，當中本地個案佔54宗，西營盤URSUS Fitness群組佔47宗。政府今日(13日）凌晨刊憲，公佈48幢大廈納入強制檢測大廈，中西區有市值過千萬元至數千萬億元豪宅上榜，包括帝景園第2座、錦園大廈B及C座、雍景臺第2座，以至南區碧瑤灣第27座、東區嘉亨灣第5座都上榜。

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強制檢測工作場所｜URSUS健身群組遍及中環金融界 彭博奧美都中

【03:43】本港新冠肺炎第五波爆發，有不少中環外籍人士前往的西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，導致疫陷中環。衞生署昨日（12日）公布新增47名員工及顧客確診，群組累計增至64宗，仍在增加中。

確診者工作場所需強制檢疫，根據衞生防護中心今日（13日）凌晨公布的公司名單，總共有29個工作場所需要檢測，大都涉及健身中心的顧客，金融大行包括瑞士信貸集團Credit Suisse AG、法國巴黎銀行、滙豐銀行總行兩層、安永會計師事務所旗下金融服務諮詢公司；多間大公司也上榜，包括彭博、奧美公關、世邦魏理仕、H&M辦公室等。

▼健身群組殺入中環金融界 中環愛丁堡廣場流動檢測站現人龍▼

新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺 女子打復必泰出疹拒留院

【00:29】新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府周五（12日）晚上公布，截至12日晚上8時的過去24小時，分別有約9,500名市民接種第一劑科興疫苗，及6,700名市民接種第一劑BioNTech/復星醫藥的疫苗復必泰。

周四（11日）共有8宗送院個案，其中7宗已經出院，包括3宗涉及復必泰疫苗，分別出現高血壓、心悸及呼吸困難、及出疹，一人仍留院觀察，另有一女子不遵從醫生勸告自行離院，拒絕留院；有5宗接種科興疫苗個案須留院觀察，接種後出現感到暈眩及失去知覺、胸口痛、暈眩、心悸及胸口不適、手臂麻痺及痛處狀況，而經過治療後，均已出院。

確診食肆｜增26間 URSUS健身室患者曾到文華扒房、置地文華SOMM

【00:01】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）公布新增60宗確診個案，47宗都與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關。據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增26間食肆曾有確診者光顧，其中14間都與西營盤URSUS Fitness健身中心，當中不乏高檔餐廳，包括文華東方酒店的文華扒房及酒吧、置地文華東方酒店的多國菜餐廳SOMM，兩間餐廳都人均消費800元起跳，尖沙咀瑰麗酒店內的餐廳DarkSide亦有確診者曾光顧。

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確診大廈｜增59幢 中西區豪宅重災 近億元帝景園、北角海璇上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（12日）公布新增60宗確診，54宗屬本地個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗。據當局晚上更新確診個案住宅大廈及行蹤名單，新增59個住址，45個位於港島，不乏名貴豪宅，包括有「港島東樓王」之稱的北角海璇，中西區為「重災區」，涉及32幢，樓價近億元帝景園亦上榜，赤柱富豪海灣都有URSUS Fitness群組成員居住。

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昨日總覽：新冠肺炎．3.12｜URSUS健身群組增至64人 8人周四打疫苗後入院

新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺 女子打復必泰出疹拒留院

科興疫苗｜衞生署首公布69歲男接種後面癱 至少兩個案與疫苗有關

URSUS Fitness爆疫｜專家：健身群組倘隱瞞行蹤 恐爆第五波疫情

科興疫苗｜接連現不適個案 優先群組市民未換軚：政府唔會跣你

URSUS Fitness爆疫｜群組共64人染疫 全港健身中心員工強制檢測

Ursus Fitness爆疫｜疫陷中環 白領趕到愛丁堡廣場排長龍檢測

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初步確診逾20宗 中環ONE Personal Training健身教練源頭不明

消防處40考生與確診者同場考體能 曾短暫除口罩 11人須檢疫

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