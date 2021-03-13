直播｜增兩人注射科興疫苗後死亡　一人急性中風危殆

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 馬煒傑 曾凱欣 麥凱茵 梁煥敏 李恩慈 黃金棋 陳浩然 最後更新日期： 2021-03-13 22:26

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（13日）公布新增47宗確診個案，43宗屬本地感染，當中僅4宗無源頭。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計99人。另有10多宗初步陽性個案，6宗無源頭，7宗關連個案與URSUS健身群組有關。 晚上羅便臣道雍景臺、殷樺花園封區檢測，預計明早9點完成。 一人注射科興疫苗後急性中風危殆；此前二人打科興疫苗後危殆，今日死亡。

+ 18 + 18 + 18

確診大廈｜增45幢 帝景園累計兩座 蔓延到愉景灣、屯門私樓

【22:06】一人注射科興疫苗後四日，急性中風危殆：

根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。他於3月10日開始感到身體虛弱，今日情況轉差並前往北區醫院急症室求醫，其後轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性中風，現時情況危殆。根據資料，他曾於入院前四天（即3月9日）在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

此前兩人注射科興疫苗後危殆個案，今日死亡：

此外，衞生署今日接獲醫管局通知，一名早前於3月7日公布在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受進一步治療，今日下午因缺血性腸道疾病離世。

另一名早前於三月十一日公布在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子，於今日下午離世。

封區檢測︱羅便臣道雍景臺及殷樺花園被封 首封豪宅區

【20:45】中西區議會主席鄭麗琼表示，該區衛生不差，突然封區令居民徬徨。她表示有街坊已於私家醫院檢測，她會繼續在現場協助居民。

【20:33】封區檢測受限區域：

中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座

中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期

政府公告，自下午8時30分起限制在中西區指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約9時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

3月13日強制檢測受限區域：中環羅便臣道雍景臺、殷樺花園。（政府新聞處）

【20:14】警方在中環羅便臣道雍景臺、殷樺花園拉起封鎖線，封區檢測。

+ 18 + 18 + 18

港大鴨脷洲接種中心周二營運 醫科生講解打針須知 研疫苗有效性

【19:40】優先群組人士上月起可開始接種新冠肺炎疫苗，29間社區接種中心中，由香港大學醫學院營運、位於鴨脷洲體育館的疫苗接種中心，下周二（16日）起為公眾接種，現時中心會先為港大醫學院教職員接種疫苗。中心除接種區外，設資訊及輪候區，由港大醫學院學生先為接種者講解疫苗的須知，場內亦有駐場醫護。

港大醫學院院長梁卓偉表示，中心內會開展六個研究，包括研究疫苗在本港的有效性、過敏安全性追蹤研究、18歲以下青少年對疫苗反應等，接種者可自願性質參與。

URSUS爆疫｜各區健身室仍旺場 市民憂再停業 最後衝刺做運動

【18:30】URSUS Fitness群組累計99宗確診個案，然而今日（13日）在旺角和尖沙咀的多間健身室仍然十分旺場，其中一間一層約30至40名顧客在健身；另一間更全部健身器材亦有人使用。根據觀察，健身的市民全部戴上口罩。

憂爆第五波？張竹君：第四波四個月一直未完 仍有隱形傳播鏈

【18:00】病毒再現，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言其實第四波一直「未完」，沒有真正「斷尾」。



翻查資料，第四波由11月的歌舞群組引爆，至今接近4個月，一直都未能「清零」，確診宗數最低的一天亦有8宗個案。第四波是疫情出現以來持續時間最長的一波，最高峰時日增115宗個案，雖然在一月初確診數字一度有所回落，但其後又因地盤群組而引致油尖旺區大爆發，宗數反彈至破百宗。其後疫情再現跌勢，但近期又出現K11 Musea的「名潮食館」及健身中心「Ursus Fitness」的群組，都令疫情再生變數。

88歲黃夏蕙接種科興後家人擔心 考慮再打復必泰 梁子超：不建議

【17:30】新冠肺炎疫苗接種計劃推出逾兩周，先後有已接種科興疫苗的長者，疑在接種科興疫苗後不適、中風以及死亡，令不少本來計劃接種的市民卻步，又考慮接種兩款疫苗增強防禦。已接近九十歲的藝人黃夏蕙上周五（5日）看醫生，被醫生遊說即時接種科興疫苗，由於間中有長者接種後死亡的新聞，她與她的家人連日來均顯得擔心，並考慮同時接種復必泰疫苗加強防護。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時未有實際數據同時接種兩款本港正在使用的疫苗會否出現不良反應及後果，但安全性成疑，絕對不建議。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

+ 14 + 14 + 14

第五波來襲增打疫苗決心 市民：我哋啲安安分分嘅唔通等死

【17:16】西營盤URSUS Fitness出現多宗新冠肺炎感染個案，個案幾日內激增至逾60人，成為健身群組，不少人更擔心會成為第五波疫情。官涌疫苗接種中心今日（13日）有市民前來接種疫苗，指第五波疫情的來襲加強了他們接種疫苗的決心，指出自己安分金抗疫但卻受其他人影響，固接種疫苗希望自保；亦有市民指始終擔心疫情，所以「有得打就打」。

+ 3 + 3 + 3

啟歷學校今早稱四年級學生須檢疫 張竹君下午澄清為強制檢測

【17:08】西營盤健身中心URSUS Fitness健身群組持續擴大，波及多間國際學校。啟歷學校因一名教師確診，有20名約8至9歲學童要檢疫，引起外媒廣泛報道。校方今早回覆《香港01》查詢時指，一批四年級學生將送往檢疫中心。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上澄清，只向學校發出強制檢測指示，而並非檢疫令。

【17:05】張竹君指，本港有10多宗初步陽性個案，其中6宗無源頭，7宗為URSUS群組相關個案。初步陽性無源頭個案資料如下︰

1. 38歲男，在機場6樓VIP貴賓室工作，負責工程管理，3月10日發燒，同日最後上班，住大埔新興花園 2. 5歲小朋友，就讀元朗太陽英文幼稚園，星期一、五曾參與面授課堂，其他時間在家上網課，最後上課日為3月5日，3月6日發燒。居於元朗石湖圍。 3. 49歲女，家庭主婦，居於愉景新城2座，3月11日檢測呈陽性。事主3月9日至10日，曾去佐敦My Fitness健身中心，暫未找到與其他健身群組有關連。 4.在元朗雞地工程公司工作，居於住西半山嘉兆臺，本身不用到工地，但個別同事要落地盤做工程，會調查是否與其他個案相關。 5. 65歲女，於漆咸道北的東貿商業大廈工作，居於黃埔花園，事主3月9日開始胸口痛，到私家醫生照肺發現有陰影，送往急症室。3月12日最後上班，之前曾經與同事吃飯。 6. 12歲小朋友，在九龍塘官立小學上學，3月11日才發燒。居於將軍澳康盛花園2座，同住家人要檢疫。

另外，強制檢測早前找到兩名初步陽性個案，是居於南昌街鑽石樓的夫婦，二人與該樓宇之前確診者同層，但不相鄰，他們互不相識。丈夫在九龍真光中學(九龍塘)做校工，如最後確診，學校要全體檢測，事主最後上班日是3月13日，接受強制檢測日期是3月12日。

【16:58】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報61宗個案。目前尚有233名確診病人留醫，當中有13人情況危殆，9人情況嚴重，其餘211名病人情況穩定。負壓病床數目是1,214張，使用率56.4%；負壓病房數目是665間，使用率69.5%。

另外，伊利沙伯醫院一名34歲孕婦，2.28入院近日分娩，當時檢測屬陰性，3月4日出院，昨醫院接獲衞生防護中心通知該病人初步確診，追蹤後同格產婦被列為密切接觸者要檢疫。警方凌晨發新聞稿，該名孕婦為女警員。

本港今日（13日）新增47宗個案，URSUS健身中心群組再多35人確診，累計99人中招。（羅君豪攝）

今增47確診URSUS fitness佔35宗 累計99宗挑戰酒吧群組成第二大

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，在疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增47確診，累計個案增至11,258患者，年齡 11至82歲，涉25男22女。新確診個案中，有4宗輸入個案，全部為N501Y變種病毒株，本港累計有75宗變種病毒個案；43宗本地個案中，有4宗無源頭。另有10多宗初步陽性個案，約6宗無源頭，有7宗與健身群組相關。

39宗關連個案中，35宗屬Ursus Fitness健身群組，該群組至今累計99人中招，包括至少7名員工、75名顧客，以及17名相關人士。健身群組已成本港爆疫以來，第3大染疫群組。

今日無源頭個案資料︰ 1.病人編號#11246，於養和醫院任維修工，居於喜利大廈 2.病人編號#11252，居於海怡半島第二期10座，在中環永富商業大廈上班。事主曾去pure fitness yoga ，但最後一次於2月19日到訪。事主3月9日喉痛，要再觀察是否與早前去gym有關。 3.病人編號#11255，居於彩輝邨彩華樓，是三菱升降機維修員，無病徵，3月11日應公司要求測試，結果陽性。患者3月11、12日曾去樂華邨煥華樓、和樂邨恆安樓、廣逸邨廣逸樓、樂華邨喜華樓、秀茂坪紀律部隊宿舍4/5座；3月10號去雲漢邨漢松樓、漢柏樓維修電梯。 4.病人編號#11243，居於采頤花園3座，患者分娩後檢測呈陽性。

另外，病人編號#11242，於ONE PT健身中心工作人士。據當局調查，該中心有一人與Ursus健身中心有關，該人3月4日及9日亦曾到過ONE PT健身中心。患者是3月11日感不適，3月8日檢測結果仍為陰性，可能與之前去過健身中心相關，所以這宗計入相關個案。

▼中環ONE Personal Training教練染疫▼

+ 2 + 2 + 2

【15:03】本港新型冠狀病毒疫情反覆，URSUS Fitness群組累計至少64宗確診個案。政府昨（12日）公布，所有在健身室工作的人士於明日（14日）前接受檢測，今日（13日）在愛丁堡廣場流動採樣站中，就有不少於健身工作的人士排隊檢測。



有健身教練坦言擔心如政府再要求健身室停業會「手停口停」，再加重經濟壓力。該教練又無奈指，如健身室要再次停業亦沒有辦法，只可逆來順受。

URSUS Fitness爆疫｜健身教練須兩日內做檢測 憂再停業手停口停

【14:13】政府常言，長期病患未受控者不宜接種新冠肺炎疫苗，有消息指衛生署本於昨天公布疫苗指引，惟最終未有出現。據了解，衛生署將於下周初發出指引，並跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，不會就血壓及血糖等訂立明確指標。內科醫學院委員許樹昌表示，未有科學數據支持指標，加上長者常有血管硬化問題，容易出現血壓高，「如果劃一上壓150、160就唔准打，咁好多人都會貿然無得打，反而唔好。」他又說，新加坡衞生當局訂立的接種指引值得參考。

政府下周發疫苗指引 不包血壓、血糖等指標 許樹昌：無科學根據

香港內科醫學院制訂有關接種新冠肺炎疫苗的聲明。（受訪者提供）

【13:15】本港新型冠狀病毒疫情反覆，中環多個辦公室出現確診個案，而附近如半山區的住宅亦須完成強制檢測。今日（13日）在愛丁堡廣場的流動採樣站大排長龍，人龍由大會堂外伸延至郵政總局，估計至少近300人。



排隊採樣的市民中，有人已接種科興新冠疫苗第一針，惟仍未接種第二劑，故仍擔心遂再進行檢測：「疫苗都可能未發到作用，又未打第二針」。另外居於須強制檢測大廈的市民排隊，該名市民坦言不擔心疫情，進行檢測只為完成政府要求。

URSUS Fitness爆疫｜中環海濱採樣站排長龍 已打科興市民再檢測

+ 4 + 4 + 4

【11:31】消息稱，本港今日新增逾40宗新冠肺炎確診個案，大部份屬於URSUS Fitness健身群組。

▼3.12新增強制檢測48幢大廈▼

▼3.12強制檢測工作場所▼

新冠疫苗｜梁卓偉：疫苗保護力達口罩的五倍 強調好處高於風險

【10:17】港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，全世界都有出現「疫苗猶豫」現象，但口罩的保護力僅為一成半至兩成，科興疫苗的效用是口罩的3倍，復必泰疫苗更達4至5倍。他強調，專家建議批准疫苗緊急使用是經過深思熟慮，「一定係好處多過風險好多」。



現在約16萬名市民已打針，僅佔全港人口約2.2%。梁卓偉說，按此速度，估計需花兩年才能全民接種。他認為當局發放有關長期病患者的具體接種指引，有助醫生為他們打針。

【10:01】香港大學向師生發出通告，指因應URSUS健身群組爆發，該校理學院有兩名員工確診，另有3名理學院及醫學院員工，被列為該群組的密切接觸者需要檢疫。港大已安排為受影響範圍清潔及消毒。

新冠肺炎｜健身群組超級傳播 梁卓偉：中上環住宅污水陽性憂爆疫

【09:31】西營盤健身中心URSUS Fitness群組增至64人確診。港大醫學院院長、政府抗疫專家顧問梁卓偉今（13日）早在商台節目表示，健身群組患者由曝露、發病至確診只是2至3天，已傳播幾代，數字驚人。他對於疫情「唔敢好樂觀」，呼籲所有健身室從業員，以及曾到受牽連健身室的顧客盡快接受檢測，並在取得結果前避免社交聚會。



梁卓偉續說，昨晚在西營盤、中半山、西半山一帶住宅發現數個污水樣本檢測呈陽性，但未見相關陽性或初步陽性個案，代表存在未被發現的確診個案。

URSUS Fitness爆疫｜暫累計64宗成首五大群組 專家憂第五波先兆

【08:00】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）公布新增60宗確診，為1月27日的60宗紀錄後的大反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗，該群組已累計64人確診。另暫有約20多宗初步確診個案，當中10多宗與URSUS Fitness群組有關。政府將向全港健身中心員工發強制檢測公告。



專家指出，患者涉及不同行業及界別，恐是跳舞群組的翻版釀「網絡式爆發」，是第五波疫情的先兆，強調要攔截須靠合作檢疫，未來數天要觀察跨代傳播情況。



據紀錄，本港自疫情以來，共有54個大型爆疫群組，URSUS Fitness已成第五大群組。

啟歷薄扶林分校教師確診 9歲學生全班送檢疫14天 校方反對無效

【06:13】西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計逾50人染疫，波及多間國際學校，其中薄扶林啟歷學校被當局今刊憲列入强制檢疫名單。路透社披露，該校一班8、9歲的小學生全班被衞生防護中心要求送往隔離14天，期間允許一名家長陪同。網上流傳校長Ben Dixon電郵向家長解釋，稱曾請求當局不要這樣做，但對方堅持。《彭博》則報道，確診的是一名教師，涉事班級約有 20 人學生年齡為 8 至 9 歲。

強制檢測大廈｜半山豪宅帝景園錦園大廈等48幢上榜 啟歷學校強檢

【03:46】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心昨（12日）公布新增60宗確診個案，當中本地個案佔54宗，西營盤URSUS Fitness群組佔47宗。政府今日(13日）凌晨刊憲，公佈48幢大廈納入強制檢測大廈，中西區有市值過千萬元至數千萬億元豪宅上榜，包括帝景園第2座、錦園大廈B及C座、雍景臺第2座，以至南區碧瑤灣第27座、東區嘉亨灣第5座都上榜。

+ 10 + 10 + 10

強制檢測工作場所｜URSUS健身群組遍及中環金融界 彭博奧美都中

【03:43】本港新冠肺炎第五波爆發，有不少中環外籍人士前往的西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，導致疫陷中環。衞生署昨日（12日）公布新增47名員工及顧客確診，群組累計增至64宗，仍在增加中。

確診者工作場所需強制檢疫，根據衞生防護中心今日（13日）凌晨公布的公司名單，總共有29個工作場所需要檢測，大都涉及健身中心的顧客，金融大行包括瑞士信貸集團Credit Suisse AG、法國巴黎銀行、滙豐銀行總行兩層、安永會計師事務所旗下金融服務諮詢公司；多間大公司也上榜，包括彭博、奧美公關、世邦魏理仕、H&M辦公室等。

▼健身群組殺入中環金融界 中環愛丁堡廣場流動檢測站現人龍▼

新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺 女子打復必泰出疹拒留院

【00:29】新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開。政府周五（12日）晚上公布，截至12日晚上8時的過去24小時，分別有約9,500名市民接種第一劑科興疫苗，及6,700名市民接種第一劑BioNTech/復星醫藥的疫苗復必泰。

周四（11日）共有8宗送院個案，其中7宗已經出院，包括3宗涉及復必泰疫苗，分別出現高血壓、心悸及呼吸困難、及出疹，一人仍留院觀察，另有一女子不遵從醫生勸告自行離院，拒絕留院；有5宗接種科興疫苗個案須留院觀察，接種後出現感到暈眩及失去知覺、胸口痛、暈眩、心悸及胸口不適、手臂麻痺及痛處狀況，而經過治療後，均已出院。

確診食肆｜增26間 URSUS健身室患者曾到文華扒房、置地文華SOMM

【00:01】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）公布新增60宗確診個案，47宗都與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關。據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增26間食肆曾有確診者光顧，其中14間都與西營盤URSUS Fitness健身中心，當中不乏高檔餐廳，包括文華東方酒店的文華扒房及酒吧、置地文華東方酒店的多國菜餐廳SOMM，兩間餐廳都人均消費800元起跳，尖沙咀瑰麗酒店內的餐廳DarkSide亦有確診者曾光顧。

+ 6 + 6 + 6

確診大廈｜增59幢 中西區豪宅重災 近億元帝景園、北角海璇上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（12日）公布新增60宗確診，54宗屬本地個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗。據當局晚上更新確診個案住宅大廈及行蹤名單，新增59個住址，45個位於港島，不乏名貴豪宅，包括有「港島東樓王」之稱的北角海璇，中西區為「重災區」，涉及32幢，樓價近億元帝景園亦上榜，赤柱富豪海灣都有URSUS Fitness群組成員居住。

+ 11 + 11 + 11

昨日總覽：新冠肺炎．3.12｜URSUS健身群組增至64人 8人周四打疫苗後入院

新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺 女子打復必泰出疹拒留院

科興疫苗｜衞生署首公布69歲男接種後面癱 至少兩個案與疫苗有關

URSUS Fitness爆疫｜專家：健身群組倘隱瞞行蹤 恐爆第五波疫情

科興疫苗｜接連現不適個案 優先群組市民未換軚：政府唔會跣你

URSUS Fitness爆疫｜群組共64人染疫 全港健身中心員工強制檢測

Ursus Fitness爆疫｜疫陷中環 白領趕到愛丁堡廣場排長龍檢測

URSUS Fitness爆疫｜波及至少6國際學校 哈羅香港停面授兩日

初步確診逾20宗 中環ONE Personal Training健身教練源頭不明

消防處40考生與確診者同場考體能 曾短暫除口罩 11人須檢疫

新冠肺炎｜旺角警區女警初步確診 本月初伊利沙伯醫院誕嬰

▼食衞局最新接種疫苗提示▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延續兩周▼