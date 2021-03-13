泛民47人初選．最新｜譚文豪郭家麒保釋撤　鄭達鴻已辦妥手續離開

撰文： 朱棨新 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-13 16:29

47名有份參與去年民主派初選的人士，有15人在裁判法院獲准保釋，律政司現仍續就其中9人的保釋提出覆核，其中5人包括：譚文豪、郭家麒、鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林，今(14日)到高等法院應訊，並由高等法院法官杜麗冰處理。5名被告的親友有到法庭旁聽，但法院外未見有特別來聽審的人龍。杜官甫開庭稱，不會放寛傳媒報道保釋內容的限制，上午並先後處理了鄭達鴻和譚文的案件，最後准鄭達鴻以原有條件保釋，但譚文豪及郭家麒的保釋均被撤銷。獲准保釋的鄭達鴻在下午4時多辦妥手續離開，而法庭內則繼續理彭卓棋的案件。

5名今日進行保釋覆核的被告及他們原有的保釋條件。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

下午近３時半，高院開庭處理彭卓棋的保釋覆核。

鄭達鴻保釋離開著大家撐住

下午約4時20分，獲准保釋的鄭達鴻離開法院的羈留室，鄭達鴻離開即步上一部私家車，他上車前雙手合十，並說：「希望大家撐住，多謝大家支持。」然後離開。

郭家麒太太離開時拿著一黃色紙張，但未有透露是由誰寫的。（歐嘉樂攝）

郭家麒保釋被撤 妻拿著黃紙離開

法庭在下午2時許重開，並先處理郭家麒的案件，郭同樣會由資深大律師蔡維邦代表。控辯隻方律師陳詞約1小時後，杜官接納控方說法，認為有充足理由相信郭會在保釋期間作出危害國安行為，撤銷郭家麒的保釋，郭須繼續還柙。郭太在郭被帶離法庭時，向郭做出心形手勢。

郭太在郭的聆訊結束後，即再到高院囚車位進入懲教範圍探望。她離開時手持住兩張紙，寫有：「給香港人，不離一棄、砥礪前行、常存盼望，加油！」她只簡單說：「多謝大家。」未有提及文字是否由郭家麒所寫。

醫學會會長蔡堅今亦有現身，他到庭是準備到替郭做人事擔保，被問及郭被撤保釋時，蔡坦言是意料之內。

譚文豪保釋被撤 妻子拭淚

法官杜麗冰在早上約11時45分處理被告譚文豪的保釋覆核，譚由資深大律師蔡維邦代表。杜官在聽取律師陳詞後，批准律政司的覆核申請，譚文豪原有的保被撤銷。法官指，沒有充足理由相信譚在保釋期間不會作出危害國安行為。案件審結後，旁聽人士向在犯人欄的譚揮手，譚亦揮手回應，並以右手按心口位置，譚妻在譚步入囚室後拭淚。

郭妻、譚文豪妻子及張超雄等人，在下午開庭前，有曾登記進入高等法院的懲教區域，疑趁機會探望。

法官批准鄭達鴻的保釋申請後，一名男子到法院囚車出口位置，他右手拿著寫上「人民有顛覆暴政的理由」標語，左手持基本法，高呼「捍衛基本法」，另有一塊無舉起的標語寫有「疲勞審訊 人道沉淪」，約10名警察見狀上前把他包圍，並要求該男子出示身份證。

有男子在法院高舉標語，多名警員上前了解情況。(鍾妍攝)

潘熙超時陳詞 鄭達鴻獲准保釋

法庭今早９時半先處理鄭達鴻的覆核，控方由副刑事檢控專員楊美琪代表，被告鄭達鴻由資深大律師潘熙代表。原定聆訊時間為1小時，先由控方陳辭，惟到潘熙發言時，他的陳詞花上近1小時至差不多11時，原定10時半處理譚文豪的申請亦須延後。杜官聽畢陳辭後稱，認為有充足理由相信鄭不會在保釋期間作出危害國安，故駁回律政司的覆核，鄭達鴻獲准以原有條件保釋。延伸法庭旁聽人士得悉法官決定後有人拭淚，亦有女親友在案件完成後擁抱。

今早仍有不少被告的親友等到高等法院旁聽，但法院外未見有排隊人龍。資深大律師梁家傑今亦有到庭，郭家麒的妻子今早開庭前曾到囚室探望。高等法院今早的情況。(詳看下圖)

已有5名被告獲准保釋

本案共涉47名被告，案件上周在西九龍法院提堂時，破天荒地以馬拉松式4日聆訊才完成，總裁判官蘇惠德最終准15人保釋外出，惟律政司即提出反對，並即提出會就這15人保釋向高院申請覆核，並要全部獲保釋的人繼續還押。律政司翌日把原要覆核15人改為11人，4人上周五已獲保釋。高院把餘下11的保釋覆核分3天進行，早前亦已處理黃碧雲及伍健偉的申請，其中黃獲准保釋，伍的保釋則被撤銷，伍需繼續還柙。

5名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

將於下周一進行覆核聆訊的4人。(詳看下圖)

遭蘇官被拒保釋的32人，其中21人昨亦有行駛他們每8日上庭一次的權利，部份人昨亦再作保釋申請，亦有部份甫上庭便放棄，最後全部繼續還柙。其中9人下周五會繼續行使其每8日上庭一次權利，及再作保釋申請。

涉案47名被告。(詳見下圖)

+ 41 + 41 + 41

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP 110, 114, 118, 111及119/2021