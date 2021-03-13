泛民47人初選．最新｜鄭達鴻獲准保釋　高院現處理譚文豪的覆核

撰文： 朱棨新 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-13 11:47

47名有份參與去年民主派初選的人士，其中5名原已獲准保釋，但律政司要求覆核的被告，包括譚文豪、郭家麒、鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林，今(14日)到高等法院出席聆訊，並由高等法院法官杜麗冰處理。被告親友等有到法庭旁聽，但法院外未見排隊人龍。杜官甫開庭稱，不會放寛傳媒報道保釋內容的限制，法官先處理鄭達鴻的案件，聽畢陳詞後，不批准律政司的覆核申請，鄭達鴻獲准原有條件保釋。法庭現正處理譚文豪的案件。

5名今日進行保釋覆核的被告及他們原有的保釋條件。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

法官杜麗冰在早上約11時45分處理被告譚文豪的保釋覆核，譚由資深大律師蔡維邦代表。

潘熙超時陳詞 鄭達鴻獲准保釋

法庭今早９時半先處理鄭達鴻的覆核，控方由副刑事檢控專員楊美琪代表，被告鄭達鴻由資深大律師潘熙代表。原定聆訊時間為1小時，先由控方陳辭，惟到潘熙發言時，他的陳詞花上近1小時至差不多11時，原定10時半處理譚文豪的申請亦須延後。杜官聽畢陳辭後稱，認為有充足理由相信鄭不會在保釋期間作出危害國安，故駁回律政司的覆核，鄭達鴻獲准以原有條件保釋。延伸法庭旁聽人士得悉法官決定後有人拭淚，亦有女親友在案件完成後擁抱。

今早仍有不少被告的親友等到高等法院旁聽，但法院外未見有排隊人龍。資深大律師梁家傑今亦有到庭。高等法院今早的情況。(詳看下圖)

已有5名被告獲准保釋

本案共涉47名被告，案件上周在西九龍法院提堂時，破天荒地以4日才完成，總裁判官蘇惠德最終准15人保釋外出，惟律政司即提出反對，並即提出會就這15人保釋向高院申請覆核，並要全部獲保釋的人繼續還押。律政司翌日把原要覆核15人改為11人，4人上周五已獲保釋。高院把餘下11的保釋覆核分3天進行，早前亦已處理黃碧雲及伍健偉的申請，其中律政司覆核黃的申請失敗，黃亦已保釋外出，對伍的覆核卻成功，伍需繼續還柙。

5名獲准保釋的被告。(詳看下圖)

將於下周一進行覆核聆訊的4人。(詳看下圖)

遭蘇官被拒保釋的32人，其中21人昨亦有行駛他們每8日上庭一次的權利，部份人昨亦再作保釋申請，亦有部份甫上庭便放棄，最後全部繼續還柙。其中9人下周五會繼續行使其每8日上庭一次權利，及再作保釋申請。

涉案47名被告。(詳見下圖)

+ 41 + 41 + 41

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP 110, 114, 118, 111及119/2021