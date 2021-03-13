英大規模接種　感染及長者死亡率大降　港大藥劑系主任倡盡快打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-13 12:11

香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基今（13日）早在港台《香港家書》節目指出，應鼓勵優先群組盡快接種疫苗。他稱，英國大部分長者已經接種疫苗，當地感染率大幅下降，80歲或以上的長者死亡率，更大幅減低83%。 本港有四人在懷疑接種科興疫苗後離世，他指，大部分涉事人都是長者，或者長期病患者。該類人士正是第一批可接種疫苗的群組，但他強調，暫未有證據指出死亡個案是由疫苗直接所致。

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香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基。（龔嘉盛攝）

黃志基表示，全球已經有大約3億2千萬人接種了新冠病毒疫苗，各地已接種4,400萬劑科興疫苗，而復必泰在美國亦接種了4,700萬劑，大部分的副作用是輕微和短暫，例如發熱、紅腫、頭痛等。根據復必泰疫苗在美國的數據，每21萬人接種疫苗，會有一個人產生嚴重過敏反應，而涉事接種者很快可接受治療，沒生命危險。

黃稱，英國在疫情最高峰時，單日大約有6.8萬人受到感染，1,800人死亡。近日單日感染人數減至5,000多人，死亡人數降至約200人。大部分專家相信是因為當地人迅速接種疫苗，大部分長者亦已經接種疫苗，大大減低死亡風險，其中80歲或以上的長者死亡率更減低83%。

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黃志基又說，本港部份接種者需要入院，多數也無大礙。少數接種者離世，大部分都是一些長期病患者，例如糖尿病、心臟病。經過專家小組詳細研究，顯示與接種疫苗並沒有直接關係。

醫院管理局的數據顯示，在2019年平均每日就會有10人因為心臟病離世，另外有8人因為中風而離世。2020年的數據亦顯示，共有7,000多宗因為心肌梗塞入院，1萬多宗因急性缺血性中風入院。大部分這類病人都是長者，或者長期病患者，而該群組同時正是首批可接種疫苗人士。他強調，現時未有證據指出，死亡個案是由疫苗直接所致。長期病患者接種疫苗前，要先上衞生署網頁看看自己是否適合接種，並先諮詢醫生意見。

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港大設大型監察接種疫苗異常事件機制

黃志基續說，衞生署和香港大學藥理及藥劑學系建立一個大型監察機制，主動尋找接種疫苗後的異常事件，然後主動跟進；亦會使用大數據及統計學方法，比較接種疫苗人士跟沒有接種疫苗人士，發生異常事件比率。如果接種疫苗人士發生異常事件比率，高於沒有接種疫苗人士，這些異常事件就很有機會是由於疫苗產生。

港大會從每類疫苗接種人士中，招募至少1,500人接受為期28日的主動監察，紀錄接種後的副作用作比較。醫療團隊、衞生署也會依據監察數據，建立疫苗接種策略，例如某年齡組別，如用某款疫苗副作用特別少，衛生署就可制定相應策略，減少副作用風險。如發現某款疫苗的風險太高，專家小組則需慎重考慮是否暫停接種，或以其他疫苗取代。