新冠肺炎・最新｜半山豪宅強制檢測預計9點解封　URSUS群組勢破百

撰文： 陳嘉慧 歐陽德浩 袁澍 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 陳淑霞 黃穎津 王潔恩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-14 01:13

本港新冠肺炎疫情反彈，周六（13日）公布新增47宗確診個案，十多宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計99人確診，7人初步確診，群組勢破百。 周六晚上羅便臣道雍景臺、殷樺花園封區檢測，預計今日（14日）早上9點完成。

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▼3月13日羅便臣道封區檢測▼

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▼3月13日新增URSUS Fitness群組豪宅大廈▼

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患者行蹤｜38歲女曾到海港城「太平洋會」 11歲女童曾到西島中學

根據衞生防護中心昨晚更新的資料，一名38歲女子曾到位於海港城的私人會所「太平洋會」，該會所有健身設施，亦有美容中心和多間餐廳，董事會成員包括前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、東亞銀行執行主席李國寶等人。

另外，再多6間餐廳上榜，當中包括尖沙咀國際廣場南海一號，海港城海運大廈「芽莊越式料理」。亦有一名11歲女確診者曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生。

確診大廈｜增45幢 帝景園累計兩座 蔓延到愉景灣、屯門私樓

衞生防護中心13日公布新增47宗確診，當中有35宗屬URSUS fitness群組。據當局晚上更新確診個案住宅大廈名單，新增45個住址，集中在港島區。

以中西區佔最多續成「重災區」佔22個，全屬URSUS fitness群組，並有豪宅屋苑再上榜，包括樓價近億元的半山區帝景園，繼第2座後，今日有第4座住客確診。高士台一座增至4宗。另外，該群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，油麻地御金．國峯第一座、屯門黃金海岸二期亦上榜。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼

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