新冠肺炎・最新｜消息：今日新增超過20宗確診

撰文： 陳嘉慧 歐陽德浩 袁澍 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 陳淑霞 黃穎津 王潔恩 孔繁栩 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 13:21

本港新冠肺炎疫情反彈，周六（13日）公布新增47宗確診個案，十多宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計99人確診，7人初步確診，群組勢破百。 周六晚上羅便臣道雍景臺、殷樺花園封區檢測，預計今日（14日）早上9點完成。

▼中環愛丁堡廣場流動檢測站 大排長龍檢測▼

+ 5 + 5 + 5

科興疫苗｜多2人接種後死亡 長者稱為人為己照打針：有猶豫過

【13:06】本港疫苗接種計劃進行逾兩周，接種人數累計達17.7萬人。不過，政府昨日（13日）亦公布，再多兩人接種科興疫苗後死亡，累計6人接種科興後離世。元朗天暉路體育館今日仍有不少市民排隊入場接種科興疫苗，除了長者外亦有餐飲、醫療機構員工打針。



年逾60歲的林太今日前來接種，她說家中另外幾人都已經接種疫苗。至於早前有人接種疫苗離世，她坦承說「有猶豫過」，但認為接種疫苗是為己為人。

【12:33】消息稱，今日新增超過20宗確診個案。

【11:30】中西區指明「受限區域」相關執法行動於上午約11時完成，發現有16人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

封區檢測｜半山雍景臺、殷樺花園未發現確診 150戶未應門

【09:36】自昨晚8時30分起限制在中西區指明「受限區域」（即中西區羅便臣道70號雍景臺第一座及第二座及中西區羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。自今日上午約九時起，中西區指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約1 855名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約980戶，當中約150戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

強制檢測大廈｜西區13廈污水呈陽性上榜 連號組成3個街區

02：10 政府刊憲，新增64個强制檢測地點（44住宅、12工作場所、1健身房、7學校）

政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處64個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。包括44個住宅、12個工作場所、1個健身房、7個學校場所：包括中西區聖若瑟書院、薄扶林西島中學、南區鴨脷洲港灣學校、九龍灣啟歷學校、香港西環盈思國際幼兒樂園/幼稚園、香港大學嘉道理生物科學大樓 6 樓及許愛周樓 3 樓地球科學系。

強制檢測學校｜啟歷九龍灣、聖若瑟書院、盈思幼園及港大上榜

強制檢測工作場所｜Chanel 、瑞銀、 渣打、富衛、國泰上榜

科興疫苗︱兩名曾打針後危殆男子今不治 增63歲男急性中風命危

新冠疫苗｜增1.42萬人接種4人送院 2人打BioNTech後出疹

新冠疫苗｜中大醫學院教授打BioNTech 許樹昌：手臂痛咗半日

▼3月13日羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

封區檢測｜封半山豪宅 住戶薛家燕：會配合、已推掉工作

01：40

14日凌晨1點40分左右，封區强制檢疫中的檢測取樣程序進入尾聲。封區範圍内殷樺花園住戶之一藝人薛家燕與兒女一同落樓接受檢測。她對記者説：「無事，唔擔心啊，聽日就有消息架啦，多謝關心。」，並向鏡頭表出OK手勢。

封區檢測︱羅便臣道雍景臺及殷樺花園被封 首封豪宅區

▼3月13日新增URSUS Fitness群組豪宅大廈▼

+ 8 + 8 + 8

患者行蹤｜38歲女曾到海港城「太平洋會」 11歲女童曾到西島中學

根據衞生防護中心昨晚更新的資料，一名38歲女子曾到位於海港城的私人會所「太平洋會」，該會所有健身設施，亦有美容中心和多間餐廳，董事會成員包括前政務司司長唐英年、前財經事務及庫務局局長陳家強、東亞銀行執行主席李國寶等人。

另外，再多6間餐廳上榜，當中包括尖沙咀國際廣場南海一號，海港城海運大廈「芽莊越式料理」。亦有一名11歲女確診者曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生。

確診大廈｜增45幢 帝景園累計兩座 蔓延到愉景灣、屯門私樓

衞生防護中心13日公布新增47宗確診，當中有35宗屬URSUS fitness群組。據當局晚上更新確診個案住宅大廈名單，新增45個住址，集中在港島區。

以中西區佔最多續成「重災區」佔22個，全屬URSUS fitness群組，並有豪宅屋苑再上榜，包括樓價近億元的半山區帝景園，繼第2座後，今日有第4座住客確診。高士台一座增至4宗。另外，該群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，油麻地御金．國峯第一座、屯門黃金海岸二期亦上榜。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫成大型群組▼

+ 2 + 2 + 2