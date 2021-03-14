強制檢測學校｜啟歷、西島、聖若瑟書院、盈思幼園及港大上榜

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 05:35

本港新冠肺炎疫情反覆，西營盤URSUS Fitness感染群組昨日再擴張至99宗。波及多間國際學校。政府今日(14日）凌晨刊憲，再增七間學校被納入強制檢測公告，包括中西區聖若瑟書院、薄扶林西島中學、港灣學校 (南區鴨脷洲邨校舍)、九龍灣啟歷學校、香港西環盈思國際幼兒樂園/幼稚園、香港大學嘉道理生物科學大樓 6 樓及許愛周樓 3 樓地球科學系。 校園强制檢測從大學、中學、小學去到到幼稚園。

食物及衞生局凌晨近2時公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出刊憲強制檢測公告，要求任何在2月28日至3月13日期間曾身處該七間學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於3月16或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於3月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在3月11日至3月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨日下午衛生防疫中心記者會上，通報了11歲女患者（第11215宗個案）曾到位於薄扶林的英基學校協會西島中學（West Island School），未知是否該校學生，她在3月9日發病，屬於URSUS Fitness群組。至於其他學校如何列爲强制檢測對象，未有更多信息披露。

西島學校早於周五就因爲出現密切接觸者宣佈關閉校舍3日；港灣學校周五也已關閉旗下三間學校，此次被列爲强制檢測對象的只是位於港南區鴨脷洲橋道 332 號鴨脷洲邨校舍（THE GROVE CAMPUS），翻查資料應爲學生年齡6-12歲的小學部。此次九龍灣分校再上榜的啟歷學校，早前薄扶林分校就因爲教師感染而成爲强制檢測對象，更有一班9歲小學生被强行送往隔離14日，薄扶林啟歷西環卑路乍街 16-18 號再輝大廈地下高層盈思國際幼兒樂園/幼稚園此次上榜，令强制檢測群體年齡進一步下降。未知會有什麽具體措施。

西營盤健身中心URSUS Fitness感染群組波及多間國際學校，早前有將軍澳法國學校、薄扶林啟歷學校被當局列入强制檢測名單。哈羅香港國際學校、猶太教國際學校Carmel School也分別因學校出現密切接觸者需停面授課、關閉校舍清潔此消毒，甚至自行為師生檢疫措施。