封區檢測｜半山雍景臺、殷樺花園未發現確診　150戶未應門

撰文： 陳嘉慧 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-14 10:22

本港新冠肺炎疫情反彈，新一輪疫情由西營盤URSUS Fitness爆發感染群組開始，在富豪階層間傳開。 政府昨晚（13日）再度突襲封區，中西區半山羅便臣道雍景臺及殷樺花園被列為「受限區域」，居民需接受強制檢測。政府指，截至凌晨2時約1,855名居民接受檢測，未有發現確診個案。政府派員到訪約980戶，約150戶沒人應門，比例約一成五。 上述大廈今早9時解封，有居民指日封鎖的現場混亂，接受檢測的人流密集，且大部分住戶於封鎖前已進行強制檢測，稱「有人啲會覺得多此一舉」。

今早9時，西半山區的封鎖區域雖然未完全解封，住戶須提供陰性檢測證明方可離開大廈。其中，居於殷樺花園一期的黃小姐表示，政府昨日封鎖的大廈包括殷樺二期，然而確診者居於一期，因此不理解封鎖的準則。她指，大部分住戶於封鎖前已進行強制檢測，稱「有人啲會覺得多此一舉」，耗費大量人力物力。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

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住戶：解封比預期慢 原本打算7時放狗

黃小姐並說，昨日封鎖的現場混亂，接受檢測的人流密集，住戶不清楚是否再須接受檢測，亦不清楚是否須等待結果才可外出，「個個要特登過嚟做一次。」她指，當局解封的時間比預期慢，原本打算今早7時放狗。

半山區雍景臺第一座及第二座、羅便臣道95號殷樺花園第一期及干德道56號殷樺花園第二期列受限區域，3月14日早上9時容許有陰性檢測證明的人出入，檢測1855人無發現確診個案。居於殷樺花園一期的黃小姐表示，當局解封的時間比預期慢，原本打算今早7時放狗。（歐陽德浩攝）

980戶中150戶未應門

政府指，派員在「受限區域」到訪約980戶，當中約150戶在過程中沒人應門。未應門住戶比例約為15%。政府估計，當中包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指會採取措施跟進。