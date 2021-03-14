初步確診逾20宗主要屬URSUS群組　松齡德豐護老院長者中招無源頭

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-14 18:21

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（14日）新增24宗個案，全部屬於本地個案，其中10宗都無源頭。衞生防護中心表示，截至今日下午另有約20宗初步確診個案，其中有10多位與Ursus Fitness相關。 衞生防護中心透露，在上述的初步確診中，有一宗源頭不明個案是松齡德豐護老中心的院友，患者一直無外出，院舍在農曆新年後亦一直無訪客。

松齡德豐護老中心一名院友初步確診。（社署網站）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今天有約20宗初步確診個案，當中有10多宗與URSUS Fitness群組相關，部份人在檢疫中心發現染疫，屬於早前個案的家人或公司同事。

護老中心有院友初步確診

此外，有一名初步陽性患者的感染源頭不明，他是81歲男子，是松齡德豐護老中心的院友，該院舍位於荔枝角道。歐說，患者一直無外出，院舍在農曆新年後亦一直無訪客，推斷源頭有可能是無病徵的員工或院友。

歐家榮說，院舍合共3層，患者居於院舍的2樓，他平時會走出大廳用膳，並與其他院友聊天，有時候沒有佩戴口罩。他在3月13日出現病徵，之後曾送往廣華醫院。歐家榮指，2樓同層約30名院友、曾照顧患者的員工，都會被列為密切接觸者，又會向院舍派發樣本瓶。

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一宗源頭不明的不確定個案涉及一是20歲女咖啡師，於銅鑼灣的East Latte工作。（EAST LATTE FACEBOOK）

新增不確診個案 涉及一名女咖啡師

歐家榮亦指，今天另一宗源頭不明的「不確定個案」，涉及一名20歲女咖啡師。她在銅鑼灣的「East Latte」工作，有時亦會到太古城中心2期的太平洋咖啡（Pacific Coffee）工作，住在小西灣瑞發樓。



歐家榮說，由於她從前餐飲業，故需要定期進行檢測。她在2月27日的檢測結果仍是陰性，但在3月13日取得的樣本中，則分別出現陰性及陽性結果，因此被暫界定為不確定個案，仍然需要再接受檢測。

確診院友曾到廣華醫院覆診

松齡德豐護老中心之後表示，確診院友於2月25日期間，曾由兒子陪同到廣華醫院覆診，3月4日於院舍內作例行新冠病毒測試，結果為陰性，及至3月13日因發燒到廣華醫院求診，期間進行新冠病毒測試，發現確診。

中心亦指，同層28名院友會到亞洲國際博覽館接受隔離。至於其他樓層合共70名院友及員工將繼續留守中心自我隔離，直至衛生署另行安排。