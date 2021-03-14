公務員宣誓｜少於10警員拒宣誓擁護《基本法》離職　警方：不可惜

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-14 18:24

公務員事務局局長聶德權早前接受《香港01》專訪時率先透露，有近200名公員未有簽署宣誓聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區。《南華早報》今日（14日）刊登警務處助理處長（人事）陳民德專訪，指至今有少於10名警務人員因此離職，警方認為並不可惜，離職對彼此都有好處。

警務處助理處長（人事）陳民德指，至今有少於10名警務人員因此離職。（資料圖片）

警務處助理處長（人事）陳民德接受《南華早報》專訪表示，至今有少於10名警員因拒絕擁護《基本法》和效忠香港特區而選擇離職，陳指相關人員離職對警隊沒有損失，亦不感到可惜，如果相關人員不認同警隊及政府，離開會對警隊、政府及他們有好處。

警務處助理處長（人事）陳民德（中）指，至今有少於10名警務人員因此離職。（資料圖片）

料1.2萬警員可延長服務至60歲

政府早前批准警方推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計劃，讓2000年6月1日前入職政府的現職非首長級警務人員申請延長服務至60歲，解決人手不足問題。

陳民德指出，現時編制有3.3萬職位，共有2.8萬名警員，尚有5,000個空缺，未來10年，每年平均有約800名警員退休，陳估計將會有1.2萬名合資格警員可於申請延長服務至60歲，相信可確保警隊人手，陳又強調相關安排對年輕警員的晉升機會影響不大。