幼稚園教師集體投訴校長勞役教師到住所庭院髹油　涉拖行K1學童

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-14 21:15

大角咀一間幼稚園有多名教師投訴校長要求協助處理私務，包括要求教師在返工時間粉飾校長住所的庭院及壁畫；他們又指曾有教師涉嫌粗暴對待學童，卻獲校長包庇，而校長本人亦曾拖行有特殊教育需要的K1學生約4米距離，令幼童尖叫及大哭。油麻地區議員李敖然表示已收到投訴，將向教育局及執法機構投訴。 香港01已經向教育局、校方及校長本人查詢，正在等待回覆。

大角咀一間幼稚園多名教師投訴校長要求協助處理私務，包括在返工時間粉飾校長住所的庭院及壁畫。（余俊亮攝）

投訴教師：校長解釋畫壁畫是培訓 並修改會議記錄

該校教師表示，校長今年1月至2月要求多名教師接手「校園美化計劃」，其後要求她們到校長家中私人庭院畫壁畫，事發後卻以先導計劃和培訓為由，並修改會議記錄。

事主A老師指出，今年1月時，該校校長要求教師為其庭院畫壁畫，3名教師連續3星期、每星期六日，朝9晚5到其位於上水的家中畫壁畫，導致老師需要用晚上私人時間準備教材及安排網上教學事宜。後來區議員接獲投訴，校長則稱油壁畫是美化校園的「先導計劃」，之前前往其家中則是「培訓」，並要求教師們簽字確認。教師們其後曾向校方索取會議紀錄不果，經過報警後，校方才交出副本，老師們發現上面多處被篡改。

事主B老師表示，全體教師都在疫情期間被要求釘裝及編輯校長的個人文學作品，並使用學校的印刷機大量複印，每本都要印80份，以便派發給自己的朋友，而相關的文學作品充滿政治意味。老師難以接受工作期間為校長處理私事，更指校長不該用學校資源做自己的事。

指有教師粗暴向幼兒餵

除此以外，B老師表示，在2019年曾親眼目睹有教師不滿學生不肯吃飯，搖晃學生身體，並用匙羹不斷粗暴地將餸菜塞入幼兒口中，「當時那位女老師用力晃動及拍打學童身體，大聲問『我而家有冇打你？我掂下你咋！』但由於肇事學童非自己班別學生，故不便多談和介入。」事後有教師向學校投訴，惟學校認為事情不屬實，「粗魯啲啫，係其他人嫉妒佢（涉事老師）生得靚。」

事主C老師在幼稚園服務多時，她說入職時已經聽說校園內有教師「虐待」兒童，自己則上年9月復課時曾經親眼見到校長「虐待」K1班一名有特殊需要學生。她指，當時學生在滑梯處撞到校長，其後校長拖住該名SEN學生的腳，拖行她4米左右回到課室，過程中學生大哭和大叫，有教師試圖上前安慰，則被行政主任制止。

由於有人向教育局投訴，投訴人引述校長稱，她曾在會議指曾見過教育局局長楊潤雄，引述楊指只是一件小事。

區議員籲曾遇類似情況者挺身而出

當區區議員李傲然認為，教育局高層必需到涉事幼稚園視察和督導，除了了解事發的經過之外，亦必須正視在疫情期間有否學校高層藉機欺壓基層教員，令教學質素下跌，學童權益無從保障。

李傲然表示，會正式陪各當事人向教育局投訴，同時亦都會研究事件是否牽涉挪用公款的成份後到廉政公署舉報，也會就潛在偽造文書的到警署報案。他亦呼籲，如果有家長或教師遇到類似的情況，亦可以挺身而出向議員求助。