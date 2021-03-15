新冠肺炎．最新｜消息：今增約30宗確診　帝景園現2宗初步確診

撰文： 孔繁栩 王潔恩 朱海棋 黃偉倫 黃金棋 陳嘉慧 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-15 12:51

本港新冠肺炎疫情肆虐，周日（14日）新增24宗確診個案，累計11,282人染疫，另有逾20宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診，成為第二大群組。 政府昨晚再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。 政府清晨宣布，薄扶林道一帶完成圍封檢測，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

【12:47】據了解，今日約有30宗確診，今日下午4時30分將設有疫情記者會。

【12:17】新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness爆發群組感染，累計109人確診。昨晚﹙14日﹚政府封區檢測健身中心位處的薄扶林道，今早﹙15日﹚政府表示約680名居民接受檢測，未發現確診個案。



早上約8時13分， 政府拉開封鎖線，陸續有居民向職員出示陰性檢測證明，再離開現場趕往上班，當中有人批評：｢阻住返工！｣另有持枴杖的八旬長者表示，本身乘巴士到醫院覆診，但由於巴士線受封區而改動，因此只能行走斜路往港鐵站，預計需額外花一小時。

封區檢測│薄扶林封區巴士改道 持枴杖長者需行斜路轉搭港鐵覆診

八旬長者馮先生表示，封區前已購買物資，未有太大不便，不過今早原本需往位於黃竹坑葛量洪醫院覆診，由於受封區影響，部分巴士改道，只可行走斜路往港鐵站乘車，或須花多一小時才到達醫院。（黃偉倫攝）

【10:43】新冠疫苗接種計劃展開逾兩週，至今6人接種科興疫苗後死亡，令不少人憂慮，近日預約量有所下降。消息指，當局擬將接種年齡門檻，由現時的60歲，調低至50歲或55歲。



呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目上表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家取得數據，提供予專家委員會審視。



亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，若健身教練接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，有四人會願意接種。

新冠疫苗｜梁子超對放寬年齡增接種存疑 業界料四成教練願接種

封區檢測｜中西區薄扶林道7大廈 680人檢測無確診 170戶無應門

【9:40】政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。截至今日凌晨零時，約960名居民接受檢測，其中發現兩宗初步確診個案，衞生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約80戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

封區檢測｜帝景園960人檢測發現2宗確診 另有1樣本結果待核實

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【07:26】政府發聲明，指已完成中西區受限區域（即薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號）強制檢測行動，截至凌晨二時，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

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3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

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▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

▼3月14日患者住所及行蹤▼

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3月14日新增患者到訪食肆名單

【00:40】衞生防護中心晚上公布患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈港九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅 C-D 座。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness患者居所遍半山豪宅 香港花園上榜

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼