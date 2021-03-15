新冠肺炎．最新｜6人周日接種疫苗後送院　六旬婦手部變紅

撰文： 孔繁栩 王潔恩 朱海棋 黃偉倫 黃金棋 陳嘉慧 曹家駿 陳康智 最後更新日期： 2021-03-15 23:12

本港新冠肺炎疫情肆虐，周一（15日）新增30宗確診個案，累計11,312人染疫。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計122人確診，成為第二大群組。 政府昨晚再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。其中，帝景園找到兩宗初步陽性個案，兩人是美國領事館職員。 政府亦宣布，疫苗接種計劃優先群組會放寬至30歲或以上人士，需於海外讀書的16歲以上人士及外籍傭工都可以打針。

【23:04】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共約15,200名市民接種了第一劑疫苗，累計206,000名市民已接種第一劑疫苗。

約有8,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,600人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種，八間社區疫苗接種中心接種率約為72%；約有6,300名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，整體接種率則約為89%。

昨日（15日）共有六宗送院個案，各三人接種科興及復必泰疫苗，現已全部出院。他們主要是感到暈昡、心悸及噁心、胸口不適，其中一名66歲老婦在港中央圖書館接種科興疫苗後手部變紅及血壓上升，一名79歲老翁在中山紀念公園體育館接種復必泰後，出現皮疹及血壓上升。

新冠肺炎｜政府研究便利在英居民直接回港安排 將適時公布詳情

【21:54】食物及衞生局表示，鑑於全球新冠病毒疫情持續嚴峻，會繼續維持在極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施，以及抵港人士的21天強制檢疫要求。政府發言人表示，有必要嚴防新變種病毒輸入，以保障本港整體社區的健康，無可避免會影響到部分身處這些地區的香港居民（大多數在英國）的回港行程。

發言人表示，大部分受影響香港居民所在的英國，新確診個案已由最高一周超過40萬宗回落至3月首周的約4萬宗；當地已有超過2,400萬人接種至少第一劑疫苗，佔總人口超過三分之一。有鑑於此，政府正探討在對本地社區的公共衞生不構成威脅的情況下，能便利有關香港居民有序地直接回港的安排，有關安排的詳情會適時另行公布。

+ 7 + 7 + 7

3月15日晚政府在中西區進行封區檢測，即中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座，內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（政府新聞處圖片）

【21:27】政府今晚第三晚在中西區進行封區檢測，再增加一處，自晚上9時起限制在中西區指明「受限區域」，即中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座，內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

3月15日中西區第三晚封區強制檢測，範圍包括高街及西邊街一帶，居民拿取物資。（陳康智攝）

+ 9 + 9 + 9

新冠肺炎｜警刑事部男督察初步確診 家人曾接觸確診個案

【21:16】警方公布，一名駐守刑事部的38歲男督察初步確診。其家人較早前懷疑接觸確診個案，故他主動安排接受測試，今天他也初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。他最後一日上班日為3月12日。

【21:07】西營盤健身室URSUS Fitness爆疫，患者主要居於中西區。政府今晚第三晚在中西區進行封區檢測，涉及西營盤高街及西邊街一帶四幢大廈：薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約8時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

3月15日晚政府再於中西區封區，自晚上9時起限制在西營盤指明「受限區域」,即西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈。(政府新聞處圖片)

衞生署指引：急性心肌梗塞、中風病人 延遲3至6個月才打科興疫苗

【20:04】本港新冠疫苗接種計劃大規模推展，衞生署多返強調接種者病情穩定才應打針。私家醫生早前要求，衞生署應交代病情穩定的具體指引。署方今日（15日）就科興疫苗發出臨時指引，強調最近有急性心肌梗塞患者及中風病人，應延遲3至6個月等待病情穩定才打針。有私家醫生認為指引未有具體交代病情穩定的指引，對醫生判斷幫助不大。

科興疫苗｜多一人死前曾接種 專家評定7宗均與疫苗無直接關係

【19:39】自上月底新冠疫苗開始接種以來，累計有7宗死亡個案在離世前數日曾接種科興疫苗，多涉及心臟及血管疾病。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會早前已排除最先4宗與疫苗接種構成因果關係，今日再開會討論餘下兩宗，專家委員會的共同召集人孔繁毅教授和李卓廣醫生會見傳媒，公布全部7宗死亡個案，與疫苗無直接關係。

李卓廣醫生公布新增的第七名死者，為一名63歲男子，他於3月9日接種科興疫苗，翌日入院，臨床診斷為中風，入院後心律不正情況持續，進入深切治療部時出現心臟功能衰竭，昨日凌晨離世，現正等解剖報告。他指死者心臟問題嚴重，初步評定死亡與疫苗沒有直接關係。

至於兩宗面癱個案，涉及69歲及57歲男子，前者曾入律敦治醫院治療，已經出院，後在則因新發現有糖尿病而仍要留屯門醫院。孔繁毅指出，一般疫苗導致面癱個案，會在接種後一周才出現，而非在接種後短期內發生。

滙豐總行再有一38歲IT男染疫源頭不明 累計3人中招全幢強制檢測

【17:05】林文健指，今日會向基層醫療醫生提交一份指引，簡介疫苗接種，今天會放上網。他指，2月底已一直與專科學院商討，主要在制定種原則之餘，都會討論會否加入硬指標，但倘若沒有充足科學證據，例如糖尿、血壓指數等，最恰當仍是「原則性」方式指引，讓醫學界可識別可接種/暫緩接種人士。

歐家榮透露，兩名染疫的美國領事館員工，是一對夫婦，同住有3名家人列為密切接觸者。若家中有小朋友要照顧，衞生防護中心會要求家長找人照顧，若密切接觸者已接觸病毒，會要求需要照顧人士與個案一同入院。

美領館兩職員染疫已被送院 曾到西貢西餐廳及中環酒吧用膳

【16:50】有指居仁閣是URSUS Fitness的感染源頭，歐家榮指居仁閣有單位一家4口爆發的個案，但屬於是無源頭個案。他又指，留意到居仁閣有洗衣公司，URSUS的員工會把毛巾拿去洗，另洗衣店有2名員工亦會去URSUS，所以洗衣店亦要強制檢測。歐家榮指，居仁閣爆疫家庭無去過URSUS，暫看不到有直接關連。

歐家榮指，2宗美領事館員工初步確診個案，已了解過去14日的行蹤，平日主要做文職工作，上班時有口罩，但工作性質仍有待了解。會安排他們入院接受隔離治療，過去14天他們主要上班、會去超市等，但亦曾去過酒吧，包括STAZIONE NOVELLA ，Bones and Blades。據衞生署了解，兩人於去年9月抵港，故肯定是本港感染。

強制檢測大廈｜增6座大廈 豪宅寶德臺及地利根德閣第1座上榜

【16:45】何婉霞指，截至今早時，過去24小時，有14名病人康復出院，至今累計10,769名病人出院。現時仍有279名確診病人分別在醫管局20間醫院、臨時醫院留醫，當中13人危殆、10人情況嚴重、256人情況穩定。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

截至凌晨，本港過去24小時新增30宗確診個案，14宗是輸入個案，1宗本地個源頭不明，其餘為與本地個案有關連的個案。

林文健指出，港大醫學院研究發現，因應健身室群組爆發，病毒有效繁殖率達1.7，即一名患者可傳染1.7人，認為本地疫情嚴峻。他又指，URSUS Fitness群組再多13人確診，群組已累計逾120人，另有860人列為密切接觸者正在檢疫，逾2200名人士列為密切接觸者的密切接觸者，須強制檢測。林文健強調，基因篩查後未有發現本地個案有變種病毒基因。

林文健呼籲市民盡早接種疫苗，在效益大於風險的情況下合資格市民應盡快參與。

歐家榮表示，14宗輸入個案中，5人是乘坐CX906班機的菲律賓外籍傭工，另有5位菲籍傭工亦確診，乘坐其他航班抵港，另有一人由印度抵港，一人由湯加抵港、一人來自孟加拉，兩人來自巴基斯坦。

值得注意是，14宗輸入個案中，12人體內驗出變種病毒基因N501Y。

而今日有一宗無源頭的本地個案，即昨日公布的松齡德豐護老院長者，他住在2樓，已將28名同層、16名員工送檢疫。

今增30宗確診健身群組累計122中招 政府否認透過洗衣店毛巾播毒

至於URSUS Fitness再多13宗個案，包括4名顧客及9名密切接觸者，累計122宗個案，初步陽性個案亦有幾宗。

另再多6座大廈要強制檢測，分別是半山區寶德臺、半山區地利根德閣第1座、港灣道4號灣景國際、皇后大道西27-39/文咸西街32-42新城大廈、尖沙嘴Grand Austin第三座、西營盤皇后大道西419R419T 興隆東街2-3號雅蘭閣。

歐家榮透露，今日暫錄得10幾宗初步陽性個案，有2宗是居於帝景園，即昨日封區檢測行動中找到。他表示，兩名患者於美國領事館工作，均沒有病徵，最後一日上班日期是3月12日。帝景園早前都有2宗個案，但在不同座數，一宗在第2座，一宗在第4座。

而初步陽性個案中，一名38歲男子在滙豐銀行大廈27樓工作，是一名電腦工程師，居於大坑道16至68號。

【15:30】聶德權稱，復必泰疫苗的預約及接種比率高達92%﹐但不代表會浪費8%的針劑，而是職員會因應即場到訪人數，而決定即場稀釋數量，「去到差唔多中心關門時，職員會「即叫即蒸」。」

陳肇始指，理解疫苗接種是信心問題，希望越多人打越多人會受保護，現時可見到放寬措施後出現一些爆發，希望更多人接種疫苗，該社會盡快可恢復正常生活。

【15:15】聶德權指，現時兩款疫苗的未來供應，已有時間表，「供應不存在問題」，目前的存貨亦足夠本港100萬人口打兩劑。

對於有指美國領事館有兩名職員在帝景園封區檢測時發現檢測呈陽性，但引用外交豁免權避過隔離治療，陳肇始未有回應是否屬實，只稱已向美國領事館聯絡，衞生防護中心亦會「依法辦事」。

【15:10】陳肇始則表示，當局上周五已公布了疫苗接種定期報告，目前符合預期，至於個別入院、死亡個案，雖然曾打疫苗，但專家委員會在取得所資料後，會做因果評估，目前沒死亡個案與疫苗有因果關係，「目前沒有證據要質疑疫苗的安全性。」

她重申，兩款疫苗都是安全有效，加上近日疫情大幅反彈，呼籲市民盡快接種，形容疫苗是「最有效的武器」，而外國已有多人接種，故疫苗是可減低社會疫情傳播。

陳肇始表示，放寛社交距離措施，可見到有餐廳群組、健身室群組，疫情有可能反彈，倘確診數持續雙高位數、接種疫苗比率亦不理想，政府「無可奈何」要再收緊措施，甚至關閉場所。她又提到，如果本港疫苗接種率不理想，其他地方未必積極恢復通關。陳肇始又指，倘疫苗接種率理想，是可以考慮放寬部份場所重開。她指，政府會公開相關整體人口、不同年齡組群的接種率數字、作為指標，期望令接種率盡快提升。

政府宣布接種群組擴至30歲或以上 佔合資格人口8成 明起可預約

【15:00】公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒，料交代疫苗接種計劃擴展至其他年齡群組事宜。

聶德權表示，由2月26日開始接種疫苗計，至今18日內已累計19.8萬名市民接種第一劑疫苗，佔16歲以上人口3%。他提到，近日健身中心群組令人擔心，確診數字不斷上升，「大家唔想一波未平一波又起。」，他指要走出疫情困局，要減少嚴重併發個案，除了做好個人衞生，保持社交距離，「最重要是打疫苗。」

他宣布，政府經考慮過後決定擴大優先接種群組覆蓋範圍，降至30至59歲人士，同時增加兩個組別，分別是在香港以外地區讀書的16歲或以上人士、以及外藉家庭傭工，皆屬可優先接種疫苗群組，覆蓋多於550萬人口。

聶德權又指，新增的優先群組明日9時起，可到預約網站預約社區疫苗接種中心、18間醫管局普通科門診等，亦可選擇到私家醫生診所接種，而接種市民只需要有身份證明文件便可，不需要工作證明，讓市民更便利，但期望市民仍會填寫職業，方便政府作統計。

【14:56】據了解，屯門醫院一名58歲中港車男司機接種科興疫苗後出現面癱情況。

【14:25】美國駐港領事館公布，2名職員經檢測試後樣本呈陽性，已即時關閉領事館深層消毒，並會追蹤相關密切接觸者。美領館又指，兩名檢測呈陽性員工，日常工作不用面對公眾。美領事亦表示，留意到不少在港的美國公民，關注政府檢測、隔離的做法，包括關注隔離期間父母與子女或要分離，領事館重申已向港府表達關注， 並提醒所有在港的美國公民，都要遵守香港衞生防護中心發出的指引。

消息指，兩名染疫員工居於帝景園第三座，未知是否封區檢測行動中找到的兩宗陽性個案。

美領事館2員工中招 籲美在港公民遵政府指引 消息：住帝景園3座

【12:47】據了解，今日約有30宗確診，今日下午4時30分將設有疫情記者會。

【12:17】新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness爆發群組感染，累計109人確診。昨晚﹙14日﹚政府封區檢測健身中心位處的薄扶林道，今早﹙15日﹚政府表示約680名居民接受檢測，未發現確診個案。



早上約8時13分， 政府拉開封鎖線，陸續有居民向職員出示陰性檢測證明，再離開現場趕往上班，當中有人批評：｢阻住返工！｣另有持枴杖的八旬長者表示，本身乘巴士到醫院覆診，但由於巴士線受封區而改動，因此只能行走斜路往港鐵站，預計需額外花一小時。

封區檢測│薄扶林封區巴士改道 持枴杖長者需行斜路轉搭港鐵覆診

八旬長者馮先生表示，封區前已購買物資，未有太大不便，不過今早原本需往位於黃竹坑葛量洪醫院覆診，由於受封區影響，部分巴士改道，只可行走斜路往港鐵站乘車，或須花多一小時才到達醫院。（黃偉倫攝）

【10:43】新冠疫苗接種計劃展開逾兩週，至今6人接種科興疫苗後死亡，令不少人憂慮，近日預約量有所下降。消息指，當局擬將接種年齡門檻，由現時的60歲，調低至50歲或55歲。



呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目上表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家取得數據，提供予專家委員會審視。



亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，若健身教練接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，有四人會願意接種。

新冠疫苗｜梁子超對放寬年齡增接種存疑 業界料四成教練願接種

封區檢測｜中西區薄扶林道7大廈 680人檢測無確診 170戶無應門

【9:40】政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。截至今日凌晨零時，約960名居民接受檢測，其中發現兩宗初步確診個案，衞生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約80戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

封區檢測｜帝景園960人檢測發現2宗確診 另有1樣本結果待核實

+ 5 + 5 + 5

【07:26】政府發聲明，指已完成中西區受限區域（即薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號）強制檢測行動，截至凌晨二時，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

+ 6 + 6 + 6

3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

+ 5 + 5 + 5

▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

▼3月14日患者住所及行蹤▼

+ 14 + 14 + 14

3月14日新增患者到訪食肆名單

【00:40】衞生防護中心晚上公布患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈港九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅 C-D 座。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness患者居所遍半山豪宅 香港花園上榜

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼