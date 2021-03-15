新冠肺炎．直播｜30歲可接種疫苗　陳肇始：接種比率低或再關處所

撰文： 孔繁栩 王潔恩 朱海棋 黃偉倫 黃金棋 陳嘉慧 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-15 15:30

本港新冠肺炎疫情肆虐，周日（14日）新增24宗確診個案，累計11,282人染疫，另有逾20宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診，成為第二大群組。 政府昨晚再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。 政府清晨宣布，薄扶林道一帶完成圍封檢測，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

【15:15】聶德權指，現時兩款疫苗的未來供應，已有時間表，「供應不存在問題」，目前的存貨亦足夠本港100萬人口打兩劑。

對於有指美國領事館有兩名職員在帝景園封區檢測時發現檢測呈陽性，但引用外交豁免權避過隔離治療，陳肇始未有回應是否屬實，只稱已向美國領事館聯絡，衞生防護中心亦會「依法辦事」。

【15:10】陳肇始則表示，當局上周五已公布了疫苗接種定期報告，目前符合預期，至於個別入院、死亡個案，雖然曾打疫苗，但專家委員會在取得所資料後，會做因果評估，目前沒死亡個案與疫苗有因果關係，「目前沒有證據要質疑疫苗的安全性。」

她重申，兩款疫苗都是安全有效，加上近日疫情大幅反彈，呼籲市民盡快接種，形容疫苗是「最有效的武器」，而外國已有多人接種，故疫苗是可減低社會疫情傳播。

陳肇始表示，放寛社交距離措施，可見到有餐廳群組、健身室群組，疫情有可能反彈，倘確診數持續雙高位數、接種疫苗比率亦不理想，政府「無可奈何」要再收緊措施，甚至關閉場所。她又提到，如果本港疫苗接種率不理想，其他地方未必積極恢復通關。陳肇始又指，倘疫苗接種率理想，是可以考慮放寬部份場所重開。她指，政府會公開相關整體人口、不同年齡組群的接種率數字、作為指標，期望令接種率盡快提升。

【15:00】公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始會見傳媒，料交代疫苗接種計劃擴展至其他年齡群組事宜。

聶德權表示，由2月26日開始接種疫苗計，至今18日內已累計19.8萬名市民接種第一劑疫苗，佔16歲以上人口3%。他提到，近日健身中心群組令人擔心，確診數字不斷上升，「大家唔想一波未平一波又起。」，他指要走出疫情困局，要減少嚴重併發個案，除了做好個人衞生，保持社交距離，「最重要是打疫苗。」

他宣布，政府經考慮過後決定擴大優先接種群組覆蓋範圍，降至30至59歲人士，同時增加兩個組別，分別是在香港以外地區讀書的16歲或以上人士、以及外藉家庭傭工，皆屬可優先接種疫苗群組，覆蓋多於550萬人口。

聶德權又指，新增的優先群組明日9時起，可到預約網站預約社區疫苗接種中心、18間醫管局普通科門診等，亦可選擇到私家醫生診所接種，而接種市民只需要有身份證明文件便可，不需要工作證明，讓市民更便利，但期望市民仍會填寫職業，方便政府作統計。

【14:56】據了解，屯門醫院一名58歲中港車男司機接種科興疫苗後出現面癱情況。

【14:25】美國駐港領事館公布，2名職員經檢測試後樣本呈陽性，已即時關閉領事館深層消毒，並會追蹤相關密切接觸者。美領館又指，兩名檢測呈陽性員工，日常工作不用面對公眾。美領事亦表示，留意到不少在港的美國公民，關注政府檢測、隔離的做法，包括關注隔離期間父母與子女或要分離，領事館重申已向港府表達關注， 並提醒所有在港的美國公民，都要遵守香港衞生防護中心發出的指引。

消息指，兩名染疫員工居於帝景園第三座，未知是否封區檢測行動中找到的兩宗陽性個案。

【12:47】據了解，今日約有30宗確診，今日下午4時30分將設有疫情記者會。

【12:17】新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness爆發群組感染，累計109人確診。昨晚﹙14日﹚政府封區檢測健身中心位處的薄扶林道，今早﹙15日﹚政府表示約680名居民接受檢測，未發現確診個案。



早上約8時13分， 政府拉開封鎖線，陸續有居民向職員出示陰性檢測證明，再離開現場趕往上班，當中有人批評：｢阻住返工！｣另有持枴杖的八旬長者表示，本身乘巴士到醫院覆診，但由於巴士線受封區而改動，因此只能行走斜路往港鐵站，預計需額外花一小時。

封區檢測│薄扶林封區巴士改道 持枴杖長者需行斜路轉搭港鐵覆診

八旬長者馮先生表示，封區前已購買物資，未有太大不便，不過今早原本需往位於黃竹坑葛量洪醫院覆診，由於受封區影響，部分巴士改道，只可行走斜路往港鐵站乘車，或須花多一小時才到達醫院。（黃偉倫攝）

【10:43】新冠疫苗接種計劃展開逾兩週，至今6人接種科興疫苗後死亡，令不少人憂慮，近日預約量有所下降。消息指，當局擬將接種年齡門檻，由現時的60歲，調低至50歲或55歲。



呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目上表示，現時本港可接種疫苗的優先群組人士，已有約300萬人，懷疑放寬年齡限制，能否有助增加接種預約。他建議政府從其他使用類似疫苗的國家取得數據，提供予專家委員會審視。



亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，若健身教練接種疫苗，可維持14天檢測一次，會是誘因，有四人會願意接種。

新冠疫苗｜梁子超對放寬年齡增接種存疑 業界料四成教練願接種

封區檢測｜中西區薄扶林道7大廈 680人檢測無確診 170戶無應門

【9:40】政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。截至今日凌晨零時，約960名居民接受檢測，其中發現兩宗初步確診個案，衞生署正在跟進；另有一個樣本檢測結果仍在核實中。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約80戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

封區檢測｜帝景園960人檢測發現2宗確診 另有1樣本結果待核實

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【07:26】政府發聲明，指已完成中西區受限區域（即薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號）強制檢測行動，截至凌晨二時，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

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3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

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▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

▼3月14日患者住所及行蹤▼

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3月14日新增患者到訪食肆名單

【00:40】衞生防護中心晚上公布患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈港九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅 C-D 座。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness患者居所遍半山豪宅 香港花園上榜

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼