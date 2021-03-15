泛民47人初選案．最新｜張可森保釋被撤　離庭向妻高叫我愛你

撰文： 李慧娜 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-15 10:59

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》，早前獲批保釋的張可森、何啟明、施德來、李予信，因律政司覆核而繼續還押，高等法院今日（15日）處理4人的案件，以決定他們是否能獲保釋。法庭先處理準爸爸張可森的案件，他在開庭前望向公眾席的親友點頭，並向剛懷孕的妻子飛吻。惟法官批准律政司的覆核，撤回張的保申請。法庭將處理何啟明的案件。

今日進行保釋聆訊的4人及他們原有的保釋條件。(詳看下圖)

張可森離庭向妻說我愛你道別

法庭今早9時半起先處理張可森的保釋覆核，張的妻子剛懷孕，上次上庭時亦有趁機會向張展示他們的孩子的超聲波照片。張今進庭時望見其妻及親友，亦有點頭並向妻子飛吻。惟法官聽取控方雙方的陳詞後，接納控方的覆核申請，並撤回張的保釋，張需繼續還柙。張進入羈押室前拉下口罩，向妻子高叫「我愛你」道別，妻子淺笑回應。

律政司一共覆核11人的保釋，現時只有4人最終成功保釋，包括黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林，另有4人獲總裁官批准保釋後，控方未有提出覆核，故本案至今現有8人獲得保釋，亦是國安法的案件中，首案有人獲准保釋。

張可森妻子離開法院時，面上難掩失望之情。(黃穎津攝)

已獲准保釋的8人。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

不獲保釋的35人，包括3名保釋被撤的被告。(詳看下圖)

+ 29 + 29 + 29

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件押後至5月31日再提訊。

案件編號：HCCP116、115、112、120/2021