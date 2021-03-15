科興事件影響復必泰接種量　何栢良籲以精準數據釋市民疑慮

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-15 11:59

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（15日）在電台節目上表示，接種科興疫苗後出現的異常事件，帶來了信心危機，且不單單影響科興疫苗接種量，亦影響復必泰疫苗，因不少長者未必會分辨兩款疫苗，認為可增加疫苗資訊。 他指，政府未提供精準數據顯示巿民接種後，會否提高中風及心臟病的發病比率，不足以釋除疑慮。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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何栢良在港台節目《千禧年代》上表示，本港新冠疫苗接種計劃2月展開，至今秩序、安排大致良好，惟接種比例仍低。他認為，接種人士不再需要提供工作證明，是件好事；又指接種工作已開展一段時間，大致暢順，可以加快接種。

何栢良表示，政府未提供精準數據顯示巿民接種後，會否提高中風及心臟病的發病比率，不足以釋除疑慮。（資料圖片）

政府未提供準確數據比較接種前後中風等出現比率

至今6人接種科興疫苗後死亡，何指出，科興疫苗接種首10天已有異常事件報告，這帶來信心問題，且不單單影響科興疫苗接種量，亦影響復必泰疫苗，因不少長者未必會分辨兩款疫苗。他又表示，不少醫護表達憂慮，認為科興疫苗數據不足，政府亦未曾提供精準數據顯示巿民接種後，會否提高中風及心臟病的發病比率，只有一年的平均發病數據，不足以釋除疑慮。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

群組追蹤工作明顯改善

URSUS Fitness健身中心群組方面，何栢良認為，暫時難以判斷群組傳播已達頂峰，因至今未找到傳播源頭；而按照以往情況，大型群組有可能在社區內「開枝散葉」，憂在包括安老院、餐飲場所等高危地點再現爆發。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

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他指出，今次追蹤工作有明顯改善，個案相關的檢疫人士有所增加，群組至今累計109人確診，當局已將約750名密切接觸者送往檢疫，又劃出約150個強制檢疫地點。但他指出，對於個案曾用膳的餐飲地點，追蹤工作還未見太多進步。