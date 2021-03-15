政府調高汽車首次登記稅、牌費　車商：生計受損　籲暫緩一年

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-15 12:25

政府早前公布《財政預算案》，宣布即時調升汽車首次登記稅及牌費，以舒緩交通擠塞，令車商及車主不滿。今日﹙15日﹚有多名車商代表召開記者會， 反對是次加價。香港汽車會會長李耀培批評，政府此舉不智，認為擠塞源於道路規劃追不上人口發展，而且人口不斷向西北發展，令私家車成不少人的必需品。 業界建議，政府應將加價暫緩一年，並成立小組與業界研究如何解決交通擠塞的問題。

政府早前宣布，將私家車的首次登記稅提高15%，牌費則加30%。今日有15個汽車商會及聯會召開記招，反對疫情下加價，認為會進一步打擊業界近4萬個家庭的生計。

李耀培表示，交通擠塞源於道路規劃追不上人口發展，近年人口亦向西北面發展，然而公共交通配套未完善，令私家車成市民必需品。他又批，政府｢一刀切｣將加價涵蓋電動車，錯失推動市民轉用電動車的機會。

李耀培批評政府｢一刀切｣將加價涵蓋電動車，錯失推動市民轉用電動車的機會。（盧翊銘攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，2018至2020年間，私家車的銷售量都按年下跌，如撇除電動車的銷售量，傳統汽車銷量實質幅達22.5%。他認為，加稅及牌費並非解決擠塞的方法，而且汽車業於疫情中大受影響，現時加價令情況惡化。

業界建議，政府應暫緩加價一年，並與業界商討，如何有效解決交通擠塞問題，例如近年嚴重缺乏泊車設施；交通措施、配套，及道路設計過時；公共車輛班次管理欠佳，以及三隧收費不協調等。