《理大圍城》放映再遭取消　藝術中心放映前突取消場地租借

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-16 14:23

高先電影院周一（15日）宣布取消播放反修例紀錄片《理大圍城》後，發行商「影意志」今日再向購票觀眾發郵件，指剛收到香港藝術中心取消租用場地的通知，由今日起一連三日的放映會，全部取消，退款或補償事宜將另行通知。 記者已經就取消租出場地向香港藝術中心查詢。

（讀者提供）

理大圍城放映會播放前突取消

影意志原本定於去年12月3日至6日，播放《佔領立法會》及《理大圍城》兩套紀錄片，惟遇到第四波疫情、政府收緊防疫措施而取消，並延期到3月16至18日播放。

不過，影意志今早向已購票的觀眾發電郵表示，指今天稍早時間收到香港藝術中心通知，要取消場地租用，故一連三日（即16、17、18三日）的「補場」放映會亦要取消。而有關退款或補場的事宜，將會盡快透過電郵聯絡。

雖然突然被取消場地，但影意志表示，「衷心感謝香港藝術中心同事一路以來的支持。」

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電影放映一波三折 高先突煞停：為避免引起不必要的誤會

反修例紀錄片《理大圍城》由發行至上映以來，均一波三折，有別於其餘5部獲「香港電影評論學會大獎」的得獎電影，唯獨《理大圍城》一直未獲「認投」可以商業電影院公映，去年9月發行商「影意志」將《理大圍城》連同《佔領立法會》兩套電影送檢時，電影、報刊及物品管理處（電檢處）將其評為三級，已購票的未成年觀眾不得進場，並要求兩片加入告示，指影片紀錄的行為「可能會構成刑事罪行」，及後更發生送審光碟以「碎片」方式被退還事件。

早前高先電影院突然煞停播放，亦曾指放映事宜近日「受到過度關注」，為避免引起不必要的誤會，將會取消放映。