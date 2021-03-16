8.18流水式集會　余若薇指警突提控屬形勢改變　官稱不可憑此判斷

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-16 14:23

黎智英、李柱銘等9人，被指參與前年8月18日民陣「流水式集會」，從而被控組織未經批准集結等罪，案件今（16日）在西九龍法院續審。代表黎智英的資深大律師余若薇繼續陳詞，她指從當日情況所見，警方當日容許流水式集會進行，並無即時禁止，8個月後卻拘捕被告，懲罰更是不合比例，認為是形勢有所改變。法官胡雅文即指，不可根據警方當時行動斷定不起訴被告，或認為含有政治意味。

被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，被控組織未經批准集結和參與未經批准集結兩罪。區諾軒及梁耀忠早前認罪，其餘7人否認控罪。

+ 3 + 3 + 3

官指警方從未表明不會提控

代表黎智英的資深大律師余若薇陳詞時表示，警方當天無阻止活動，於8個月後才拘捕被告，懲罰超出必須和不合乎比例，是妨礙言論自由，造成寒蟬效應。又指警方改變主意而起訴被告。

主控官余若海反對此說法，認為辯方須證明警方當天曾表示一定不會作出起訴。他又指，警方基於證據落案控告被告。法官胡雅文認同警方從無表明不會提出起訴。

余若薇認為警舉動似形勢改變

余若薇續回應稱，從警方執法可見，他們容許流水式集會繼續進行，並無即時禁止，但其後拘捕被告，是形勢改變。胡官指，不可根據警方當時行動斷定不起訴被告，或認為含有政治意味。

控方指黎等人有限度參與

控方大律師林芷瑩指出，事前有人以公眾遊行形容活動，而非人群疏散，反問為何參加者由銅鑼灣步行至中環，沒有經沿途正常運作的港鐵站離開。雖然辯方陳詞指黎智英沒有組織集結，控方卻反駁稱黎等人有限度參與，認為眾被告是「合謀犯罪（joint enterprise）」。辯方即指出控方之前沒有這樣的指控，法官表示眾被告是一同被起訴的。

聆訊下午繼續。

案件編號：DCCC 536/2020

2019年8月18日維園有大規模集會，並全日都在和平氣昏下進行。(詳看下圖)