檢疫家長要求入隔離病房與確診童同住　公院檢疫中心這樣安排

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-16 21:04

新冠肺炎疫情反覆，URSUS Fitness群組影響進一步擴大，至今已有750名密切接觸者送往檢疫，涉及不少家庭。近日有人在網上發文或向傳媒投訴，批評治療及檢疫過程未充分照顧嬰孩幼童的需要，包括有家長未能及早到隔離病房照顧確診兒子、檢疫中心未提供嬰兒床等。 隔離治療或檢疫期間，家長能否與子女同住、如何申請？事實上，疫情下公立醫院已全面暫停探訪安排，但部分公立醫院會酌情容許父母進入隔離病房照顧8歲以下兒童。檢疫方面，指引就列明3歲以下的小童會被安排到指定的檢疫中心。 《香港01》已就相關安排向衞生署及醫院管理局查詢，正等待回覆。

檢疫家長要求與確診子同住

有涉及健身室群組的檢疫人士日前向英文傳媒透露，有8名11至18個月的嬰兒及其家人需要檢疫，有家長批評檢疫營不合適家庭入住，未有供應嬰兒食品，而且無雪櫃，更要自備嬰兒床入營。另外，網上有人以英文發文指，自己並無確診但需檢疫，而兩個兒子確診入院，她多次要求到病房照顧兒子，一天後才獲同意離開檢疫中心，到病房照顧兒子。

有檢疫人士指，其兩個兒子確診入院，她多次要求到病房照顧兒子，一天後才獲同意離開檢疫中心，到病房照顧兒子。 （資料圖片／李澤彤攝）

此外，美國駐港澳總領事館兩名職員日前確診，入院隔離治療，其兩名年幼女兒亦獲安排入院。特首林鄭月娥今日( 16日）表示，酌情容許年幼兒童毋須入住隔離營的安排一向存在，並非特別為領館人員而設。



究竟，家中有幼童的家庭，若需接受治療或檢疫，能否獲得同住？如何申請？

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醫院：無確診家長可申請入隔離病房照顧兒童

事實上，疫情下公立醫院已相應啟動「緊急應變級別」，已全面暫停探訪安排，除非有臨床原因而需恩恤安排。而若兒童確診入院，部分醫院亦會作出特別安排，如瑪麗醫院會盡量安排8歲以下兒童與確診父母入住同一隔離病房；若父母沒有確診，父母亦可申請入院照顧，惟需採取感染控制措施，如穿着個人保護裝備等，病房設有舒適的椅子給他們休息。

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檢疫：3歲以下童可入住指定中心

至於檢疫中心安排，衞生署指引列明，有3歲以下的小童、要餵哺母乳等有特殊需要人士，會被安排到指定的檢疫中心，但他們需在專責組人員聯絡時提早告知。而若受檢疫人士需要照顧者陪同，亦必須先獲得當局批准，照顧者需入住至檢疫期完結為止。